Videóban figyelmeztet a szakértő: ez az étel okozza a legtöbb fulladásos esetet a gyerekeknél

Amikor először adunk új ételeket adunk a csecsemőkne, vagy kisgyermekeknek, fontos, hogy ügyeljünk azok formájára és méretére - magyarázta az elsősegély-szakértő a The Sunnak.

Mindig figyeljünk az étel formájára és méretére! / Fotó: Pixabay

A szakértő felfedte azt is, hogy melyik étel okozza a legtöbb fulladásos esetet a gyerekeknél, és meglepő módon nem az apróbb ételek, mint a szőlő vagy az áfonya.

A Tiny Hearts Education TikTok-oldalán Nikki Jurcutz elsősegélynyújtó és egykori mentős azt mondta, hogy

a hot dog több fulladásos halált okoz, mint bármely más étel.

Közzétett egy videót, amelyen egy kis cső és egy virsli látható – a cső a gyermek légcsövét imitálja a példában.

Ha a tökéletes „dugót” kell megtervezni egy gyermek légcsövéhez, nem tudna senki jobbat tervezni egy hotdognál

- idézte Gary Smith, a Sérüléskutató Központ ügyvezető igazgatójának szavait a portál.

A videóban azt mutatják be, hogyan ragadhat be a hot-dog a légutakba. Azt is elmagyarázzák, hogy soha ne szeleteljük fel az ételt érmeszerű formákra, mivel ezek a kis darabok könnyen megakadhatnak. Ehelyett vágjuk fel őket hosszában! Nikki ezután a videóban megmutatja a különbséget a két módszer között, és azt, hogy a hosszanti felvágás hogyan akadályozza meg, hogy a kicsi megfulladjon az ételtől.