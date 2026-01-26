Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter világát

harry potter
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 14:20
szentendrekiállítás
Készülj a fantasztikus élményre! A Harry Potter™: A Kiállítás, a Harry Potter csodálatos világát bemutató, eddigi legnagyobb és legátfogóbb utazó kiállítása, 2026. február 6-án nyílik meg a Green Event Hallban, Szentendrén.

A látogatók igazi varázslatos élményben részesülhetnek: választhatnak saját patrónust, megtanulhatják a mesés varázslatokat, kipróbálhatják ügyességüket a kviddicsben, sőt bájitalt is keverhetnek. A Harry Potter: A Kiállítás most először érkezik Magyarországra, Szentendrére, a Kalászi út 3. szám alá. A belépőjegyek 11 900 forinttól elérhetők felnőttek számára. A látogatók emellett választhatnak különleges, rugalmas belépőket is, amelyek extra élményeket is kínálnak, például külön belépősávot és emléktárgyakat.

 

A kiállítás teljes nyitvatartása és látogatási időpontjai megtalálhatók a Harry Potter: A Kiállítás hivatalos weboldalán

A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit ünnepli, valamint bemutatja a Harry Potter kiterjesztett világának csodáit is, beleértve a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket.

 

A látogatók gyönyörűen megalkotott díszletek között járhatnak, amelyek felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, és közelről is megcsodálhatják az eredeti jelmezeket, kellékeket és varázslatos tárgyakat. A tárlat egyéni, személyre szabott élményt kínál, amely során a vendégek lenyűgöző, interaktív galériákon haladnak végig, ahol a legmodernebb technológia segítségével életre kel a varázslatos képzelet világa.

A kiállítást a Warner Bros. Discovery Global Experiences hozta létre a Imagine Exhibitions, Inc. és az Eventim Live együttműködésében.

A rajongókat arra biztatjuk, hogy kövessék Harry Potter: The Exhibition , a Facebook Instagram. oldalakat.#harrypotterexhibition @harrypotter_exhibition. 


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu