Itt találhatók Budapest legjobb gyrosai

A legjobb gyros Budapesten talán éppen azokon a helyeken van, ahol nem is gondolnád. A gyros egy népszerű, görög eredetű street food, melynek alapja a forgó nyárson sült hús – leggyakrabban csirke, marha vagy bárány. A vékonyra szelt húst pitába vagy tortillába töltik, friss zöldségekkel, hagymával és különféle szószokkal ízesítik. A gyros azért is vált kedvelt étellé világszerte, mert gyorsan elkészül, könnyen fogyasztható útközben is és rendkívül ízletes. Fedezd fel Budapest legjobb gyrosait!
A gyros egy görög eredetű étel, amelynek története az Oszmán Birodalomig nyúlik vissza. A "gyros" szó görögül forgást jelent, ami utal a hús elkészítési módjára: függőleges nyárson, forgatva sütik. A gyros a török döner kebab és a közel-keleti shawarma rokona, hasonló módszerrel készülnek, de a fűszerezésük és a hozzá kínált feltétek eltérőek lehetnek.
A XX. század közepén kezdett elterjedni Görögország városaiban, különösen Athénban vált népszerűvé, mint gyorséttermi fogás. A görög bevándorlók az 1970-es években vitték el az ételt Amerikába és más országokba, így Magyarországra is, ahol hamar népszerűvé vált, mint street food. A laktató és ízletes fogás, amely a görög konyha egyik legismertebb ételévé vált, tökéletes választás egy rohanós napon vagy egy laza esti sétához Budapesten.
A budapesti Belgrád rakparton található autentikus Dionysos Taverna egy hangulatos görög étterem, amely a görög konyha ízeit és a legjobb görög borokat vonultatja fel. Étlapjukon megtalálható a klasszikus gyros csirkéből, pitával, friss zöldségekkel és tzatzikivel tálalva. Az 1993 végén megnyílt étterem a tradicionális görög hangulatával, óriási adagjaival és más népszerű görög fogásaival együtt ma Budapest egyik legjobb gyrosát kínálja.
A budapesti Gyros Kerkyra Ételbár (XIII. kerület) szintén közkedvelt hely egy ízletes gyrosra vágyók körében. A látogatók gyakran kiemelik a gyrosuk bőséges adagját és ízletességét. Emellett dicsérik a friss alapanyagokat és a pita minőségét is. A Gyros Kerkyra Ételbár egy kivételesen autentikus ízélményt nyújt Budapesten a gyros kedvelőknek. Az ételbár gyrosa csirkecombhúsból készül, és a pitájukat Görögországból szerzik be.
A nemes egyszerűséggel csak Gyrosnak nevezett aprócska gyorséttermet egy görög család üzemelteti a fővárosban. Maga az üzlet nem túl hívogató, könnyű elmenni mellette, de nem véletlenül kanyarog itt mindig hosszú sor. Azt mondják, itt kapható Budapest egyik, ha nem a legjobb gyrosa. Választhatsz kicsi, vagy nagy pitát, csak hússal, esetleg saláta vagy sült burgonya feltéttel is, ráadásul a hely nagyon olcsó is.
A 2012-ben megnyílt török étterem klímás belső helyiségekkel és egy 120 fős terasszal várja a vendégeket az Október 6. utca 22 alatt. A török kultúra hangulatát, illetve a török hagyományokat követő étterem friss, finom ételeiről, gyors kiszolgálásáról, hatalmas adagjairól és persze a főváros egyik legjobb kebabjáról nevezetes, amelyet még Törökországból érkező vendégek is szívesen ajánlanak. Az étteremben az iszlám szerint megengedett halal húsból készülnek a fogások.
A Budapest szívében található kebabos kedves, barátságos, vendégszerető személyzetével, szívélyes kiszolgálással, óriási adagokkal, és ár-érték arányban nagyon jó kebabbal várja a vendégeket. A török tulajdonú és török séffel működtetett étteremben a húsok szépek, tiszták és nagy adagok, a szószok változatosak, a salátát pedig arányosan kínálják a hús mellé. Az Antalya Kebabnál kártyás fizetésre is van mód.
Ha inkább otthon dobnál össze egy gyros tálat, akkor nézd meg a videót!
