Ennek az édességnek a fogyasztásába halnak bele a legtöbben

A mochi készítése régi hagyomány Japánban. Speciális, magas keményítőtartalmú rizst főznek, majd sűrű, nyúlós masszát formálnak belőle. Ebből alakítják ki a kicsi, puha korongokat vagy golyókat, amelyek önmagukban is finomak, de gyakran töltik meg azokat gyümölccsel, gyümölcsdzsemmel. Nem csoda, hogy a világ számos pontján trendi desszert lett belőle; hazánkban is egyre több helyen kapható.
A mochi állaga egészen egyedi. Egyszerre puha és rugalmas, nyúlós és sűrű, pont ettől különleges. Csakhogy ez a textúra a nyelésnél komoly gondot okozhat. A falat könnyen letapad a torokban, főleg akkor, ha valaki túl nagyot harap az édességből, vagy nem rágja meg azt alaposan. Az orvosok szerint leginkább az idősek és a kisgyerekek veszélyeztetettek. Az időseknél a gyengülő rágóizmok és a lassabb nyelési reflexek okoznak problémát, a gyerekeknél pedig a szűkebb légutak. Japánban évente több százan fulladnak meg a mochitól.
A japán hatóságok minden évben felhívják a figyelmet a kockázatokra. Azt tanácsolják, vágjuk apró darabokra a mochit, és lassan, alaposan rágjunk meg minden falatot.
Léteznek házi praktikák is. Van, aki egy pohár vízzel vagy teával öblíti le a süteményt, más grillezi, hogy a rizsgolyó kérget kapjon, és könnyebben rághatóvá váljon. A japán családok még a porszívót is bevetik, vészhelyzetben azzal próbálják kiszívni a torokba ragadt falatot.
A mochi Japánban a szerencse és a jólét szimbóluma, mégis minden évben emberek életét követeli. Mégsem apad a népszerűsége: a világ gasztrotrendjeinek következtében egyre nagyobb a japán rizssütemény rajongótábora. A veszélyek ellenére sokan nem tudnak neki ellenállni, ugyanakkor nem árt észben tartani, hogy ez a finom édesség az egyik legveszélyesebb falat lehet, amelyet valaha a szánkba veszünk.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.