Vigyázz, az Alzheimer-kór fertőző is lehet! Így kaphatod el

Szögezzük le az elején: az Alzheimer-kór normális körülmények között semmiképpen sem terjedhet emberről emberre. Egy új tanulmány azonban arra a következtetésre jutott, hogy a korábban feltételezettekkel ellentétben nem is teljesen lehetetlen „elkapni” az Alzheimer-kórt.
Friss kutatások szerint egészen kivételes esetekben és körülmények között előfordult már, hogy az Alzheimer-kór közvetett módon valahogy átterjedt másokra. Ezt egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mint vírusos vagy bakteriális fertőzések esetében, hanem olyan orvosi kezelések következményeként, amelyeket napjainkban már tilos alkalmazni – számolt be a Healthline.
Kiderült, hogy egy gyermekkorban használt, emberi holttestekből származó növekedési hormon több mint 200 embernél okozott iatrogén (orvosi beavatkozás következtében kialakuló – a szerk.) Creutzfeldt-Jakob-szindrómát, ami egy súlyos neurodegeneratív megbetegedés. A kutatók később ugyanebben a növekedési hormonban az Alzheimer-kórhoz köthető amyloid-béta-fehérjéket és tau-fehérjéket is kimutattak. Ezeket a fehérjelerakódásokat olyan emberek agyában is megtalálták, akik gyermekkorukban részesültek a kezelésben, majd később Alzheimer következtében hunytak el. A vizsgálat során arra jutottak, hogy a gyermekkorban használt növekedési hormonok átadhatták azokat a fehérjéket, amelyek hajlamossá tesznek valakit az Alzheimer kialakulására.
Sajnos a mai napig nem létezik olyan kezelés, amely képes lenne végleg meggyógyítani az Alzheimer-kórt. Világszerte rengeteg kutatás zajlik és több olyan gyógyszert is kifejlesztettek, amik javíthatják az életminőséget és lassíthatják a betegség előrehaladását, de végleges gyógymód egyelőre nem létezik.
Mi az az Alzheimer-kór?
Az Alzheimer kór a demenciák egyik leggyakrabban előforduló fajtája. Nevét a betegséget felismerő német neurológusról kapta, aki 1906-ban egy akkor szokatlannak tartott mentális betegségben elhunyt asszony agyában mikroszkóppal speciális elváltozásokat talált. Az Alzheimer-kór ugyanis bizonyos fehérjék lerakódásával jár az agyban, aminek következtében az agy zsugorodik, és az agysejtek végül teljesen elhalnak.
