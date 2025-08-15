Szomorú hír: utoljára vett levegőt szülei karjaiban a leukémiás Ágoston

Több ezren követték a mindössze egy évet élt Tóth-Helli Ágoston küzdelmét. A fél évesen leukémiával diagnosztizált kisfiú ma reggel, 7:20-kor hajtotta örök álomra fejét. Küzdelmes útjáról szülei folyamatosan beszámoltak a támogatóknak, akik minden nap gondoltak a kisfiúra, imádkoztak érte.

A mindig derűs Ágoston ma reggel, mindössze egyévesen távozott az élők sorából. Fotó: Ágoston szülei

Ágoston élete rövid volt, mégis emberöltőnyi utat járt be

Tóth-Helli Ágoston mindössze hat hónapos volt, amikor megkapta a diagnózist: a leukémia egy ritka és agresszív alfajában szenved. Mivel ilyen betegségre Magyarországon nincs megfelelő kezelés, a szülők gyűjtést szerveztek az Ágo-strong Facebook oldalukon, hogy az Egyesült Államokba utazhassanak, egy ottani kezeléstől reméltek gyógyulást. A gyűjtés sikeres volt: rekordidő alatt összegyűlt a pénz az utazásra és gyógykezelésre. Ágoston állapota azonban már nem engedte, hogy megtegyék vele ezt a hosszú utat, így Magyarországon maradtak.

A szülők ezután itthon próbáltak gyógymódot találni, még a rossz kilátások ellenére sem adták fel a küzdelmet. Egy időben a Stro nevű gyógyszerben láttak esélyt, ami egy sejtmobilizáló szer. Ettől a szülők azt remélték, hogy a csontvelővizsgálat eredményei javulnak, viszont a fiú nem reagált a gyógyszerekre. Az első két adagtól Ágoston értékei sajnos nem kezdtek el javultak, a harmadik adag után a további csomagok beadását már nem látták célszerűnek. A gyógyszeres kezelés mellett az ima és a meditáció erejét is segítségül hívták a szülők.

Mikor már egyértelművé vált, hogy a gyógyulásra nincs esély, a szülők bejelentették, hogy a hátralevő életében - amiről akkor nem tudhatták, mennyire lesz hosszú - megpróbálnak minél több időt tölteni Ágostonnal. Közben folyamatosan tájékoztattak a különféle imákról, meditációkról, amiket Ágoston lelkéért tartottak. Ezeken az online alkalmakon is több ezren vettek részt.

A végső búcsú ma hajnalban, 7:20-kor következett be. A mindig mosolygós és kedves Ágoston csendben, szenvedés nélkül hunyt el. Az esetről a szülők tájékoztatták a követőiket, akik nem csupán anyagilag, de érzelmileg és imáikban is támogatták a családot.