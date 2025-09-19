Ez az az apró jel a testeden komoly rákkockázatot jelenthet

Egy új pötty a bőrön, amelyet korábban nem láttál, vagy egy régi anyajegy, amely változni, nőni, sötétedni, viszketni, esetleg vérezni kezd, nagy eséllyel bőrrákra utalhat, a legtöbben mégsem tulajdonítanak nagy jelentőséget ezeknek a tüneteknek. Mégpedig a legveszélyesebb bőrrákot, a melanómát jelezhetik előre. Magyarországon is egyre több a melanómás eset, ezért a szakemberek szerint egyetlen szimptóma megjelenése is indokolttá teszi, hogy orvoshoz forduljunk. A korai felismerés életet menthet.

A melanóma a legveszélyesebb bőrrák típus.

Fotó: Nasekomoe / Shutterstock

A melanóma a bőrrák legagresszívebb típusa

A bőrrákok közül a melanóma a legagresszívebb forma. Évente világszerte nő a megbetegedések száma, a WHO előrejelzése szerint 2040-re a második leggyakrabban diagnosztizált daganattá válhat. Ha időben felismerik, jók az esélyek a gyógyulásra, ám ha a daganat kezeletlen marad, gyorsan terjedhet, áttéteket képezhet, és ekkor a kezelés jóval nehezebb.

A késlekedés rengeteg életet követel, miközben a bőrrák jól felismerhető lenne rendszeres önvizsgálattal és orvosi ellenőrzéssel.

Ezek a tünetek intő jelek

A bőrgyógyászok az úgynevezett ABCD-tünetegyüttest tanácsolják figyelni:

A mint aszimmetria: ha az anyajegy elveszíti szabályos formáját.

B mint boundary (határ): ha a szélei egyenetlenek, elmosódottak.

C mint color (szín): ha foltossá válik, a színe sötétedik vagy kivilágosodik.

D mint diameter (átmérő): ha az átmérője meghaladja a 6 millimétert.

Emellett gyanús jel lehet bármilyen más változás: növekedés, viszketés, vérzés, pirosság a szélén, vagy a felszín megvastagodása. A szakemberek egyetértenek abban, hogy már egyetlen ilyen tünet elég indok az orvosi vizsgálatra.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

A világos bőrű, szőke vagy vörös hajú, kék szemű emberek különösen veszélyeztetettek, mert kevesebb melanin védi őket a napsugarak káros hatásaitól. Náluk gyakoribbak a napégések, amelyek hosszú távon növelik a daganat kialakulásának esélyét.

A szolárium használata szintén erősen kockázatos, ugyanis a gépek által kibocsátott UV-sugárzás akár tízszer erősebb lehet, mint a természetes napfény.