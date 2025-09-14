Vigyázz, az Alzheimer-kór fertőző is lehet! Így kaphatod el

Szögezzük le az elején: az Alzheimer-kór normális körülmények között semmiképpen sem terjedhet emberről emberre. Egy új tanulmány azonban arra a következtetésre jutott, hogy a korábban feltételezettekkel ellentétben nem is teljesen lehetetlen „elkapni” az Alzheimer-kórt.

Az Alzheimer-kór normál körülmények között nem fertőző betegség

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Hogyan terjedhet az Alzheimer-kór?

Friss kutatások szerint egészen kivételes esetekben és körülmények között előfordult már, hogy az Alzheimer-kór közvetett módon valahogy átterjedt másokra. Ezt egyáltalán nem úgy kell elképzelni, mint vírusos vagy bakteriális fertőzések esetében, hanem olyan orvosi kezelések következményeként, amelyeket napjainkban már tilos alkalmazni – számolt be a Healthline.

Kiderült, hogy egy gyermekkorban használt, emberi holttestekből származó növekedési hormon több mint 200 embernél okozott iatrogén (orvosi beavatkozás következtében kialakuló – a szerk.) Creutzfeldt-Jakob-szindrómát, ami egy súlyos neurodegeneratív megbetegedés. A kutatók később ugyanebben a növekedési hormonban az Alzheimer-kórhoz köthető amyloid-béta-fehérjéket és tau-fehérjéket is kimutattak. Ezeket a fehérjelerakódásokat olyan emberek agyában is megtalálták, akik gyermekkorukban részesültek a kezelésben, majd később Alzheimer következtében hunytak el. A vizsgálat során arra jutottak, hogy a gyermekkorban használt növekedési hormonok átadhatták azokat a fehérjéket, amelyek hajlamossá tesznek valakit az Alzheimer kialakulására.

Sajnos a mai napig nem létezik olyan kezelés, amely képes lenne végleg meggyógyítani az Alzheimer-kórt. Világszerte rengeteg kutatás zajlik és több olyan gyógyszert is kifejlesztettek, amik javíthatják az életminőséget és lassíthatják a betegség előrehaladását, de végleges gyógymód egyelőre nem létezik.

Az alábbi tünetek jelezhetik az Alzheimer-kórt:

emlékezetkiesés;

végrehajtó működések (cselekvés tervezése, döntéshozatal, figyelem) zavarai;

beszédzavar (afázia);

begyakorolt mozgások zavarai (apraxia);

tárgyak, személyek felismerésének zavara (agnózia).



Mi az az Alzheimer-kór? Az Alzheimer kór a demenciák egyik leggyakrabban előforduló fajtája. Nevét a betegséget felismerő német neurológusról kapta, aki 1906-ban egy akkor szokatlannak tartott mentális betegségben elhunyt asszony agyában mikroszkóppal speciális elváltozásokat talált. Az Alzheimer-kór ugyanis bizonyos fehérjék lerakódásával jár az agyban, aminek következtében az agy zsugorodik, és az agysejtek végül teljesen elhalnak.

