Hihetetlen felfedezést tettek a régészek: rejtélyes sárkány koponyára bukkantak a sivatagban

Egy újonnan felfedezett fosszília sokakat meggyőzött arról, hogy a kutatók először bukkantak rá egy valódi sárkány maradványaira. Azonban a hatalmas vita közepette a régészek továbbra is azt állítják, hogy csak egy dinoszauruszról van szó.

A régészek által talált koponya kísértetiesen hasonlít egy sárkányéra. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Bár hasonlít egy sárkányra, a régészek szerint csak egy új dinoszaurusz fajról van szó

Az afrikai Szahara sivatagában felfedezett, felnőtt ember méretű koponya hosszú, hüllőszerű állkapoccsal rendelkezik, tele hegyes, emberi kéz méretű fogakkal, miközben megnagyobbodott orra kísértetiesen hasonlít a krokodiléra. A koponyán egy óriási, görbe szarv volt a szemek felett, és tüskék álltak ki a fej hátsó részéből, így nem meglepő, hogy sokan egyből a mítoszok szárnyas lényeire asszociáltak, sőt, óriási viták robbantak ki arról, hogy ez az első bizonyíték a sárkányok létezésére.

A Chicagói Egyetem csapata által felfedezett, újonnan talált faj a Spinosaurus mirabilis nevet kapta, ami lenyűgöző tüskés gyíkot jelent. Ez a hatalmas őskori ragadozó nagyjából 95 millió évvel ezelőtt, a kréta korban élt, amikor a tudósok szerint a Szahara még egy buja, erdős terület volt, ahol folyók húzódtak több száz kilométerre az ősi óceánoktól. A Spinosaurus mirabilis a becslések szerint körülbelül 12 méter hosszú lehetett, a súlya pedig 4500 és 6300 kilogramm között volt. A fosszíliák arra utalnak, akár két méter mély vízben is megállhatott, miközben táplálékot keresett.

Összességében a kutatók úgy gondolják, a sárkányszerű lény valójában a spinosauridák néven ismert dinoszauruszok családjából származott, amelyek mindegyike krokodilszerű tulajdonságokkal rendelkezett. Azonban ennek a fajnak egy 50 centiméter magas csont állt ki a szemei ​​közül, amit a csapat egy szablyához hasonlított.

A spinosaurus hatalmas koponyájának rekonstrukciója, a hosszú, összefonódó fogakkal teli állkapoccsal és az ívelt, kard alakú csontos taréjjal, egy olyan lényt tárt fel, amely tökéletesen megegyezik a mitikus ábrázolásokon szereplő sárkányéval. Mindezek ellenére a tudósok és a múzeumok továbbra is azt állítják, hogy a sárkányok, a szárnyas, dinoszauruszokra hajazó lények, amelyekkel olyan műsorokban találkozhatunk, mint a Trónok harca, soha nem léteztek, és a róluk szóló történetek valószínűleg hatalmas hüllőkre utalnak - írta a Daily Mail.