Fedezd fel Ráckeve látnivalóit – Budapest közeli titkos gyöngyszem, amit 1 nap alatt is bejárhatsz

Ráckeve látnivalói között mindenki találhat kedvére valót: a történelmi épületektől kezdve a különleges hajómalmon át a festői Savoyai kastélyig. Ez a bájos kisváros a Csepel-szigeten nemcsak a Duna-parti hangulatával, hanem gazdag múltjával és izgalmas látnivalóival is leveszi a lábáról az odalátogatót, ráadásul egy napos kirándulás során könnyen felfedezhetők.

Ráckeve a Duna-part mentén fekszik, kellemes kirándulást tehetünk a természetben is

Fotó: Faludi Imre / mti

Ráckeve látnivalói: ahol a múlt életre kel

Szerbek, reformáció és barokk kastélyok

Ráckeve története egészen a rézkorig nyúlik vissza, de igazán izgalmas fordulatokat a XV. század közepén vett, amikor a török elől menekülő szerb családok telepedtek le itt. Innen ered a város neve is: a „rác” szó régen a szerbeket jelentette Magyarországon, így lett a korábbi Kis-Keve településből Ráckeve.

A gazdag szerb közösség 1487-ben építette a ma is álló Nagyboldogasszony templomot, amely a város egyik legszebb építészeti emléke. A XVI. században a török hódítás sem törte meg végleg Ráckeve lendületét, sőt, a reformáció egyik fontos központjává vált, köszönhetően a helyi prédikátornak, Szegedi Kis Istvánnak.

A török kiűzése után, 1684-ben a várost ugyan kifosztották, de hamarosan Savoyai Jenő birtokába került, aki a hazai barokk építészet egyik első jelentős alkotását, a Savoyai kastélyt építtette meg itt. Ez a kastély a bécsi Belvedere tervezőjének a munkája, és ma is a város büszkesége.

Ráckeve látnivalói, amiket nem érdemes kihagyni

Ráckeve, illetve a Ráckevei Duna-ág nemcsak történelmi emlékekben gazdag, hanem változatos programokat és látnivalókat is kínál.

A ráckevei hajómalom például Magyarország egyetlen működő hajómalmának, a Gyurcsik-féle hajómalomnak a hiteles rekonstrukciója, amely 2007 és 2010 között épült fel az eredeti dokumentumok és fotók alapján. A Duna hullámain ringatózó malom múzeumként látogatható, ahol vasárnaponként élő őrlési bemutatókat is tartanak, így a látogatók testközelből ismerhetik meg a hajómalmok különleges világát.

A Ráckevei Duna-ág egy különleges természeti kincs.

Fotó: Jászai Csaba / mti

A Tűztorony a régi városháza szecessziós tornyában épült, ahonnan közel 40 méteres magasságból csodálhatod meg a körpanorámát, tiszta időben akár a budai hegyekig is elláthatsz, a helyszín egy kellemes sétával könnyen elérhető.