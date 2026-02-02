Farsangi fánk újratöltve: nagymamáink ízeit hozta el a belvárosba három fiatal jóbarát

Édes, de lehet sós is. Nem sütemény és nem pékáru. Általában lekvárral esszük és nem palacsinta. Mi az? Hát persze, hogy farsangi fánk. Ez az ínycsiklandozó finomság a magyar konyhaművészet mostohagyereke, méltatlanul árnyékba szorulva a sütemények és torták mögött. Pedig egyedi tésztája és izgalmas feltétvariációi az egyik legjobb desszertté teszik. Bár vannak Budapesten helyek, ahol lehet finom fánkokat kapni, azok mégsem emlékeztetnek minket az igazi házi, hagyományos ízekre és illatokra. Erre figyelt fel három jóbarát, Tomi, Gabi és Ádám.
A három, harmincas éveik elején járó fiatal már több mint 10 éve jó barátságban van egymással. Bár különböző területekről érkeztek a vendéglátásba, a gasztronómia szeretete és a vállalkozói kedv közös bennük. Így jött létre a Pampushka.
– Az ötlet egy közös utazás és sok-sok kóstolás után született meg. Azt vettük észre, hogy miközben a specialty kávézók és az újhullámos pékségek virágoznak, a klasszikus fánk egy kicsit háttérbe szorult, vagy megmaradt a túlcukrozott, mirelit édességek szintjén. Mi valami olyat akartunk, ami visszahozza a nagymamáink fánkjának nosztalgiáját, de egy mai, izgalmas csavarral – kezdenek bele történetükbe a fiatal tulajdonosok, akik a saját fánkozó előtt teljesen más területeken dolgoztak, de a sütés iránti szenvedély mindig is jelen volt az életükben.
– Sokat kísérleteztünk otthon a tökéletes tésztával, mielőtt profi szintre emeltük volna. A névválasztás sem véletlen: a pampuska a fánk népi elnevezése. Arra törekszünk ugyanis, hogy a tésztánk olyan könnyű és foszlós legyen, mint amilyet régen a nagymamák készítettek. Ugyanakkor nem ragadtunk le a múltban: a feltétek és töltelékek között ott vannak a modern, akár formabontó ízkombinációk is. A technológia hagyományos – vagyis lassú kelesztés, minőségi alapanyagok –, a körítés viszont mai – részletezik. Eleinte Tomi és Gabi ketten sütöttek reggel és árultak az üzletben, ezért csak heti két napot tartottak nyitva, ami mostanra már megváltozott.
– Őszintén szólva, reméltük, hogy szeretni fogják az emberek, de az a szeretet és érdeklődés, amit kaptunk, minden várakozásunkat felülmúlta. Az első hetekben alig győztük sütni a fánkokat, ami visszajelzés volt nekünk, hogy jó úton járunk. Tavaly február óta vannak alkalmazottaink és így tudtunk átállni a heti ötnapos nyitvatartásra.
A fiatalok szerint a fánkot újra fel kell fedeznie az embereknek, hiszen sokkal többet jelent egy egyszerű desszertnél.
– A fánkban az a zseniális, hogy rendkívül sokoldalúan lehet tölteni, díszíteni, ízesíteni. Van benne valami játékosság és szabadság. Szerintünk a fánk a jókedv szimbóluma: ha fánkot eszel, az egy pillanatnyi megállás a rohanásban. Egy fánkozóban a hangulat is mindig kicsit vidámabb, színesebb, mint egy klasszikus cukrászdában – meséli a három fiatal, akiknél különösen kiemelt ez a mostani időszak.
– A farsang a fánk főszezonja. Gyerekkorunkban ennek az illata lengte be a konyhát ezekben a hetekben. Ma már igyekszünk ezt az élményt egész évben elérhetővé tenni, de a farsang nekünk is egy ünnep: ilyenkor készülünk a legkülönlegesebb, legextrább ajánlatokkal. Sokan kifejezetten a hagyomány miatt keresik az újragondolt málnalekváros verziót, de szerencsére a vendégek nyitottak az újdonságokra is – részletezi a csapat.
– Titok természetesen van, amit a „konyhafalak” között tartunk! Ez leginkább a tészta pihentetési idejében és a hőmérsékletek pontos beállításában rejlik. De a legfontosabb összetevőnk a farsangi fánk receptjét tekintve a türelem és szeretet, amivel minden egyes darabot kézzel formázunk. A titok a részletekben rejlik. Hagyományos briós fánktésztával dolgozunk, a kreatív ízvariációk azok, amiket otthoni körülmények között nehéz lenne reprodukálni. Ráadásul mindent helyben készítünk, nem kész lekvárokat használunk, hanem saját főzésű krémeket és édességeket – mesélik a fiatal vállalkozók.
Ádám, Gabi és Tomi állítja, hogy egyszerre áldás és kihívás barátokkal együtt dolgozni. A legnagyobb előnye a feltétlen bizalom: tudják, hogy ha bármi történik, számíthatnak egymásra.
– Idegenekkel biztosan nem vágtam volna bele egy közös vállalkozásba. A barátság alapvető bizalmat ad, ami ebben a szakmában különösen fontos. Természetesen nálunk is vannak viták, de ezek szakmai kérdések mentén alakulnak ki. Előre felosztottuk a feladatokat, és igyekszünk mindent időben megbeszélni, hogy az üzleti dolgok ne menjenek a barátság rovására, és ez eddig jól működik – fejti ki Ádám, aki Tamással még az egyetemi évek alatt lett jóban, amikor együtt laktak.
– Hamar kiderült, hogy hasonló az értékrendünk és a humorunk, és ami a legfontosabb: mindhárman nagy álmodozók, de közben megvalósítók is vagyunk. Szeretnénk, ha a Pampushka név egyet jelentene a minőségi kézműves fánkkal. Tervezünk további kitelepüléseket vásárokra és folyamatosan dolgozunk az újabb, szezonális ízeken. A célunk, hogy ne csak egy fánkozó legyünk a sok közül, hanem egy olyan közösségi pont, ahová jó bejönni egy kávéra és egy kis extra boldogságra – vallja Ádám, Gabi és Tomi, akikhez megéri betérni egy jó fánkra, pláne farsang idején.
Az alábbi cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.