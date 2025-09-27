A világ fele ettől a betegségtől szenved, csak nem tud róla – Te vajon fertőzött vagy?

Sokan még csak nem is tudnak róla, hogy hordozzák a betegséget. Akár évtizedekig tünetmentesen élhetsz, míg nem egyszer csak berobbantja a szervezeted és komoly fájdalmakat okozhat.

A világ fele ettől a betegségtől szenved, csak nem tud róla

Fotó: Orawan Pattarawimonchai / Shutterstock

Az egyik legelterjedtebb betegség, a Helicobacter pylori

Az orvosok sem értik

Az egyik leggyakoribb fertőzés a világon (hazánkban 50-60%-os az átfertőzöttség), de a tünetek súlyossága igen eltérő lehet. Van, akinél súlyos formában jelentkezik, de a legtöbben semmilyen tünetet nem tapasztalnak, így gyakran véletlenül, más vizsgálatok során derül ki a jelenléte.

Akár évtizedekig rejtőzködhet a szervezetedben

Ez az undok bacilus – ami egyébként spirál alakú –, a gyomorfaladba fúrja magát és akár teljesen észrevételül éldegélhet ott, bármilyen különösebb problémát okozva.

Hogyan terjed?

Többnyire gyerekkorban kapjuk el a fertőzést, persze, ez nem jelenti azt, hogy felnőttként ne lennénk kitéve a bacilusoknak. A baktériumok piszkos kézről, szennyezett vízzel, étellel is terjedhetnek.

Gyomorfekély tünetei

Sokan csak legyintenek, ha ég a gyomruk, vagy puffadnak, betudják annak, hogy biztos nehezebb volt a kaja, vagy a stressz miatt jön fel a gyomorsavuk, pedig, ha ezek a tünetek rendszeresen visszatérnek, akkor bizony érdemes lehet orvoshoz fordulni, mert könnyen lehet, hogy Helicobacter pylorival van dolgunk.

Akinek a családjába Helicobacter pylori-val fertőzött van, annak érdemes kivizsgáltatnia magát

Fotó: StanislavSukhin / Shutterstock

Súlyos esetben nem ússzuk meg ennyivel

Ha hosszútávon ignoráljuk a tüneteket, nem vizsgáltatjuk ki magunkat, nem teszünk a fertőzés ellen, akkor könnyen előfordulhat, hogy rossz vége lesz és gyomor, vagy gyomorbélfekély alakul ki. Sőt, hosszútávon hozzájárulhat a gyomorrák kialakulásához is.

Hogyan derítsd ki, hogy fertőzött vagy?

Hamar kiderítheted, hogy lappang-e benned a baktérium vagy sem. Már rendelkezésre áll kilégzéses teszt, székletvizsgálat, vérvizsgálat is. Súlyosabb esetben gyomortükrözésre is sor kerülhet.

Kezelési lehetőségek

Célzott antibiotikum kezeléssel akár már 10-14 nap alatt kiirthatod a szervezetedből a Helicobacter pylorit, ha ennyi idő mégsem lenne elég, az orvos újabb antibiotikumkúrát írhat fel.