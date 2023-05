Felvidéki származású világsztár mutatja be az Országházat

Az Országház egyesek szerint nem csupán egy impozáns építmény, sokkal inkább egy élő személy. Ezek közé tartozik Nagy András operatőr, rendező, aki éppen filmet készít róla.

Az országház minden szeglete lenyűgöző. Fotó: Nagy Zoltán

Steindl Imre életének főműve kétségkívül az Országház, bár az építész a kétkamarás országgyűlésre tervezett épület átadása előtt két évvel elhunyt, így maga sosem láthatta teljes pompájában a Duna-parti alkotását. A Hosszú Katinka életéről szóló filmet is jegyző, Nagy András operatőr-rendezőt már gyermekkorában lenyűgözte a nemzet templomának is nevezett remekmű. Még akkor is, amikor hosszú éveken át állványokkal vették körül, és a fehér mészkőburkolat megszürkült az autók által kibocsátott káros anyagtól. A tervező mentségére szolgál, hogy az ő korában (az Országház építése 1885-1904-ig tartott) még csak lovaskocsik szelték az utakat. Az épületet 2014-ben felújították, és a burkolatot kicserélték időtállóbbra.

Hétfő délelőtt ünnepélyes sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Az Ország háza című dokumentumfilm hamarosan elkészül.

A dokumentumfilmben bemutatjuk a történelmi érdekességeket, de megjelenik a modern kor is. Célunk volt megmutatni, hogyan nézett ki 2023-ban, hogy a film 50 év múlva is érdekes legyen

– mondta az operatőr. A filmben szó esik arról az esetről, amikor Kovács Gyula képviselő 1912-ben rálőtt Tisza István miniszterelnökre, ám a golyó az elnöki pulpitusba fúródott. A töltény ütötte lyuk azóta is megvan, és vélhetően nem is fogják már betömni. A folyosókon annak idején a képviselők dohányozhattak, ennek emlékét pedig máig őrzik a belső ablakpárkányokon megmaradt szivartartókkal ellátott hamutálak. Érdekesség, hogy a tartókat meg is számozták, hogy ki-ki megjegyezhesse, melyik volt az övé.

Ema Horvath Magyarországon dolgozott. Fotó: Nagy Zoltán

Ema Horvath megtiszteltetésnek érezte, hogy felkérték a film narrátorának. Ehhez hasonló munkával még nem bízták meg, ezért saját bevallása szerint az okozott neki különös nehézséget, hogy nem egy partneréhez kellett beszélnie, hanem a kamerához. A felvidéki származású színésznő szülei még Ema születése előtt kivándoroltak a tengerentúlra egy jobb élet reményében, ő már Georgia államban látta meg a napvilágot.

A családom Mocsonokról származik. Ez egy olyan terület, ahol mindenféle nemzetiség békében élt egymás mellett. Mi otthon, Amerikában is szlovákul beszéltünk

– mondta a Ripost című lapnak a fiatal színésznő, aki nagyon sajnálja, hogy kedden már haza is kell repülnie az óceán túlpartjára. Életében először járt hazánkban, de tervezi, hogy még visszatérjen, akár turistaként is.

A rendező Ema méltatására megjegyezte, milyen elképesztő tehetség és alázat van a színésznőben.

- Egy nagyon normális lány, nincs benne semmilyen sztárallűr - fogalmazott.

A készítők a filmet elsőssorban a magyar közönségnek szánják, de terveik szerint külföldön is bemutatják majd.