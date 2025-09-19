Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Rákos betegséggel küzdő nő egy kórházi ágyon

Ez az az apró jel a testeden komoly rákkockázatot jelenthet

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 07:45
melanómarákdaganatjelekbőrrák
A rák bárkinél kialakulhat, gyakran észrevétlenül. Egy apró változás a bőrön is jelezhet komoly betegséget. Ha időben felismerjük a jeleket, a rák jó eséllyel gyógyítható, a késlekedés viszont végzetes lehet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Egy új pötty a bőrön, amelyet korábban nem láttál, vagy egy régi anyajegy, amely változni, nőni, sötétedni, viszketni, esetleg vérezni kezd, nagy eséllyel bőrrákra utalhat, a legtöbben mégsem tulajdonítanak nagy jelentőséget ezeknek a tüneteknek. Mégpedig a legveszélyesebb bőrrákot, a melanómát jelezhetik előre. Magyarországon is egyre több a melanómás eset, ezért a szakemberek szerint egyetlen szimptóma megjelenése is indokolttá teszi, hogy orvoshoz forduljunk. A korai felismerés életet menthet.

Melanóma, a legveszélyesebb bőrrák típus
A melanóma a legveszélyesebb bőrrák típus.
Fotó: Nasekomoe /  Shutterstock 

A melanóma a bőrrák legagresszívebb típusa

A bőrrákok közül a melanóma a legagresszívebb forma. Évente világszerte nő a megbetegedések száma, a WHO előrejelzése szerint 2040-re a második leggyakrabban diagnosztizált daganattá válhat. Ha időben felismerik, jók az esélyek a gyógyulásra, ám ha a daganat kezeletlen marad, gyorsan terjedhet, áttéteket képezhet, és ekkor a kezelés jóval nehezebb. 

A késlekedés rengeteg életet követel, miközben a bőrrák jól felismerhető lenne rendszeres önvizsgálattal és orvosi ellenőrzéssel.

Ezek a tünetek intő jelek

A bőrgyógyászok az úgynevezett ABCD-tünetegyüttest tanácsolják figyelni:

  • A mint aszimmetria: ha az anyajegy elveszíti szabályos formáját.
  • B mint boundary (határ): ha a szélei egyenetlenek, elmosódottak.
  • C mint color (szín): ha foltossá válik, a színe sötétedik vagy kivilágosodik.
  • D mint diameter (átmérő): ha az átmérője meghaladja a 6 millimétert.

Emellett gyanús jel lehet bármilyen más változás: növekedés, viszketés, vérzés, pirosság a szélén, vagy a felszín megvastagodása. A szakemberek egyetértenek abban, hogy már egyetlen ilyen tünet elég indok az orvosi vizsgálatra.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

A világos bőrű, szőke vagy vörös hajú, kék szemű emberek különösen veszélyeztetettek, mert kevesebb melanin védi őket a napsugarak káros hatásaitól. Náluk gyakoribbak a napégések, amelyek hosszú távon növelik a daganat kialakulásának esélyét.

A szolárium használata szintén erősen kockázatos, ugyanis a gépek által kibocsátott UV-sugárzás akár tízszer erősebb lehet, mint a természetes napfény.

A nemek között is van különbség: nőknél gyakrabban fordul elő a lábakon, míg férfiaknál inkább a törzsön alakul ki melanóma.

Mit vizsgál az orvos, ha gyanús egy anyajegy?

Az első lépés a dermatoszkópos vizsgálat, egy fájdalommentes, pár perces eljárás, amellyel a bőrgyógyász nagyítva látja az adott anyajegyet. Ha felmerül a rák gyanúja, az anyajegyet teljes egészében eltávolítják. Ez egy kisebb sebészeti beavatkozás, amely helyi érzéstelenítéssel történik, majd a mintát laborban elemzik.

Amennyiben a szövettani vizsgálat rosszindulatú daganatot igazol, a sebészek a biztonság kedvéért szélesebb szövetsávot is eltávolítanak a heg körül. 

Az időben elvégzett műtét nagyon jó esélyt ad a teljes gyógyulásra.

Milyen a kórlefolyás?

Ha a melanómát korán, a bőr felszíni rétegében fedezik fel, a túlélési arány szinte 100 százalék. A probléma az, hogy a daganat gyorsan növekszik, mélyebb szöveteket is megtámadhat, és hamar képezhet áttétet a nyirokcsomókban vagy más szervekben. Minél előrehaladottabb a stádium, annál nehezebb a kezelés. A legújabb terápiák, például az immunterápia, rengeteget javítottak a betegek esélyein, de a legfontosabb továbbra is a korai felismerés.

Hogyan előzhetjük meg?

A legjobb védekezés a fényvédelem. Nemcsak nyáron, hanem egész évben érdemes fényvédőt használni. A déli órákban, amikor a nap a legerősebb, ajánlott árnyékban maradni, sapkát, napszemüveget hordani. Kerülni kell a szoláriumot, és figyelni a bőrünket. Ha valami szokatlant észlelünk, ne várjunk, hanem menjünk bőrgyógyászhoz. A kontrollvizsgálatok szintén életmentők lehetnek: 40 év alatt háromévente, 40 felett évente javasolt bőrgyógyászati szűrés. Akinek sok anyajegye van, annál még gyakoribb ellenőrzés is indokolt lehet.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

