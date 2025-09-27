Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A világ fele ettől a betegségtől szenved, csak nem tud róla 

A világ fele ettől a betegségtől szenved, csak nem tud róla – Te vajon fertőzött vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 08:15
A világ egyik legelterjedtebb fertőzése, és lehet, hogy nem tudsz róla, de a láthatatlan betolakodó baktériumok bizony benned is könnyen előfordulhatnak. Hogy mi ez a bizonyos betegség? A cikkből kiderül!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Sokan még csak nem is tudnak róla, hogy hordozzák a betegséget. Akár évtizedekig tünetmentesen élhetsz, míg nem egyszer csak berobbantja a szervezeted és komoly fájdalmakat okozhat.  

Baktériumok a gyomorban a Helicobacter pylori betegség
A világ fele ettől a betegségtől szenved, csak nem tud róla 
Fotó: Orawan Pattarawimonchai /  Shutterstock 

Az egyik legelterjedtebb betegség, a Helicobacter pylori

Az orvosok sem értik

Az egyik leggyakoribb fertőzés a világon (hazánkban 50-60%-os az átfertőzöttség), de a tünetek súlyossága igen eltérő lehet. Van, akinél súlyos formában jelentkezik, de a legtöbben semmilyen tünetet nem tapasztalnak, így gyakran véletlenül, más vizsgálatok során derül ki a jelenléte.

Akár évtizedekig rejtőzködhet a szervezetedben

Ez az undok bacilus – ami egyébként spirál alakú –, a gyomorfaladba fúrja magát és akár teljesen észrevételül éldegélhet ott, bármilyen különösebb problémát okozva.

Hogyan terjed?

Többnyire gyerekkorban kapjuk el a fertőzést, persze, ez nem jelenti azt, hogy felnőttként ne lennénk kitéve a bacilusoknak. A baktériumok piszkos kézről, szennyezett vízzel, étellel is terjedhetnek.  

Gyomorfekély tünetei

Sokan csak legyintenek, ha ég a gyomruk, vagy puffadnak, betudják annak, hogy biztos nehezebb volt a kaja, vagy a stressz miatt jön fel a gyomorsavuk, pedig, ha ezek a tünetek rendszeresen visszatérnek, akkor bizony érdemes lehet orvoshoz fordulni, mert könnyen lehet, hogy Helicobacter pylorival van dolgunk.

vérminták kémcsövekben a Helicobacter pilorival
Akinek a családjába Helicobacter pylori-val fertőzött van, annak érdemes kivizsgáltatnia magát
Fotó: StanislavSukhin /  Shutterstock 

Súlyos esetben nem ússzuk meg ennyivel

Ha hosszútávon ignoráljuk a tüneteket, nem vizsgáltatjuk ki magunkat, nem teszünk a fertőzés ellen, akkor könnyen előfordulhat, hogy rossz vége lesz és gyomor, vagy gyomorbélfekély alakul ki. Sőt, hosszútávon hozzájárulhat a gyomorrák kialakulásához is.  

Hogyan derítsd ki, hogy fertőzött vagy?

Hamar kiderítheted, hogy lappang-e benned a baktérium vagy sem. Már rendelkezésre áll kilégzéses teszt, székletvizsgálat, vérvizsgálat is. Súlyosabb esetben gyomortükrözésre is sor kerülhet.

Kezelési lehetőségek

Célzott antibiotikum kezeléssel akár már 10-14 nap alatt kiirthatod a szervezetedből a Helicobacter pylorit, ha ennyi idő mégsem lenne elég, az orvos újabb antibiotikumkúrát írhat fel.  

Szóval, ha már egy ideje küzdesz gyomorpanaszokkal, ne odázd a kivizsgálást savlekötőkkel és különböző pirulákkal, fordulj orvoshoz, hiszen a vége könnyen lehet akár gyomorfekély, ne adj isten gyomorrák.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

