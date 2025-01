Tudtad, hogy a lábkörmöd előre jelezheti a rákot? Mutatjuk, mire figyelj!

Az köztudott, hogy bizonyos ráktípusok egyedi tünetekkel rendelkezhetnek: ilyen például a bőrráknál a szabálytalan anyajegyek megjelenése. Arra azonban kevesen gondolnának, hogy a bőrünk mellett az ujjaink végén található körmök is a testünk külső védelméhez tartoznak, így ha nem is kifejezetten a bőrünk részei, jelezhetik előre, ha gond van. A melanoma például a körmeinken is kialakulhat.

A körmünk állapota előrejelezheti a bőrrák jelenlétét a testünkben / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A melanoma a bőrdaganatok egyik gyakori formája, amely világszerte a gyakori halál okok közé tartozik. A kialakulásáért jelentős részben a környezeti tényezők, az ultraibolya-sugárzás felelős, és a kezdeti időszakban nehéz észrevenni a jeleit a testünkön. Azonban, ha túl későn vesszük észre, akkor csökken a felgyógyulás esélye is.

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia jelentette ki a legújabb tudományos cikkében, hogy a bőrrák ezen formája a körmök és a lábkörmök alatt is kialakulhat. A köröm melanoma néven ismert betegség nem kapcsolódik a napsugárzáshoz. Ez a betegség főként az 50 és a 70 év közöttieket érinti. A kutatók rámutattak a betegség 5 jól ismert tünetére is.

1. Sötét, fekete vagy barna csík a körmünkben (ez gyakran a domináns kezünk vagy lábunk hüvelykujján vagy nagy lábujján látható);

2. Sötét színű bőrrész a köröm mellett;

3. Köröm leválás (amikor elkezd magától leválni a körmünk a körömágytól hirtelen);

4. A körmünk középen elkezd széthasadni;

5. Egy dudor, vagy csomó a körmünkön, valamint egy színes sáv, ami lehet széles és szabálytalan formájú is.

- idézte a tüneteket a Unilad.