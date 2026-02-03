Elmenekülnél a városból? Egy kihagyhatatlan látnivaló pár órára Budapesttől, mégis kevesen ismerik

A Bohinji-tó Szlovénia északnyugati részén, a Júliai-Alpokban található, közvetlenül a Triglav Nemzeti Park szívében. A tó egy gleccservölgyben fekszik, ami különleges, alpesi hangulatot kölcsönöz a környéknek: meredek hegyoldalak, sűrű erdők és sebes folyású, kristálytiszta patakok teszik igazán festőivé a tájat.
A szlovéniai Bohinji-tó körülbelül 4,2 kilométer hosszú, mélysége eléri a 45 métert is. Ha szeretnétek jobban megismerni a tavat és környékét, a tó körüli séta az egyik legjobb választás. A teljes útvonal nagyjából 12 kilométer hosszú, átlagos tempóban 4–5 óra alatt járható be. Az északi part ösvénye végig a vízhez közel, a partszakaszon vezet végig, míg a déli oldal kissé magasabban fut, de a legtöbb helyen erről az oldalról is pazar kilátás nyílik a tóra.
A Bohinji-tó kerékpárral is körbejárható. A bicikliseket kijelölt útvonalak segítik a közlekedésben, de fontos számolni egy-két nehezebb, emelkedős szakasszal is!
A Bohinji-tó egyik nagy előnye, hogy egy viszonylag rövid kirándulással is hihetetlen természeti látványban lehet részetek. A Voje-völgyben található Mostnica-szurdokban szűk, helyenként mindössze néhány méter széles sziklavályúk és egy 21 méter magas vízesés teszi igazán különlegessé a túrát.
A Savica-vízesés a tó nyugati végén található, Ukanc közelében. A kétágú zuhatag különösen tavasszal és nagyobb esőzések után válik igazán látványossá. A vízeséshez vezető út lépcsős, jól karbantartott, belépődíj ellenében látogatható.
Ha felülről is szeretnétek megcsodálni a tavat, érdemes felmennetek a Vogel-hegyre. A Nihalka felvonó a tó közeléből indul, és rövid idő alatt több mint ezer méter szintkülönbséget tesz meg. Fentről tiszta időben a Bohinji-tó teljes egészében belátható, és a Triglav-hegy csúcsa is feltűnik a festői panorámában.
A Vogel nyáron túraútvonalak kiindulópontja, télen pedig síközpontként működik, így egész évben szuper programokat kínál a látogatóknak.
A tó mínuszokban akár be is fagyhat, de télen is látogatható. Sőt, a havas, hegyvidéki tájnak köszönhetően még elképesztőbb kilátásban lehet részetek.
Nyáron a víz hőmérséklete gyakran 22–24 Celsius-fokra is megemelkedik, így akár fürödni is lehet benne.
Ha csak egy napotok van, belefér egy tókerülő séta, egy vízesés és akár egy felvonózás is. Ha több időt szánnátok rá, a környék túraútvonalai és kisebb települései még több érdekes látnivalóval várnak benneteket.
Az alábbi videóban 15 érdekességet mutatnak be Bohinj környékéről:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.