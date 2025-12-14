A legjobb kirándulóhelyek Budapest közelében télen is – A legszebb ösvények a főváros körül

Budapest környéke számos izgalmas túraútvonalat kínál, melyek minden túrázó igényét kielégítik, legyen szó könnyed kirándulásokról vagy komolyabb kihívásokról. Cikkünkben összegyűjtöttük a főváros környéki legjobb kirándulóhelyeket, ahová könnyen és gyorsan el lehet jutni akár autóval, akár tömegközlekedéssel.

Ezek a legjobb kirándulóhelyek Budapest környékén a Normafától a Kis- és Nagy-Hárshegyig, amelyek télen is tökéletes helyszínek egy kellemes sétához, kiránduláshoz.

Fotó: wikipedia

Változatos terepek a Budai-hegyektől a Pilisig, könnyű sétáktól a komolyabb túrákig.

Gyorsan megközelíthető, fél napos kiruccanásnak is ideális kirándulóhelyek.

Panorámás kilátók, izgalmas szurdokok és családbarát ösvények Budapest peremén.

Ezek a legjobb kirándulóhelyek Budapest közelében

A fővárostól csupán pár kilométerre található hegyek, dombok és erdők olyan változatos tájat kínálnak, amely a friss levegőn való kikapcsolódás igazi élményét nyújtja. A Budai-hegyek vagy a Pilis és Visegrádi-hegység sokszínű terepei tökéletesek a kirándulók számára, akik a város zajától távol nyugalmat és természetközeli élményeket keresnek.

A lenyűgöző panoráma, a legjobb környékbeli kilátók, az erdei ösvények és a környező élővilág mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kirándulás felejthetetlen élményt nyújtson.

A Budapest környéki kirándulóhelyek, mint Normafa is, már a XIX-XX. század fordulóján is kedvelt úti célok voltak.

Fotó: wikipedia

Mindezek mellett Budapest közelsége lehetővé teszi, hogy akár egy rövid, fél, vagy egynapos túra keretében is felfedezhessük a környék rejtett szépségeit. Ha a természet szerelmese vagy, és szeretnéd felfedezni a főváros környéki csodás kirándulóhelyeket, akkor biztos, hogy nem fogsz csalódni!

Remete-szurdok

A Remete-szurdok a főváros környékének egyik legismertebb túra úti célja, amely a Budai-hegyek északi részén, Máriaremete és Remeteszőlős között található. Az ösvény a Remete-hegy és a Hármashatár-hegy között halad, a szurdokban kanyargó Ördög-árok patak mentén haladó túraútvonal pedig könnyen járható, ideális családok és túrázók számára egyaránt.

A Remete-szurdokban nemcsak ősszel, de télen is érdemes túrázni.

Fotó: wikipedia

A túra során érdemes megtekinteni a Remete-barlangot, amely egy XVIII. században itt élt remetéről kapta nevét. A szurdok végén található telefonfülkében pedig Örkény István egyperces novelláit hallgathatjuk meg, színészek előadásában.