Te is szoktál sült krumplit enni? Döbbenet, mit tesz az egészségeddel

A magyarok nagyon szeretik a krumplit. Sok ételünk alapanyaga ez (például a rakott krumplié, a burgonyás pogácsáé és a házi lángosé, a nudlié), ugyanakkor a kedvenc köretünk is burgonyaalapú. Noha igen népszerű hazánkban a petrezselymes burgonya és a püré is, mindenki kedvenc körete mégis a sült krumpli. Azt azonban kevesen tudják, hogy milyen káros is ez az egészségre nézve.

Sokak kedvenc csemegéje a sült krumpli. Fotó: YouTube

Nemcsak magyar népbetegség a sült krumpli imádata: a világ minden pontján hódít ez az egészségtelen étek, egy friss amerikai kutatás pedig rámutatott, hogy az életével játszik az, aki sok sült burgonyát fogyaszt. A 2000-es évektől az éves burgonyafogyasztásnak mintegy 64 százalékát a sült krumpli teszi ki, ezért 4 400 emberen tesztelték ennek élettani hatását. A vizsgált emberek életkora 45 és 79 év között mozgott, és 8 évig követték nyomon az egészségüket.

Az eredmény egyik legdrámaibb része, hogy a vizsgált alanyok közül 236 fő hunyt el a kelleténél korábban. A kutatásból az alábbi fontos következtetéseket érdemes kiemelni: