„Már most észreveszem a kisebb változásokat” - ritka diagnózist kapott egy 29 éves anya

Az ausztráliai Queensland államból származó Erin Kelly nemrég kapott egy lesújtó diagnózist, miszerint korai kezdetű Alzheimer-kórban szenved, miután örökölte édesanyjától a ritka PSEN1 génmutációt. A Mayo Klinika szerint a korai kezdetű Alzheimer ritka, és 65 év alattiakat érint. A 30–64 év közöttiek közül 100 000 főből körülbelül 110 személy szenved ebben a betegségben. Kelly 2020 januárjában tudta meg apjától, hogy neki és testvéreinek 50% esélyük van a betegségre. Júniusban agyi idegsejtkárosodást mutattak ki nála.

Sokkoló diagnózist kapott a 29 éves, egyedülálló édesanya / Fotó: GoFundMe

A diagnózis óta sokkal tudatosabb életet él a fiatal édesanya

A 29 éves Kelly idén júniusban kapta meg a diagnózist, miután 2024 májusában a vizsgálatok megerősítették a génhibát. Egyedül neveli 8 éves lányát, Evie-t.

Anyukám 50 évesen halt meg Alzheimer-kórban. A nagyapámat 45 évesen vitte el, a nagynénémet is ugyanabban a korban. Nem gondoltam, hogy engem ilyen hamar utolér. Már észreveszem a változásokat: elfelejtek szavakat, összekeverem őket. Szeretném megóvni, ameddig lehet a kislányomat. A célom, hogy lássam felnőni, befejezni az iskolát, megházasodni

- mesélt a PEOPLE cikkében a fiatal nő.

Mostohatestvére, Jessica Simpson GoFundMe kampányt indított, mert egy lehetséges kezelés, a Leqembi lassíthatná a betegség lefolyását, de a közfinanszírozásban nem elérhető és rendkívül drága. Az Alzheimer’s Association szerint a gyógyszer csökkenti a béta-amiloid szintet az agyban, és lassítja a kognitív hanyatlást a betegség korai szakaszában.

Ez ritka és gyógyíthatatlan betegség, ami már most hatással van az életére. Az emberek nem társítják az Alzheimer-kórt olyan valakihez, aki még iskolai tízórait csomagol, mesét olvas, és minden nap ott van a gyerekének. Erin nem csodát kér, csak több időt. Több hétköznapi napot, több apró pillanatot, több emléket, amit Evie magával vihet, amikor Erin már nem tudja

- mondta Jessica.