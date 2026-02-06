Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Beléptünk a varázsvilágba – Megnyílt a Harry Potter kiállítás Szentendrén

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 15:20
Ha Harry Potter-rajongó vagy, van egy csodás hírünk! Nem kell Angliába utaznod azért, hogy átéld J. K. Rowling elképesztő fantáziavilágát. Szentendrén ugyanis megnyílt a világ egyik legnagyobb interaktív kiállítása, amelyben a filmekben használt díszletek és kosztümök láthatók. Ellátogattunk a Harry Potter kiállításra, mutatjuk az elképesztő részleteket!
Szekáry Zsuzsanna
Február 6-án megnyílt az első Harry Potter kiállítás Szentendrén, amely a filmekben használt kellékeket és jelmezeket mutatja be interaktív módon. Ennek a kiállításnak a látogató is aktív részesévé válik, itt aztán nem érvényesül a mindent a szemnek, semmit a kéznek elv. 

A Harry Potter kiállítás egyik díszlete, Umbridge szobája.
A Szentendrén megnyílt Harry Potter kiállításon Dolores Umbridge íróasztalához is odaülhetünk. 
Fotó: Szekáry Zsuzsanna
  • A Harry Potter-filmek mellett a Legendás állatok és a nagy sikerű Broadway produkció, a Harry Potter és az elátkozott gyermek világába is bepillanthatunk. 
  • Interaktív játékok és ledfalak is várják a látogatókat. 
  • 20 különböző tematikájú termet rendeztek be.

Megnyílt a Harry Potter kiállítás Szentendrén

Régóta vártak már erre a Harry Potter-rajongók, hogy Magyarországon is átélhessék a világ egyik legolvasottabb könyvének csodáit. Most viszont végre teljesült a kívánságuk, ugyanis a Warner Bros. Discovery Global Experiences a Imagine Exhibitions, Inc. és az Eventim Live együttműködésében 70 kamionnyi installációból felépítették Szentendrén, a Green Event Hallban, a Kalászi út 3. szám alatt a komplett varázsvilágot. 

Interaktív vándorkiállítás J. K. Rowling varázsvilágából

A világ egyik legnagyobb vándorkiállítását eddig 5 millióan látták, és Magyarországon is óriási érdeklődés övezte a február 6-i megnyitót, ugyanis a szervezők már előre eladtak több mint 42 ezer jegyet. A Bors is ellátogatott a megnyitóra, ahol a látogatókat 20 különböző tematikájú terem várja a Harry Potter- és Legendás állatok-filmekből ismert installációkkal, eredeti kosztümökkel és filmes kellékekkel. Sőt, még a nagy sikerű Tony-díjas Broadway produkció, a Harry Potter és az elátkozott gyermek világába is bepillanthatunk. 

A hangulatos, interaktív kiállítás a lenyűgöző tárgyak mellett a legmodernebb technikai újításokkal van ellátva a még teljesebb élmény érdekében: a ledfalakon megjelennek a filmes jelenetek, zsupszkulccsal új helyre teleportálhatunk, vagy éppen legyőzhetünk egy mumust. 

Harry Potter kiállítás interaktív játéka.
Egy mumust is legyőzhetsz, ha elég bátor vagy és ismered a megfelelő varázsigét. 
Fotó: Szekáry Zsuzsanna

A kiállítás regisztrációval kezdődik, és attól függően, hogy melyik varázslóházhoz tartozunk, pontokat szerezhetünk az elvégzett játékos feladatokkal: például jól kell kikevernünk egy bájitalt, vagy a megfelelő technikával kell kihúznunk a cserépből egy visító mandragórát. Testközelből átélhetjük Harry Potter és Voldemort nagyúr végső párbaját, kipróbálhatjuk a kviddicset, vagy beleülhetünk a Hagrid házában lévő hatalmas fotelbe, miután tettünk egy hátborzongató sétát a Tiltott Rengetegben, hogy aztán egy gigantikus sárkány mellett átélhessük a Trimágus Tusa izgalmait. 

Varázstárgyak között

Olyan ikonikus tárgyakat tekinthetünk meg, mint Griffendél kardja, Hollóháti Hedvig diadémja, a leghíresebb mágusok pálcái, az Alan Rickman által viselt Piton professzor talárja, Bellatrix Lestrange kosztümje vagy a mindent tudó Teszlek Süveg. 

A zene, a díszletek és az interaktív játékok segítségével valóban kiléptünk a muglik világából és átléptünk a csodák birodalmába. Ez a kiállítás minden korosztály számára különleges élményt nyújt, a Harry Potter-fanoknak pedig kihagyhatatlan program, miközben emlékeztet bennünket arra, hogy a hétköznapokban is szükségünk van egy kis varázslatra. 

Bellatrix Lestrange kosztümje a Harry Potter kiállításon.
Fotó: Szekáry Zsuzsanna

Hangolódj az alábbi videóval a kiállításra:

