Az agydaganat 5 jele – ha ezeket a tüneteket tapasztalod, baj lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 15:45
A legrettegettebb rémálmaink egyike – és mégis könnyű félvállról venni. Az agydaganat sokak számára olyan kór, amelyet csak orvosi sorozatokban látnak, vagy amelyről távoli történetek szólnak. Ritkának hisszük, pedig a valóság az, hogy a veszély sokkal közelebb lehet, mint gondolnánk.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A legijesztőbb az agydaganatban, hogy nem mindig fájdalommal vagy drámai tünetekkel jelentkezik – sokszor egészen hétköznapi panaszok utalhatnak csak rá. Éppen ezért fontos, hogy odafigyelj a furcsa, aprónak tűnő változásokra, mielőtt késő lenne. Alább bemutatjuk azokat a kevésbé ismert tüneteket, amelyek komoly figyelmeztető jelei lehetnek annak, hogy agydaganatod van.

agydaganat, betegség, agy
Az agydaganatra sokszor teljesen hétköznapi tünetek utalnak.
Fotó: crystal light / Shutterstock

Az agydaganat 5 jele

1. Reggeli fejfájás – nem csak időjárás miatt lehet

Tudjuk, a fejfájás népbetegség. Stressz, front, kevés alvás – mindig van rá magyarázat. Az agydaganattal járó fejfájás picit más: sokaknál reggel a legerősebb, és nem múlik el egy pohár víztől vagy egy kávétól.  

Miről ismerheted fel, hogy nem egy szokványos fejfájásról van szó? Mikor erősödik a fájdalom? Ha lehajolsz, köhögsz vagy tüsszentesz? Mintha belülről nyomna valami. Ez a „valami” sokszor a megnövekedett koponyaűri nyomás, amelyet daganat is kiválthat.

2. Feledékenység – elfelejted, mit mondtak tíz perce  

Ha nem jut eszedbe egy gimis osztálytársad neve, az még nem gond; ám ha rendszeresen elfelejted a legutóbbi beszélgetések témáját, vagy hirtelen nem tudod, mit akartál csinálni, az már intő jel lehet. Sokan Alzheimer-kórra vagy demenciára gyanakodnak ilyenkor, pedig ez az agydaganat egyik jele is lehet, ugyanis a betegség tünetei közé tartozik a memória és koncentráció romlása. Ez nem egyik napról a másikra következik be, hanem alattomos módon, lassan alakul ki.

3. Látod is, meg nem is

Az egyik legfurcsább tünet, amelyre sokan csak legyintenek, a homályos látás, lebegő foltok vagy kettős látás megjelenése. A legtöbben ilyenkor szemészetre mennek, ám ha a szem rendben van, és a helyzet továbbra sem javul, érdemes neurológushoz fordulni. Az agyban lévő nyomás ugyanis könnyen elérheti a látóideget. A tünet lehet állandó vagy időszakos, és különösen gyakran jön elő hajolásnál, köhögésnél. Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, de egy kivizsgálás nem árt!  

Fejét fájlaló férfi orvosnál
Az egyensúlyprobléma is olyan tünet, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

4. Mintha nem is te lennél

A személyiségünk nem változik meg csak úgy, így ha valakinél hirtelen személyiségtorzulás lép fel, érdektelenné válik, ingerlékenyebb lesz vagy nagyon furcsán viselkedik, joggal gyanakodhatunk agytumorra. A homloklebeny – ahol a viselkedésünket, döntéseinket irányító területek vannak – érzékenyen reagál, ha valami nyomja. Mivel az agydaganat gyakran itt jelentkezik, könnyen megeshet, hogy valaki egyik napról a másikra nem törődik már a kedvenc hobbijával, vagy furcsa, szokatlan döntéseket hoz.

5. Hangokat hallasz – de más nem hallja

Ez talán a legijesztőbb tünet, amelyről az érintettek sokszor nem is mernek beszélni. A mindennapjaikat hallucinációk, hangok, zörejek, semmiből felcsendülő zenék kísérthetik, amelyeket senki más nem hall vagy lát, csak ők. A legtöbben skizofréniát sejtenek a háttérben, ám könnyen okozhatja a tüneteket agydaganat is, ha az a halántéklebeny környékén van.  

Ekkor fordulj orvoshoz

Nem arról van szó, hogy alkalomadtán jelentkező fejfájás vagy fáradtság miatt azonnal idegsebészetre kellene rohannod. Ha azonban a tünetek gyakran vissza-visszatérnek, erősödnek, és több is megjelenik közülük, akkor nem szabad halogatni szakember felkeresését. A korai diagnózis életet menthet. Az agydaganat nem válogat, és nem mindig jár egyértelmű jelekkel. Néha pont az a baj, hogy túl „átlagos” tüneteket produkál – amelyekre ha legyintünk, később túl késő lesz.

Nézd meg az alábbi videót, ha többet akarsz tudni az agydaganatról:

