Itt találhatók Budapest legjobb gyrosai

A legjobb gyros Budapesten talán éppen azokon a helyeken van, ahol nem is gondolnád. A gyros egy népszerű, görög eredetű street food, melynek alapja a forgó nyárson sült hús – leggyakrabban csirke, marha vagy bárány. A vékonyra szelt húst pitába vagy tortillába töltik, friss zöldségekkel, hagymával és különféle szószokkal ízesítik. A gyros azért is vált kedvelt étellé világszerte, mert gyorsan elkészül, könnyen fogyasztható útközben is és rendkívül ízletes. Fedezd fel Budapest legjobb gyrosait!

Legjobb gyros Budapesten - Ide érdemes ellátogatnod

Fotó: Lanista / Shutterstock

Legjobb gyros Budapesten - Top 5 lista

A gyros egy görög eredetű étel, amelynek története az Oszmán Birodalomig nyúlik vissza. A "gyros" szó görögül forgást jelent, ami utal a hús elkészítési módjára: függőleges nyárson, forgatva sütik. A gyros a török döner kebab és a közel-keleti shawarma rokona, hasonló módszerrel készülnek, de a fűszerezésük és a hozzá kínált feltétek eltérőek lehetnek.

A XX. század közepén kezdett elterjedni Görögország városaiban, különösen Athénban vált népszerűvé, mint gyorséttermi fogás. A görög bevándorlók az 1970-es években vitték el az ételt Amerikába és más országokba, így Magyarországra is, ahol hamar népszerűvé vált, mint street food. A laktató és ízletes fogás, amely a görög konyha egyik legismertebb ételévé vált, tökéletes választás egy rohanós napon vagy egy laza esti sétához Budapesten.

Te is szereted a gyrost? Akkor ezeket a helyeket érdemes felkeresned

Fotó: Katerininamd / Shutterstock

Dionysos Taverna, Belgrád rakpart 16.

A budapesti Belgrád rakparton található autentikus Dionysos Taverna egy hangulatos görög étterem, amely a görög konyha ízeit és a legjobb görög borokat vonultatja fel. Étlapjukon megtalálható a klasszikus gyros csirkéből, pitával, friss zöldségekkel és tzatzikivel tálalva. Az 1993 végén megnyílt étterem a tradicionális görög hangulatával, óriási adagjaival és más népszerű görög fogásaival együtt ma Budapest egyik legjobb gyrosát kínálja.

Gyros Kerkyra Ételbár, Petneházy utca 37-47.

A budapesti Gyros Kerkyra Ételbár (XIII. kerület) szintén közkedvelt hely egy ízletes gyrosra vágyók körében. A látogatók gyakran kiemelik a gyrosuk bőséges adagját és ízletességét. Emellett dicsérik a friss alapanyagokat és a pita minőségét is. A Gyros Kerkyra Ételbár egy kivételesen autentikus ízélményt nyújt Budapesten a gyros kedvelőknek. Az ételbár gyrosa csirkecombhúsból készül, és a pitájukat Görögországból szerzik be.