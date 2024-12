Top 5 házi praktika köhögés ellen: így csillapítsd otthon a fullasztó köhögőrohamot

Az otthoni praktikák, mint például a gyömbér nagy segítséget nyújtanak a fullasztó köhögés ellen Fotó: rahmi ayu / Shutterstock

4. Gyömbér: Szerencsénkre több boltban is beszerezhető ez a mindenre is jó csodanövény, ami segít feloldani, könnyebben kiköhöghetővé tenni a letapadt váladékot, ráadásul immunerősítő, gyulladáscsökkentő hatásai is vannak. Fogyaszthatjuk magában is, elrágva a nyers gyógynövényt, miután megpucoltuk. Aki nem bírja az erős ízét, annak ajánlott felvagdosnia és szétnyomkodnia a megpucolt gyömbért, majd felraknia főni egy kicsi vízbe. Az így kapott levet ha leszűrjük, majd megvárjuk még kihűl nyugodtan fogyaszthatjuk, akár mézzel, citrommal is ízesítve, mint egy teát.

5. Fokhagyma: A fokhagyma ereje már sokak előtt nem titok, azt azonban sokan nem tudják, hogy természetes köptető. A legegyszerűbb, ha nyersen elrágunk egy-egy gerezd fokhagymát, naponta akár több alkalommal, vagy az összezúzott fokhagymát mézbe keverjük és úgy esszük meg. Ha fel akarjuk turbózni ezt a keveréket, akkor tehetünk bele kurkumát is, ami a száraz köhögés elleni csodaszer.

+1. Kakukkfű: A kurkuma mellett a kakukkfű is egy olyan gyógynövény, ami szinte minden háziasszony konyhájában megtalálható. Azt azonban sokan nem tudják, hogy a kakukkfű enyhíti a köhögést és nyugtató hatással bír a légzőrendszerre. Az egyik legegyszerűbb módja a kakukkfű felhasználásának a tea elkészítése. Adjunk hozzá egy teáskanálnyi szárított kakukkfüvet egy csésze forró vízhez, majd hagyjuk állni néhány percig. Ezt a teát naponta többször is fogyaszthatjuk a köhögés enyhítése érdekében.

Fontos azonban leszögezni, hogy ha a fullasztó köhögés csillapítása házilag nem sikerül és a köhögésünk nem szűnik hetek múltán sem, mindenképpen forduljunk orvoshoz, ugyanis lehet, hogy már rég nem vírussal van dolgunk és orvosi segítségre lehet szükségünk.