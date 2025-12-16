A Parlament és a szentendrei főtér is megjelenik az NCIS spin-off sorozatában

A 2003-ban indult NCIS a kétezres évek egyik legfelkapottabb sorozata, mely a Haditengerészeti Bűnüldöző Hivatal Főügyekért Felelős Csapatának munkáját mutatja be egészen a mai napig — hiszen már nem kevesebb, mint 23. évadánál tart és kezdete óta több spin-off variációt is megélt. A legutóbbi különálló sorozatuk a Magyarországon is forgatott NCIS: Tony és Ziva, mely elérhető a SkyShowtime kínálatában.

Nincs pihenés — az NCIS spin-offja sok akciót ígér (Fotó: Marcell Piti/Paramount+)

Az NCIS azóta megannyi spin-off sorozatot megélt

A bűnügyek intelligens feltárása mellett mindig van idő szellemes odaszólásokra, családias légköre több rajongót szegez a képernyők elé már több mint 20 éve. A sorozat a mai napig fennáll, dacára annak, hogy két nagyon fontos színész, a szigorú különleges ügynököt, Leroy Jethro Gibbst játszó Mark Harmon és a sorozat ikonikus goth csaját, Abbyt játszó Pauley Perrette már nem része a sorozatnak, nem említve a 2020-ban koronavírusban elhunyt Vachik Mangassarian esetét. Kevesen tudják, de az NCIS eredetileg a JAG: Becsületbeli ügyekből vált ki, és további hat spin-off sorozatot is megélt, melyből külön történetszálat kapott Európa és szerény hazánk is.

Tony és Ziva Magyarországon nyomoz

A legújabb spin-off sorozat a klasszikus NCIS szereposztásából visszatérő Tony DiNozzo (Michael Weatherly) és Ziva David (Cote de Pablo) köré épül. Ziva feltételezett halála után veszi fel a történet fonalát, amikor Tony kivált a csapatból, hogy közös lányuk nevelésének szentelje magát. Évekkel később kiderült, hogy Ziva életben van, és egy utolsó bevetésre indult az NCIS csapatával, majd Párizsban végre viszontláthatta Tonyt és a lányát. Azóta Tony és Ziva közösen nevelik lányukat, Talit Európában. Amikor Tony biztonsági cégét támadás éri, menekülniük kell több európai országon át, miközben rá kell jönniük, ki vadászik rájuk, és kapcsolatukat is újra kell építeniük, hogy ismét boldogan éljék cseppet sem szokványos életüket. Az eddigiektől eltérően sokkal akciódúsabbra, pörgősebbre vették a narratívát — láthatóan a mai tempóhoz igazítva a történetet. A Tony és Ziva IMDb-n egyébként minden eddigi epizódja 8.0/10-es értékelés körül mozog, ami egy komoly bók a sorozat számára.