A Budapest környéki túrázó helyek télen is várnak.

A legjobb kirándulóhelyek Budapest közelében télen is – A legszebb ösvények a főváros körül

kirándulás télen
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 11:45
Budapesttúrázás
Budapest környéke számos lenyűgöző túraútvonalat kínál, amelyek a természet szerelmeseinek és a kalandvágyóknak egyaránt tökéletesek. Fedezd fel a legjobb kirándulóhelyeket, túraútvonalakat, és élvezd a friss levegőt és a csodálatos tájat, mindössze pár kilométerre a fővárostól!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Budapest környéke számos izgalmas túraútvonalat kínál, melyek minden túrázó igényét kielégítik, legyen szó könnyed kirándulásokról vagy komolyabb kihívásokról. Cikkünkben összegyűjtöttük a főváros környéki legjobb kirándulóhelyeket, ahová könnyen és gyorsan el lehet jutni akár autóval, akár tömegközlekedéssel.

Legjobb kirándulóhelyek, kilátás a Normafáról télen, deres fákkal.
Ezek a legjobb kirándulóhelyek Budapest környékén a Normafától a Kis- és Nagy-Hárshegyig, amelyek télen is tökéletes helyszínek egy kellemes sétához, kiránduláshoz.
Fotó: wikipedia
  • Változatos terepek a Budai-hegyektől a Pilisig, könnyű sétáktól a komolyabb túrákig.
  • Gyorsan megközelíthető, fél napos kiruccanásnak is ideális kirándulóhelyek.
  • Panorámás kilátók, izgalmas szurdokok és családbarát ösvények Budapest peremén.

Ezek a legjobb kirándulóhelyek Budapest közelében

A fővárostól csupán pár kilométerre található hegyek, dombok és erdők olyan változatos tájat kínálnak, amely a friss levegőn való kikapcsolódás igazi élményét nyújtja. A Budai-hegyek vagy a Pilis és Visegrádi-hegység sokszínű terepei tökéletesek a kirándulók számára, akik a város zajától távol nyugalmat és természetközeli élményeket keresnek.

A lenyűgöző panoráma, a legjobb környékbeli kilátók, az erdei ösvények és a környező élővilág mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kirándulás felejthetetlen élményt nyújtson.

Norafai kilátás 1900-ban két kislánnyal (korabeli fotó).
A Budapest környéki kirándulóhelyek, mint  Normafa is, már a XIX-XX. század fordulóján is kedvelt úti célok voltak. 
Fotó: wikipedia

Mindezek mellett Budapest közelsége lehetővé teszi, hogy akár egy rövid, fél, vagy egynapos túra keretében is felfedezhessük a környék rejtett szépségeit. Ha a természet szerelmese vagy, és szeretnéd felfedezni a főváros környéki csodás kirándulóhelyeket, akkor biztos, hogy nem fogsz csalódni!

Remete-szurdok

A Remete-szurdok a főváros környékének egyik legismertebb túra úti célja, amely a Budai-hegyek északi részén, Máriaremete és Remeteszőlős között található. Az ösvény a Remete-hegy és a Hármashatár-hegy között halad, a szurdokban kanyargó Ördög-árok patak mentén haladó túraútvonal pedig könnyen járható, ideális családok és túrázók számára egyaránt.

A Remete-szurdok egyik ösvénye ősszel.
A Remete-szurdokban nemcsak ősszel, de télen is érdemes túrázni.
Fotó: wikipedia

A túra során érdemes megtekinteni a Remete-barlangot, amely egy XVIII. században itt élt remetéről kapta nevét. A szurdok végén található telefonfülkében pedig Örkény István egyperces novelláit hallgathatjuk meg, színészek előadásában.

Kamaraerdő

A 200 hektáros erdős, ligetes Kamaraerdő Budapest XI. és XXII. kerülete között terül el, és a város egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A terület központjában a Nagyrét és egy interaktív játszótér található. A Kamaraerdei Tanösvény 4 kilométer hosszan kanyarog, ugyanakkor egy könnyen bejárható útvonal, amely során 12 állomáson ismerkedhetünk meg az erdő élővilágával.

A kamaraerdei Nagyrét őszi színekben.
A kamaraerdei Nagyrét kedvelt piknikező hely.
Fotó: Picasa / wikipedia

A terület számos túraútvonallal rendelkezik, melyek különböző nehézségi szintet kínálnak. A Kamaraerdő könnyen megközelíthető a 41-es villamossal vagy autóval. A helyszín ideális választás a természetkedvelők számára, akik egy kellemes, de könnyed túrára vágynak a főváros közelében.

Normafa

A Normafa Budapest XII. kerületében, a Svábhegyen található, és a Budai-hegység egyik legismertebb kirándulóhelye. A terület nevét egy híres bükkfától kapta, amelyet állítólag még Mátyás király ültetett a XV. században. A Normafa környékén számos természeti és kulturális nevezetesség akad, így például az Anna-rét, az Apáca-rét, a Béka-tó, az Átjáró-barlang, illetve a János-hegyi Erzsébet-kilátó, a Libegő és a Gyermekvasút.

A Normafa Anna-rétje télen behavazott fákkal.
A Normafánál található lankás Anna-rét télen a szánkózók kedvenc úti célja.
Fotó: wikipedia

A XIX. században a terület a helyi művészek és polgárok kedvelt pihenőhelye lett, különösen a nyári hónapokban. A Normafáról lenyűgöző kilátás nyílik Budapest városára és a környező hegyekre. A terület télen sífutásra és szánkózásra is alkalmas, míg nyáron túrázásra és piknikezésre várja az ide látogatókat.

Árpád-kilátó

Az Árpád-kilátó Budapest II. kerületében, a Látó-hegy (más néven Gugger-hegy) 376 méter magas csúcsán helyezkedik el. A kilátót 1929-ben építették fel Glück Frigyes kezdeményezésére, Friedrich Lóránt tervei alapján. Az építmény székely stílusban, terméskőből és fából készült, és azóta is a város egyik népszerű kirándulóhelye.

1930-as évekbeli csoportkép a Látó-hegyen télen.
Az Árpád-kilátó közelében található Látó-hegy már a '30-as években is kedvelt úti cél volt a kirándulók körében.
Fotó: wikipedia

A kilátóból lenyűgöző panoráma nyílik a Budai-hegységre, a Dunára és Budapest belső részeire, beleértve a hidakat, a Parlamentet és a Budai Várat. ​Az Árpád-kilátó könnyen megközelíthető gyalogosan, de a környéken több túraútvonal is található, amelyek a természet szerelmeseinek kínálnak felfedeznivalót. Könnyen elérhető innen az Oroszlán-szikla, vagy az Újlaki-hegy is.

Hármashatár-hegy

​A 495 méter magas Hármashatár-hegy Budapest II. és III. kerülete között fekszik, a Budai-hegység északi-északkeleti részén. Nevét onnan kapta, hogy a XIX. században Buda, Óbuda és Pesthidegkút határai itt találkoztak. A hegy környéke védett terület, jelentős része Natura 2000-es oltalom alatt áll. A csúcsról lenyűgöző panoráma nyílik a városra és a környező hegyekre.

A hármashatárhegyi Guckler Károly-kilátó nyáron.
A hármashatárhegyi Guckler Károly-kilátóról izgalmas panoráma nyílik a környező vidékre.
Fotó: wikipedia

A túrázók számára több útvonal is rendelkezésre áll, mint például a Guckler Károly-kilátóhoz vezető tanösvény. A hegy lábánál található a Hármashatár-hegyi repülőtér, míg oldalában a Tábor-hegyi-barlang nyílik. A Hármashatár-hegy ideális hely a kirándulóknak, a kocogóknak, a természet szerelmeseinek, akik Budapest közelében szeretnének kikapcsolódni.

Kis- és Nagy-Hárshegy

​A Kis- és Nagy-Hárs-hegy Budapest II. kerületében található, a Budai-hegységben, és igen kedvelt kirándulóhelyek a természetkedvelők, kirándulók, túrázók körében. A Nagy-Hárs-hegy 454 méter magas, északkeleti oldalán található a Bátori-barlang, melyet pálos szerzetesek is laktak, de érdemes felkeresni a Kaán Károly-kilátót is, ahonnan elképesztő kilátás tárul az ember szeme elé.

A Kis-Hárshegy csúcsán található kilátó télen.
A Kis-Hárshegy csúcsán található, Makovecz Imre által tervezett spirális kilátó.
Fotó: wikipedia

A Kis-Hárs-hegy csúcsán pedig Makovecz Imre által tervezett, spirál alakú kilátó áll, ahonnan körpanoráma nyílik Buda északi részére és a belvárosra. A két hegyet összekötő túraútvonal hossza körülbelül 7 kilométer, szintemelkedése 322 méter, és átlagosan 4 óra alatt teljesíthető. 

Nézz téli túraötleteket az alábbi videóban:

