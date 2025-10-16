5 természetes csodaszer, ami pillanatok alatt segít a köhögésen

Mielőtt a patikába rohannál a legerősebb szirupért, érdemes visszanyúlni ahhoz, amit a nagymamáink már réges-régen tudtak: a természet erejéhez. Ezek az egyszerű, otthon is elkészíthető gyógynövényteák enyhítik a torokkaparást, csillapítják a köhögési ingert, és segítenek, hogy végre nyugodtan átalhasd az egész éjszakát.

Több gyógytea is segít köhögés ellen.

Fotó: LumenSt / Shutterstock

Köhögéscsillapító gyógyteák

A köhögés egy megfázás után hosszan elhúzódhat, és különösen kellemetlen, ha száraz és fullasztó. Ilyenkor a torok nyálkahártyája irritált, kiszáradt, és minden egyes köhintés csak tovább ront a helyzeten. A gyógynövények viszont megnyugtatják a torkot, a forró ital gőze pedig a légutakat is tisztítja. Alább öt olyan teát gyűjtöttünk össze, amely természetes módon segít csillapítani a köhögést.

1. Útifű tea

Az útifű leveleiből készült tea igazi klasszikus köhögéscsillapító. Bevonja a torkot, enyhíti a kaparó érzést és segíti a gyulladt nyálkahártya regenerálódását.

Egy evőkanálnyi szárított levelet önts le 2,5 dl forró vízzel, hagyd állni 10 percig, majd szűrd le. Az oldat kellemesen lágy ízű, és naponta 2–3 csésze belőle már elegendő ahhoz, hogy kifejtse a hatását. Ha szeretnéd, mézzel is ízesítheted, így még finomabb és hatékonyabb is lesz – csak arra figyelj, hogy a mézet ne a forró italba keverd.

2. Fehér akácvirág tea

Az akácvirág édeskés, enyhén mézes íze miatt az egyik legkedveltebb nyugtató tea, amely kifejezetten ajánlott száraz, éjszakai köhögés esetén.

Egy teáskanál szárított virágot forrázz le, hagyd állni 5–7 percig, és kortyolgasd melegen. Az akácvirág csillapítja a köhögési ingert, segít ellazulni, így könnyebben megy az alvás is.

3. Kakukkfű és hársfavirág

A kakukkfű antibakteriális és enyhén fertőtlenítő hatású, a hársfavirág pedig oldja a letapadt nyákot és enyhén izzasztó – a kettő együtt szinte verhetetlen.

Keverd össze a kakukkfüvet és a hársfavirágot fele-fele arányban, forrázz le egy evőkanálnyi mennyiséget 2 dl vízzel, és hagyd állni az oldatot 10 percig. Melegen kortyolgatva az ital segít fellazítani a légutakat, enyhíti a köhögést. Ha mézet adsz hozzá, nemcsak az íze, hanem a hatása is fokozódik.