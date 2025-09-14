Unod a Normafát? Lenyűgöző őszi kirándulóhelyek Budapest környékén, ahol elvonulhatsz a világ elől

Van valami különösen megkapó az őszben. A fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kirándulóhelyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunk alatt zizegő avarban sétálunk.
A kirándulás nemcsak testet-lelket tölt fel, de az őszi hétvégékre is tökéletes program: nem kell messzire utaznunk, hogy kiszakadjunk a város zajából.
Budapest környékén számos eldugott, kevésbé ismert túracélpont várja a kalandvágyókat, akik nemcsak szép kilátásra, de kis történetekre, különleges természeti jelenségekre is kíváncsiak. A Normafa vagy a Hármashatár-hegy már sokak kedvence, de most mutatunk hat olyan helyszínt, amelyek talán kevésbé ismertek, mégis elsőrangú őszi úti célok.
A II-III. kerület határában, a Hármashatár-hegy árnyékában bújik meg a Csúcs-hegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túraútvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán-szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túraútvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azokat, akik a nyugalmat keresik.
Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mintha egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes továbbhaladni a Paprikás-patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdokvölgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát.
A Remeteszőlős mellett húzódó Remete-szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mintha messze járnánk a fővárostól. A szurdokvölgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volta miatt gyakran szinte egyedül barangolhatunk itt a természetben.
A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy-Kopasz hegy, melynek tetején a modern, fából épült Csergezán Pál-kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző: tiszta időben a Budai-hegységtől a Pilisen át a Dunazug-hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradságot – különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat.
A Dömörkapu-vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a Bükkös-patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos-forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít.
Pilisborosjenő határában nemcsak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonzza a látogatókat: itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az egri vár másolata. A környéket a Kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos – van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is –, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel, a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.
Travelo tipp: Az őszi kirándulásokhoz mindig vigyünk magunkkal réteges öltözetet, termoszban forró teát és egy kis elemózsiát – de a legfontosabb, hogy nyitott szemmel járjunk, mert a természet most mutatja meg igazán festői arcát.
