Elmenekülnél a városból? Egy kihagyhatatlan látnivaló pár órára Budapesttől, mégis kevesen ismerik

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 13:15
Ha kiszabadulnátok egy kicsit a természetbe, és olyan helyet kerestek, ahol egy igazán emlékezetes látványvilágban lehet részetek, akkor jó helyen jártok! Íme a lélegzetelállító Bohinji-tó, Szlovénia egyik legszebb – mégis sokak számára rejtett – természeti kincse.
Ripszám Boglárka
A Bohinji-tó Szlovénia északnyugati részén, a Júliai-Alpokban található, közvetlenül a Triglav Nemzeti Park szívében. A tó egy gleccservölgyben fekszik, ami különleges, alpesi hangulatot kölcsönöz a környéknek: meredek hegyoldalak, sűrű erdők és sebes folyású, kristálytiszta patakok teszik igazán festőivé a tájat.

A Bohinji-tó és környéke.
Bohinji-tó: egy felejthetetlen kirándulás sok kihagyhatatlan látnivalóval.
Fotó: Svitlana Jasna / Shutterstock 
  • A Bohinji-tó Szlovénia legnagyobb természetes tava.
  • Budapesttől már néhány órás autóúttal elérhető.
  • Túrázásra, hajókázásra, fürdésre és panorámás kirándulásokra is alkalmas.

A Bohinji-tó látnivalói: kirándulás a Júliai-Alpok szívében

A szlovéniai Bohinji-tó körülbelül 4,2 kilométer hosszú, mélysége eléri a 45 métert is. Ha szeretnétek jobban megismerni a tavat és környékét, a tó körüli séta az egyik legjobb választás. A teljes útvonal nagyjából 12 kilométer hosszú, átlagos tempóban 4–5 óra alatt járható be. Az északi part ösvénye végig a vízhez közel, a partszakaszon vezet végig, míg a déli oldal kissé magasabban fut, de a legtöbb helyen erről az oldalról is pazar kilátás nyílik a tóra.

A Bohinji-tó kerékpárral is körbejárható. A bicikliseket kijelölt útvonalak segítik a közlekedésben, de fontos számolni egy-két nehezebb, emelkedős szakasszal is!

Bohinji-tó látnivalók: ezért érdemes útnak indulni

A Bohinji-tó egyik nagy előnye, hogy egy viszonylag rövid kirándulással is hihetetlen természeti látványban lehet részetek. A Voje-völgyben található Mostnica-szurdokban szűk, helyenként mindössze néhány méter széles sziklavályúk és egy 21 méter magas vízesés teszi igazán különlegessé a túrát.

A Savica-vízesés a tó nyugati végén található, Ukanc közelében. A kétágú zuhatag különösen tavasszal és nagyobb esőzések után válik igazán látványossá. A vízeséshez vezető út lépcsős, jól karbantartott, belépődíj ellenében látogatható.

A Bohinji-tó felvonó

Ha felülről is szeretnétek megcsodálni a tavat, érdemes felmennetek a Vogel-hegyre. A Nihalka felvonó a tó közeléből indul, és rövid idő alatt több mint ezer méter szintkülönbséget tesz meg. Fentről tiszta időben a Bohinji-tó teljes egészében belátható, és a Triglav-hegy csúcsa is feltűnik a festői panorámában.

A Vogel nyáron túraútvonalak kiindulópontja, télen pedig síközpontként működik, így egész évben szuper programokat kínál a látogatóknak.

A tó mínuszokban akár be is fagyhat, de télen is látogatható. Sőt, a havas, hegyvidéki tájnak köszönhetően még elképesztőbb kilátásban lehet részetek.

Nyáron a víz hőmérséklete gyakran 22–24 Celsius-fokra is megemelkedik, így akár fürödni is lehet benne.

Ha csak egy napotok van, belefér egy tókerülő séta, egy vízesés és akár egy felvonózás is. Ha több időt szánnátok rá, a környék túraútvonalai és kisebb települései még több érdekes látnivalóval várnak benneteket.

Az alábbi videóban 15 érdekességet mutatnak be Bohinj környékéről:

