Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter világát

A látogatók igazi varázslatos élményben részesülhetnek: választhatnak saját patrónust, megtanulhatják a mesés varázslatokat, kipróbálhatják ügyességüket a kviddicsben, sőt bájitalt is keverhetnek. A Harry Potter: A Kiállítás most először érkezik Magyarországra, Szentendrére, a Kalászi út 3. szám alá. A belépőjegyek 11 900 forinttól elérhetők felnőttek számára. A látogatók emellett választhatnak különleges, rugalmas belépőket is, amelyek extra élményeket is kínálnak, például külön belépősávot és emléktárgyakat.

A kiállítás teljes nyitvatartása és látogatási időpontjai megtalálhatók a Harry Potter: A Kiállítás hivatalos weboldalán.

A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit ünnepli, valamint bemutatja a Harry Potter kiterjesztett világának csodáit is, beleértve a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket.

A látogatók gyönyörűen megalkotott díszletek között járhatnak, amelyek felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, és közelről is megcsodálhatják az eredeti jelmezeket, kellékeket és varázslatos tárgyakat. A tárlat egyéni, személyre szabott élményt kínál, amely során a vendégek lenyűgöző, interaktív galériákon haladnak végig, ahol a legmodernebb technológia segítségével életre kel a varázslatos képzelet világa.

A kiállítást a Warner Bros. Discovery Global Experiences hozta létre a Imagine Exhibitions, Inc. és az Eventim Live együttműködésében.

