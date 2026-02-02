Farsangi fánk újratöltve: nagymamáink ízeit hozta el a belvárosba három fiatal jóbarát

Édes, de lehet sós is. Nem sütemény és nem pékáru. Általában lekvárral esszük és nem palacsinta. Mi az? Hát persze, hogy farsangi fánk. Ez az ínycsiklandozó finomság a magyar konyhaművészet mostohagyereke, méltatlanul árnyékba szorulva a sütemények és torták mögött. Pedig egyedi tésztája és izgalmas feltétvariációi az egyik legjobb desszertté teszik. Bár vannak Budapesten helyek, ahol lehet finom fánkokat kapni, azok mégsem emlékeztetnek minket az igazi házi, hagyományos ízekre és illatokra. Erre figyelt fel három jóbarát, Tomi, Gabi és Ádám.

3, harmincas éveiben járó fiatal hozta létre a budapesti Pampushka fánkozót, ahol a nagymamáink ízei köszönnek vissza új köntösbe bújtatva.

Tomi, Gabi és Ádám a fánkozó létrejöttéről és céljáról mesélnek.

Így készülnek a fánok a Pampushkában.

A fiatal tulajdonosok további új ízekkel kísérlezetnek, valamint szeretnének közösségi térré is válni.

A Pampushkában újragondolták nagymamáink farsangi fánkjait

Fotó: Fanny magazin

„Vannak formabontó ízkombinációk a farsangi fánk terén”

A három, harmincas éveik elején járó fiatal már több mint 10 éve jó barátságban van egymással. Bár különböző területekről érkeztek a vendéglátásba, a gasztronómia szeretete és a vállalkozói kedv közös bennük. Így jött létre a Pampushka.

– Az ötlet egy közös utazás és sok-sok kóstolás után született meg. Azt vettük észre, hogy miközben a specialty kávézók és az újhullámos pékségek virágoznak, a klasszikus fánk egy kicsit háttérbe szorult, vagy megmaradt a túlcukrozott, mirelit édességek szintjén. Mi valami olyat akartunk, ami visszahozza a nagymamáink fánkjának nosztalgiáját, de egy mai, izgalmas csavarral – kezdenek bele történetükbe a fiatal tulajdonosok, akik a saját fánkozó előtt teljesen más területeken dolgoztak, de a sütés iránti szenvedély mindig is jelen volt az életükben.

– Sokat kísérleteztünk otthon a tökéletes tésztával, mielőtt profi szintre emeltük volna. A névválasztás sem véletlen: a pampuska a fánk népi elnevezése. Arra törekszünk ugyanis, hogy a tésztánk olyan könnyű és foszlós legyen, mint amilyet régen a nagymamák készítettek. Ugyanakkor nem ragadtunk le a múltban: a feltétek és töltelékek között ott vannak a modern, akár formabontó ízkombinációk is. A technológia hagyományos – vagyis lassú kelesztés, minőségi alapanyagok –, a körítés viszont mai – részletezik. Eleinte Tomi és Gabi ketten sütöttek reggel és árultak az üzletben, ezért csak heti két napot tartottak nyitva, ami mostanra már megváltozott.