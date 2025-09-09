Az agydaganat 5 jele – ha ezeket a tüneteket tapasztalod, baj lehet

A legijesztőbb az agydaganatban, hogy nem mindig fájdalommal vagy drámai tünetekkel jelentkezik – sokszor egészen hétköznapi panaszok utalhatnak csak rá. Éppen ezért fontos, hogy odafigyelj a furcsa, aprónak tűnő változásokra, mielőtt késő lenne. Alább bemutatjuk azokat a kevésbé ismert tüneteket, amelyek komoly figyelmeztető jelei lehetnek annak, hogy agydaganatod van.

Az agydaganatra sokszor teljesen hétköznapi tünetek utalnak.

Fotó: crystal light / Shutterstock

Az agydaganat 5 jele

1. Reggeli fejfájás – nem csak időjárás miatt lehet

Tudjuk, a fejfájás népbetegség. Stressz, front, kevés alvás – mindig van rá magyarázat. Az agydaganattal járó fejfájás picit más: sokaknál reggel a legerősebb, és nem múlik el egy pohár víztől vagy egy kávétól.

Miről ismerheted fel, hogy nem egy szokványos fejfájásról van szó? Mikor erősödik a fájdalom? Ha lehajolsz, köhögsz vagy tüsszentesz? Mintha belülről nyomna valami. Ez a „valami” sokszor a megnövekedett koponyaűri nyomás, amelyet daganat is kiválthat.

2. Feledékenység – elfelejted, mit mondtak tíz perce

Ha nem jut eszedbe egy gimis osztálytársad neve, az még nem gond; ám ha rendszeresen elfelejted a legutóbbi beszélgetések témáját, vagy hirtelen nem tudod, mit akartál csinálni, az már intő jel lehet. Sokan Alzheimer-kórra vagy demenciára gyanakodnak ilyenkor, pedig ez az agydaganat egyik jele is lehet, ugyanis a betegség tünetei közé tartozik a memória és koncentráció romlása. Ez nem egyik napról a másikra következik be, hanem alattomos módon, lassan alakul ki.

3. Látod is, meg nem is

Az egyik legfurcsább tünet, amelyre sokan csak legyintenek, a homályos látás, lebegő foltok vagy kettős látás megjelenése. A legtöbben ilyenkor szemészetre mennek, ám ha a szem rendben van, és a helyzet továbbra sem javul, érdemes neurológushoz fordulni. Az agyban lévő nyomás ugyanis könnyen elérheti a látóideget. A tünet lehet állandó vagy időszakos, és különösen gyakran jön elő hajolásnál, köhögésnél. Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, de egy kivizsgálás nem árt!

Az egyensúlyprobléma is olyan tünet, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

4. Mintha nem is te lennél

A személyiségünk nem változik meg csak úgy, így ha valakinél hirtelen személyiségtorzulás lép fel, érdektelenné válik, ingerlékenyebb lesz vagy nagyon furcsán viselkedik, joggal gyanakodhatunk agytumorra. A homloklebeny – ahol a viselkedésünket, döntéseinket irányító területek vannak – érzékenyen reagál, ha valami nyomja. Mivel az agydaganat gyakran itt jelentkezik, könnyen megeshet, hogy valaki egyik napról a másikra nem törődik már a kedvenc hobbijával, vagy furcsa, szokatlan döntéseket hoz.