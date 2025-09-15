Ennek az édességnek a fogyasztásába halnak bele a legtöbben

A mochi készítése régi hagyomány Japánban. Speciális, magas keményítőtartalmú rizst főznek, majd sűrű, nyúlós masszát formálnak belőle. Ebből alakítják ki a kicsi, puha korongokat vagy golyókat, amelyek önmagukban is finomak, de gyakran töltik meg azokat gyümölccsel, gyümölcsdzsemmel. Nem csoda, hogy a világ számos pontján trendi desszert lett belőle; hazánkban is egyre több helyen kapható.

A mochi fogyasztásába halnak bele a legtöbben Japánban.

Fotó: Anne DEL SOCORRO / Getty Images

Miért lehet halálos a mochi?

A mochi állaga egészen egyedi. Egyszerre puha és rugalmas, nyúlós és sűrű, pont ettől különleges. Csakhogy ez a textúra a nyelésnél komoly gondot okozhat. A falat könnyen letapad a torokban, főleg akkor, ha valaki túl nagyot harap az édességből, vagy nem rágja meg azt alaposan. Az orvosok szerint leginkább az idősek és a kisgyerekek veszélyeztetettek. Az időseknél a gyengülő rágóizmok és a lassabb nyelési reflexek okoznak problémát, a gyerekeknél pedig a szűkebb légutak. Japánban évente több százan fulladnak meg a mochitól.

Hogyan lehet biztonságosan enni a mochit?

A japán hatóságok minden évben felhívják a figyelmet a kockázatokra. Azt tanácsolják, vágjuk apró darabokra a mochit, és lassan, alaposan rágjunk meg minden falatot.

Léteznek házi praktikák is. Van, aki egy pohár vízzel vagy teával öblíti le a süteményt, más grillezi, hogy a rizsgolyó kérget kapjon, és könnyebben rághatóvá váljon. A japán családok még a porszívót is bevetik, vészhelyzetben azzal próbálják kiszívni a torokba ragadt falatot.

Imádjuk, pedig veszélyes

A mochi Japánban a szerencse és a jólét szimbóluma, mégis minden évben emberek életét követeli. Mégsem apad a népszerűsége: a világ gasztrotrendjeinek következtében egyre nagyobb a japán rizssütemény rajongótábora. A veszélyek ellenére sokan nem tudnak neki ellenállni, ugyanakkor nem árt észben tartani, hogy ez a finom édesség az egyik legveszélyesebb falat lehet, amelyet valaha a szánkba veszünk.

