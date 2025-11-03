Fedezd fel Ráckeve látnivalóit – Budapest közeli titkos gyöngyszem, amit 1 nap alatt is bejárhatsz

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 10:15
Ha egy könnyed, mégis tartalmas kirándulásra vágysz Budapesttől nem messze, ahol természeti történelmi és kulturális élményeket is találsz, akkor Ráckeve a tökéletes választás. Gyere velünk, és ismerd meg Ráckeve látnivalóit!
Ráckeve látnivalói között mindenki találhat kedvére valót: a történelmi épületektől kezdve a különleges hajómalmon át a festői Savoyai kastélyig. Ez a bájos kisváros a Csepel-szigeten nemcsak a Duna-parti hangulatával, hanem gazdag múltjával és izgalmas látnivalóival is leveszi a lábáról az odalátogatót, ráadásul egy napos kirándulás során könnyen felfedezhetők.

Ráckeve látnivalói Duna-part
Ráckeve a Duna-part mentén fekszik, kellemes kirándulást tehetünk a természetben is
Fotó: Faludi Imre / mti

Ráckeve látnivalói: ahol a múlt életre kel

Szerbek, reformáció és barokk kastélyok

Ráckeve története egészen a rézkorig nyúlik vissza, de igazán izgalmas fordulatokat a XV. század közepén vett, amikor a török elől menekülő szerb családok telepedtek le itt. Innen ered a város neve is: a „rác” szó régen a szerbeket jelentette Magyarországon, így lett a korábbi Kis-Keve településből Ráckeve.

A gazdag szerb közösség 1487-ben építette a ma is álló Nagyboldogasszony templomot, amely a város egyik legszebb építészeti emléke. A XVI. században a török hódítás sem törte meg végleg Ráckeve lendületét, sőt, a reformáció egyik fontos központjává vált, köszönhetően a helyi prédikátornak, Szegedi Kis Istvánnak.

A török kiűzése után, 1684-ben a várost ugyan kifosztották, de hamarosan Savoyai Jenő birtokába került, aki a hazai barokk építészet egyik első jelentős alkotását, a Savoyai kastélyt építtette meg itt. Ez a kastély a bécsi Belvedere tervezőjének a munkája, és ma is a város büszkesége.

Ráckeve látnivalói, amiket nem érdemes kihagyni

Ráckeve, illetve a Ráckevei Duna-ág nemcsak történelmi emlékekben gazdag, hanem változatos programokat és látnivalókat is kínál. 

A ráckevei hajómalom például Magyarország egyetlen működő hajómalmának, a Gyurcsik-féle hajómalomnak a hiteles rekonstrukciója, amely 2007 és 2010 között épült fel az eredeti dokumentumok és fotók alapján. A Duna hullámain ringatózó malom múzeumként látogatható, ahol vasárnaponként élő őrlési bemutatókat is tartanak, így a látogatók testközelből ismerhetik meg a hajómalmok különleges világát.

Ráckeve látnivalói Duna-ág
A Ráckevei Duna-ág egy különleges természeti kincs.
Fotó: Jászai Csaba / mti

A Tűztorony a régi városháza szecessziós tornyában épült, ahonnan közel 40 méteres magasságból csodálhatod meg a körpanorámát, tiszta időben akár a budai hegyekig is elláthatsz, a helyszín egy kellemes sétával könnyen elérhető. 

A Ráckevei Halmúzeum egy 1510 körül épült, megújult reneszánsz műemléképületben kapott helyet, ahol a magyar halászati kultúrát és a vízi életet bemutató kiállítás várja az érdeklődőket, kiegészítve egy felújított veterán halászhajóval is. 

A ráckevei kolostortemplom Magyarország legrégebbi megmaradt szerb műemléke, amelyet eredetileg a XII. század első felében alapítottak, és a szerb ortodox hagyomány fontos központja volt, bár a XVIII. században Mária Terézia rendelete miatt megszűnt, majd 2003-ban visszakapta kolostori rangját. Épülete a középkori szerb építészet és vallási élet jelentős emléke, amely ma is működő monostorként őrzi a magyarországi szerb közösség kulturális örökségét.

A ráckevei Savoyai-kastély 1702-ben épült Johann Lukas von Hildebrandt tervei alapján, és Savoyai Jenő herceg nyári rezidenciájaként szolgált. Ez a barokk stílusú épület a Csepel-sziget egyik legjelentősebb műemléke, amely egykor a magyarországi barokk építészet kiemelkedő példája volt, ma pedig múzeumként és kulturális központként várja a látogatókat. 

Ráckeve látnivalói Savoyai kastély
 Ráckeve látnivalói közé tartozik a Savoyai kastély.
Fotó: Jászai Csaba / mti

Bár az épület az elmúlt évszázadok során többször gazdát cserélt és állapota leromlott, a közelmúltban megkezdett felújítási tervek célja, hogy újra régi fényében ragyogjon, és ismét megnyílhasson a nagyközönség előtt. 

Nem szabad megfeledkezni a közeli Szigetbecse településről sem, amely Ráckeve hangulatos kistestvéreként a Duna-parti nyugalom és a természet közelségét kínálja. Itt is érdemes megállni egy rövid pihenőre, mielőtt visszatérnénk a város pezsgőbb részébe.

Élményfürdő, wellness és buli hajnalig

Egy egész napos programot tökéletesen kiegészít az Aqua Land Termál és Élményfürdő, amely Ráckeve egyik legnépszerűbb helyszíne. A termálvizes medencék, csúszdák és wellness szolgáltatások garantálják, hogy a fárasztó városnézés után is feltöltődjünk, és a család minden tagja megtalálja a kedvére való szórakozást.

Ráckeve látnivalói strand
Az Aqua Land Termál és Élményfürdőben is feltöltődhetsz. 
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Öt ráckevei vendéglátóhely, amelyet ki kell próbálni

A ráckevei gasztronómia is tartogat kellemes meglepetéseket, a helyi ízek és a barátságos kiszolgálás miatt érdemes beülni valamelyik hangulatos étterembe vagy kávézóba.

Horgásztanya Vendéglő

Ez a Duna-parti étterem a helyiek és turisták kedvence, főleg a friss halételek miatt. Kellemes, családias hangulat, igazi vízparti élmény vár itt, és a ráckevei halászlé különösen ajánlott. 

Tókert Csárda

Hagyományos magyar konyha, barátságos kiszolgálás, és gyakran élőzene. Ideális hely, ha egy autentikus, ráckevei ízekkel teli vacsorára vágysz. 

Drazsé Cukrászda és Falatozó 

Egy kedvelt hely, ahol nemcsak cukrászati finomságokat, hanem könnyű falatokat is lehet fogyasztani, jó választás egy délutáni pihenőhöz. 

Becsei Vendéglő-Étterem Szigetbecse  

A helyiek és a turisták körében is kedvelt hely, főként a friss halételek és a magyaros konyha miatt. A Becsei Vendéglő családbarát, hangulatos, és élőzenés programokkal is színesítik a kínálatot. 

Csónakos piac

A piac területén sok árusnál helyben is elfogyaszthatóak az ételek, így akár egy könnyű reggelit vagy tízórait is beiktathatunk a programba. 

Ráckeve látnivalói városkép
Ráckevére könnyen el lehet jutni Bdapestről is. 
Fotó: Faludi Imre / mti

Hogyan juthatsz el könnyen Budapestről Ráckevére tömegközlekedéssel?

Budapestről Ráckevére a legegyszerűbben a H6-os HÉV-vel juthatsz el, amely a Közvágóhídtól indul és körülbelül másfél óra alatt ér a célállomásra; a Közvágóhíd könnyen megközelíthető villamossal vagy busszal a város különböző pontjairól. 

Emellett a Népligetből közvetlen Volánbuszjáratok is közlekednek Ráckeve felé, ami alternatívát jelenthet, ha a HÉV menetrendje nem megfelelő. Érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet, de összességében a tömegközlekedés kényelmes és jól szervezett, így autó nélkül is gond nélkül megszervezhető egy napos kirándulás. 

Ráckeve nemcsak egy Budapest környéki kisváros, hanem egy valódi élmény, ahol a múlt és a jelen, a természet és a kultúra találkozik. Egy nap alatt is könnyedén bejárható, mégis annyi látnivalót és programot kínál, hogy garantáltan nem lehet unatkozni. Ha legközelebb egy Budapest közeli, mégis különleges kiruccanást tervezel, Ráckeve legyen az első a listán!

