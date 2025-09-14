Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Unod a Normafát? Lenyűgöző őszi kirándulóhelyek Budapest környékén, ahol elvonulhatsz a világ elől

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 15:15
kirándulásBudai-hegység
A város nyüzsgése után jólesik egy kis természet, főleg, ha nem kell órákat utazni érte. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kirándulóhelyek, ahol színes erdők, rejtett szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Van valami különösen megkapó az őszben. A fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kirándulóhelyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunk alatt zizegő avarban sétálunk.

Budapest környéki kirándulóhelyek, Pilis, őszi színek
A Budapest környéki kirándulóhelyek számtalan izgalmas felfedezni valót rejtenek ősszel is
Fotó: wikipedia

Felejtsd el a turistacsapdákat – ezek a legjobb Budapest környéki kirándulóhelyek, ha nyugalomra vágysz

A kirándulás nemcsak testet-lelket tölt fel, de az őszi hétvégékre is tökéletes program: nem kell messzire utaznunk, hogy kiszakadjunk a város zajából.

Budapest környékén számos eldugott, kevésbé ismert túracélpont várja a kalandvágyókat, akik nemcsak szép kilátásra, de kis történetekre, különleges természeti jelenségekre is kíváncsiak. A Normafa vagy a Hármashatár-hegy már sokak kedvence, de most mutatunk hat olyan helyszínt, amelyek talán kevésbé ismertek, mégis elsőrangú őszi úti célok.

  • Csúcs-hegy és az Oroszlán-szikla

A II-III. kerület határában, a Hármashatár-hegy árnyékában bújik meg a Csúcs-hegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túraútvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán-szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túraútvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azokat, akik a nyugalmat keresik.

Oroszlán-szikla, Országos Kéktúra, Budai-hegység
A 14-es számú Országos Kéktúra szakasz látnivalója, az Oroszlán-szikla az egyik kevésbé ismert Budapest környéki túrázós úti cél
Fotó: Szenti Tamás / wikipedia
  • Solymári vár és a Paprikás-patak völgye

Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mintha egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes továbbhaladni a Paprikás-patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdokvölgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát.

Szarkavár, solymári vár, Budai-hegység, Pilis
A Mátyás-domb nevű alacsony, de meredek oldalú dombon emelkedik a tévesen Szarkavárnak nevezett, középkori solymári vár
Fotó: Civertan / wikipedia
  • Remete-szurdok

A Remeteszőlős mellett húzódó Remete-szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mintha messze járnánk a fővárostól. A szurdokvölgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volta miatt gyakran szinte egyedül barangolhatunk itt a természetben.

A Kéktúra vonala, és egy tanösvény is vezet a Remete-szurdok vad romantikus, festői vidékén, amely ősszel álomszép látványt nyújt  Forás: wikipedia/Antissimo
  • Nagy-Kopasz és a Csergezán Pál-kilátó

A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy-Kopasz hegy, melynek tetején a modern, fából épült Csergezán Pál-kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző: tiszta időben a Budai-hegységtől a Pilisen át a Dunazug-hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradságot – különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat.

A Budai-hegység legmagasabb pontjának számító Nagy-Kopasz csúcsán épült modern Csergezán Pál-kilátó lenyűgöző panorámát kínál a körülötte elterülő környékre
Fotó: Antissimo / wikipedia
  • Szentendrei Dömörkapu és Lajos-forrás

A Dömörkapu-vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a Bükkös-patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos-forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít.

A Bükkös-patak dömör-kapui vízesése őszi pompájában
Fotó: KOSTYAL Zsigmond HoremWeb / wikipedia
  • Pilisborosjenő és az Egri vár másolata

Pilisborosjenő határában nemcsak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonzza a látogatókat: itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az egri vár másolata. A környéket a Kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos – van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is –, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel, a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.

Az egri vár mása a Pilisben, a Nagy-Kevély délnyugati lejtőjén, Pilisborosjenő határában fekszik, közel a Teve-sziklához és az Országos Kéktúra útvonalához
Fotó: Szenti Tamás / wikipedia

Travelo tipp: Az őszi kirándulásokhoz mindig vigyünk magunkkal réteges öltözetet, termoszban forró teát és egy kis elemózsiát – de a legfontosabb, hogy nyitott szemmel járjunk, mert a természet most mutatja meg igazán festői arcát.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu