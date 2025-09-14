Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy idős férfi kék pulcsiban, Alzheimer-kórban szenved.

Vigyázz, az Alzheimer-kór fertőző is lehet! Így kaphatod el

alzheimer
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 17:15
betegségAlzheimer-kórfertőzés
A súlyos neurodegeneratív betegségek általában nem fertőzők, de vajon lehetséges tényleg elkapni ezeket a betegségeket? Az Alzheimer-kórral kapcsolatban kimutatták, hogy egy orvosi beavatkozás hatására kialakulhatott a betegség.
Bors
A szerző cikkei

Szögezzük le az elején: az Alzheimer-kór normális körülmények között semmiképpen sem terjedhet emberről emberre. Egy új tanulmány azonban arra a következtetésre jutott, hogy a korábban feltételezettekkel ellentétben nem is teljesen lehetetlen „elkapni” az Alzheimer-kórt.

Egy ápolónő segít egy idős, Alzheimer-kórban szenvedő férfinak a memóriajátékban.
Az Alzheimer-kór normál körülmények között nem fertőző betegség
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Hogyan terjedhet az Alzheimer-kór?

Friss kutatások szerint egészen kivételes esetekben és körülmények között előfordult már, hogy az Alzheimer-kór közvetett módon valahogy átterjedt másokra. Ezt egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mint vírusos vagy bakteriális fertőzések esetében, hanem olyan orvosi kezelések következményeként, amelyeket napjainkban már tilos alkalmazni – számolt be a Healthline.

Kiderült, hogy egy gyermekkorban használt, emberi holttestekből származó növekedési hormon több mint 200 embernél okozott iatrogén (orvosi beavatkozás következtében kialakuló – a szerk.) Creutzfeldt-Jakob-szindrómát, ami egy súlyos neurodegeneratív megbetegedés. A kutatók később ugyanebben a növekedési hormonban az Alzheimer-kórhoz köthető amyloid-béta-fehérjéket és tau-fehérjéket is kimutattak. Ezeket a fehérjelerakódásokat olyan emberek agyában is megtalálták, akik gyermekkorukban részesültek a kezelésben, majd később Alzheimer következtében hunytak el. A vizsgálat során arra jutottak, hogy a gyermekkorban használt növekedési hormonok átadhatták azokat a fehérjéket, amelyek hajlamossá tesznek valakit az Alzheimer kialakulására. 

Sajnos a mai napig nem létezik olyan kezelés, amely képes lenne végleg meggyógyítani az Alzheimer-kórt. Világszerte rengeteg kutatás zajlik és több olyan gyógyszert is kifejlesztettek, amik javíthatják az életminőséget és lassíthatják a betegség előrehaladását, de végleges gyógymód egyelőre nem létezik. 

Az alábbi tünetek jelezhetik az Alzheimer-kórt:

  • emlékezetkiesés;
  • végrehajtó működések (cselekvés tervezése, döntéshozatal, figyelem) zavarai;
  • beszédzavar (afázia);
  • begyakorolt mozgások zavarai (apraxia);
  • tárgyak, személyek felismerésének zavara (agnózia).
     

Mi az az Alzheimer-kór?

Az Alzheimer kór a demenciák egyik leggyakrabban előforduló fajtája. Nevét a betegséget felismerő német neurológusról kapta, aki 1906-ban egy akkor szokatlannak tartott mentális betegségben elhunyt asszony agyában mikroszkóppal speciális elváltozásokat talált. Az Alzheimer-kór ugyanis bizonyos fehérjék lerakódásával jár az agyban, aminek következtében az agy zsugorodik, és az agysejtek végül teljesen elhalnak.

Ez is érdekelhet:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu