Beléptünk a varázsvilágba – Megnyílt a Harry Potter kiállítás Szentendrén

Február 6-án megnyílt az első Harry Potter kiállítás Szentendrén, amely a filmekben használt kellékeket és jelmezeket mutatja be interaktív módon. Ennek a kiállításnak a látogató is aktív részesévé válik, itt aztán nem érvényesül a mindent a szemnek, semmit a kéznek elv.

A Szentendrén megnyílt Harry Potter kiállításon Dolores Umbridge íróasztalához is odaülhetünk.

Fotó: Szekáry Zsuzsanna

A Harry Potter-filmek mellett a Legendás állatok és a nagy sikerű Broadway produkció, a Harry Potter és az elátkozott gyermek világába is bepillanthatunk.

Interaktív játékok és ledfalak is várják a látogatókat.

20 különböző tematikájú termet rendeztek be.

Megnyílt a Harry Potter kiállítás Szentendrén

Régóta vártak már erre a Harry Potter-rajongók, hogy Magyarországon is átélhessék a világ egyik legolvasottabb könyvének csodáit. Most viszont végre teljesült a kívánságuk, ugyanis a Warner Bros. Discovery Global Experiences a Imagine Exhibitions, Inc. és az Eventim Live együttműködésében 70 kamionnyi installációból felépítették Szentendrén, a Green Event Hallban, a Kalászi út 3. szám alatt a komplett varázsvilágot.

Interaktív vándorkiállítás J. K. Rowling varázsvilágából

A világ egyik legnagyobb vándorkiállítását eddig 5 millióan látták, és Magyarországon is óriási érdeklődés övezte a február 6-i megnyitót, ugyanis a szervezők már előre eladtak több mint 42 ezer jegyet. A Bors is ellátogatott a megnyitóra, ahol a látogatókat 20 különböző tematikájú terem várja a Harry Potter- és Legendás állatok-filmekből ismert installációkkal, eredeti kosztümökkel és filmes kellékekkel. Sőt, még a nagy sikerű Tony-díjas Broadway produkció, a Harry Potter és az elátkozott gyermek világába is bepillanthatunk.

A hangulatos, interaktív kiállítás a lenyűgöző tárgyak mellett a legmodernebb technikai újításokkal van ellátva a még teljesebb élmény érdekében: a ledfalakon megjelennek a filmes jelenetek, zsupszkulccsal új helyre teleportálhatunk, vagy éppen legyőzhetünk egy mumust.

Egy mumust is legyőzhetsz, ha elég bátor vagy és ismered a megfelelő varázsigét.

Fotó: Szekáry Zsuzsanna

A kiállítás regisztrációval kezdődik, és attól függően, hogy melyik varázslóházhoz tartozunk, pontokat szerezhetünk az elvégzett játékos feladatokkal: például jól kell kikevernünk egy bájitalt, vagy a megfelelő technikával kell kihúznunk a cserépből egy visító mandragórát. Testközelből átélhetjük Harry Potter és Voldemort nagyúr végső párbaját, kipróbálhatjuk a kviddicset, vagy beleülhetünk a Hagrid házában lévő hatalmas fotelbe, miután tettünk egy hátborzongató sétát a Tiltott Rengetegben, hogy aztán egy gigantikus sárkány mellett átélhessük a Trimágus Tusa izgalmait.