Tombol a Harry Potter botrány: a filmek világsztárja ízekre szedte a készülő sorozatot

A készülő Harry Potter sorozat újabb csapást szenvedett. Ezúttal azonban nem Chris Columbus vitte be a következő ütést, ahogy ezt már kezdtük tőle megszokni, hanem az általa rendezett Harry Potter-filmek Bimba professzora, Miriam Margolyes fejezte ki nemtetszését az új szériával kapcsolatban.

Miriam Margolyes is beszólt a Harry Potter sorozat készítőinek (Fotó: PA)

Harry Potter széria: újabb fanyalgó sztár mondta el a véleményét

A Harry Potter-filmekben Bimba professzort, a növénytantanárt alakító Miriam Margolyes szólalt meg az HBO-ra készülő Harry Potter sorozattal kapcsolatban. A színésznő már nem először fejezi ki csípős véleményét a Harry Potter-univerzumról. Legutóbb a varázsvilág iránt rajongóknak szólt be, mondván: “ideje lenne felnőni és túltenni magatokat ezen”, ezúttal pedig egy brit reggeli rádiós műsorban vert be újabb szöget a széria koporsójába.

Amikor a színésznőt korábbi negatív kommentjeiről faggatták, így indokolta a szóhasználatát:

A könyvsorozat nekem nem a gyermekkorom része volt, hanem a bankszámlámé.

Ezek után megkérdezték tőle, hogy szívesen játszana-e az újonnan készülő HBO gyártású Harry Potter sorozatban, mire Margolyes újabb kíméletlen választ adott.

“Ha felajánlják, akkor sem fogadtam volna el. Nem értem miért kell egy újabb bőrt lehúzni erről. Úgy volt jó, ahogy volt. De gondolom ez a véget nem érő pénzéhség miatt van.”

Nem ő az egyetlen, aki bojkottálja a “kis túlélőről” szóló történet újabb feldolgozását. Chris Columbus rendező, aki az első két filmet, a Harry Potter és a bölcsek kövét, illetve a Harry Potter és a titkok kamráját jegyzi, számos platformon mondta el hasonlóan lesújtó véleményét. A rendező nem látja értelmét a széria elkészítésének, mert meglátása szerint “minden teljesen ugyanolyan”. Továbbá a filmek alapjául szolgáló Harry Potter-könyvsorozat szerzőjébe, J. K. Rowlingba is páros lábbal szállt bele. Szerinte Rowling túlságosan elpolitizálódott, ezért ő maga el sem tudná képzelni, hogy ismét együtt dolgozzon vele.

Chris Columbus rendező a kezdetektől fogva ekézte a Harry Potter sorozatot (Fotó: KGC-158)

Harry Potter sorozat: mit tudunk eddig?

Az HBO gyártásában készülő Harry Potter sorozat előreláthatólag 2027-ben érkezik a streaming-szolgáltató műsorára. A széria felépítését tekintve egy évadban egy adott Harry Potter könyvet dolgoz majd fel. A forgatásról folyamatosan szivárognak ki a fotók a különböző szereplőkről. Az egyes karaktereket alakító színészekről is vannak már információink, legutóbb például az hír röppent fel, hogy végre pont kerülthet a “Tudjukki” ügy végére is, a Sötét Nagyúr szerepében pedig Matthew Macfadyent láthatjuk majd.