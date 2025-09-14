Unod a Normafát? Lenyűgöző őszi kirándulóhelyek Budapest környékén, ahol elvonulhatsz a világ elől

Van valami különösen megkapó az őszben. A fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kirándulóhelyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunk alatt zizegő avarban sétálunk.

A Budapest környéki kirándulóhelyek számtalan izgalmas felfedezni valót rejtenek ősszel is

Fotó: wikipedia

Felejtsd el a turistacsapdákat – ezek a legjobb Budapest környéki kirándulóhelyek, ha nyugalomra vágysz

A kirándulás nemcsak testet-lelket tölt fel, de az őszi hétvégékre is tökéletes program: nem kell messzire utaznunk, hogy kiszakadjunk a város zajából.

Budapest környékén számos eldugott, kevésbé ismert túracélpont várja a kalandvágyókat, akik nemcsak szép kilátásra, de kis történetekre, különleges természeti jelenségekre is kíváncsiak. A Normafa vagy a Hármashatár-hegy már sokak kedvence, de most mutatunk hat olyan helyszínt, amelyek talán kevésbé ismertek, mégis elsőrangú őszi úti célok.

Csúcs-hegy és az Oroszlán-szikla

A II-III. kerület határában, a Hármashatár-hegy árnyékában bújik meg a Csúcs-hegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túraútvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán-szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túraútvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azokat, akik a nyugalmat keresik.

A 14-es számú Országos Kéktúra szakasz látnivalója, az Oroszlán-szikla az egyik kevésbé ismert Budapest környéki túrázós úti cél

Fotó: Szenti Tamás / wikipedia

Solymári vár és a Paprikás-patak völgye

Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mintha egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes továbbhaladni a Paprikás-patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdokvölgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát.

A Mátyás-domb nevű alacsony, de meredek oldalú dombon emelkedik a tévesen Szarkavárnak nevezett, középkori solymári vár

Fotó: Civertan / wikipedia

Remete-szurdok

A Remeteszőlős mellett húzódó Remete-szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mintha messze járnánk a fővárostól. A szurdokvölgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volta miatt gyakran szinte egyedül barangolhatunk itt a természetben.