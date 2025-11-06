Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt találhatók Budapest legjobb gyrosai

ajánló
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 16:45
étteremfinomsággyros
Megéheztél egy ízletes és gyors ebédre, vagy vacsorára? Nem tudod, hol van a legjobb gyros Budapesten? Akkor jó helyen jársz! Összegyűjtöttük a legjobb gyros, illetve kebab lelőhelyeket a városban.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A legjobb gyros Budapesten talán éppen azokon a helyeken van, ahol nem is gondolnád. A gyros egy népszerű, görög eredetű street food, melynek alapja a forgó nyárson sült hús – leggyakrabban csirke, marha vagy bárány. A vékonyra szelt húst pitába vagy tortillába töltik, friss zöldségekkel, hagymával és különféle szószokkal ízesítik. A gyros azért is vált kedvelt étellé világszerte, mert gyorsan elkészül, könnyen fogyasztható útközben is és rendkívül ízletes. Fedezd fel Budapest legjobb gyrosait!

legjobb gyros Budapesten
Legjobb gyros Budapesten - Ide érdemes ellátogatnod
Fotó: Lanista /  Shutterstock 

Legjobb gyros Budapesten - Top 5 lista

A gyros egy görög eredetű étel, amelynek története az Oszmán Birodalomig nyúlik vissza. A "gyros" szó görögül forgást jelent, ami utal a hús elkészítési módjára: függőleges nyárson, forgatva sütik. A gyros a török döner kebab és a közel-keleti shawarma rokona, hasonló módszerrel készülnek, de a fűszerezésük és a hozzá kínált feltétek eltérőek lehetnek.

A XX. század közepén kezdett elterjedni Görögország városaiban, különösen Athénban vált népszerűvé, mint gyorséttermi fogás. A görög bevándorlók az 1970-es években vitték el az ételt Amerikába és más országokba, így Magyarországra is, ahol hamar népszerűvé vált, mint street food. A laktató és ízletes fogás, amely a görög konyha egyik legismertebb ételévé vált, tökéletes választás egy rohanós napon vagy egy laza esti sétához Budapesten.

gyros tál
Te is szereted a gyrost? Akkor ezeket a helyeket érdemes felkeresned
Fotó: Katerininamd /  Shutterstock 

Dionysos Taverna, Belgrád rakpart 16.

A budapesti Belgrád rakparton található autentikus Dionysos Taverna egy hangulatos görög étterem, amely a görög konyha ízeit és a legjobb görög borokat vonultatja fel. Étlapjukon megtalálható a klasszikus gyros csirkéből, pitával, friss zöldségekkel és tzatzikivel tálalva. Az 1993 végén megnyílt étterem a tradicionális görög hangulatával, óriási adagjaival és más népszerű görög fogásaival együtt ma Budapest egyik legjobb gyrosát kínálja.

Gyros Kerkyra Ételbár, Petneházy utca 37-47.

A budapesti Gyros Kerkyra Ételbár (XIII. kerület) szintén közkedvelt hely egy ízletes gyrosra vágyók körében. A látogatók gyakran kiemelik a gyrosuk bőséges adagját és ízletességét. Emellett dicsérik a friss alapanyagokat és a pita minőségét is. A Gyros Kerkyra Ételbár egy kivételesen autentikus ízélményt nyújt Budapesten a gyros kedvelőknek. Az ételbár gyrosa csirkecombhúsból készül, és a pitájukat Görögországból szerzik be.

Gyros, Üllői út 40.

A nemes egyszerűséggel csak Gyrosnak nevezett aprócska gyorséttermet egy görög család üzemelteti a fővárosban. Maga az üzlet nem túl hívogató, könnyű elmenni mellette, de nem véletlenül kanyarog itt mindig hosszú sor. Azt mondják, itt kapható Budapest egyik, ha nem a legjobb gyrosa. Választhatsz kicsi, vagy nagy pitát, csak hússal, esetleg saláta vagy sült burgonya feltéttel is, ráadásul a hely nagyon olcsó is.

gyros pitában
A legjobb gyros Budapesten időnként a legegyszerűbb helyeken vár rád
Fotó: Hashem Issam Alshanableh /  Shutterstock 

Istanbul Kebab, Október 6. utca 22.

A 2012-ben megnyílt török étterem klímás belső helyiségekkel és egy 120 fős terasszal várja a vendégeket az Október 6. utca 22 alatt. A török kultúra hangulatát, illetve a török hagyományokat követő étterem friss, finom ételeiről, gyors kiszolgálásáról, hatalmas adagjairól és persze a főváros egyik legjobb kebabjáról nevezetes, amelyet még Törökországból érkező vendégek is szívesen ajánlanak. Az étteremben az iszlám szerint megengedett halal húsból készülnek a fogások.

 

Istanbul Kebab
Istanbul Kebab

Antalya Kebab, Szent István körút 22.

A Budapest szívében található kebabos kedves, barátságos, vendégszerető személyzetével, szívélyes kiszolgálással, óriási adagokkal, és ár-érték arányban nagyon jó kebabbal várja a vendégeket. A török tulajdonú és török séffel működtetett étteremben a húsok szépek, tiszták és nagy adagok, a szószok változatosak, a salátát pedig arányosan kínálják a hús mellé. Az Antalya Kebabnál kártyás fizetésre is van mód.

Ha inkább otthon dobnál össze egy gyros tálat, akkor nézd meg a videót!

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu