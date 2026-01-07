„Csúszik a szánkó, röppen a dombon”: ezeken a helyeken felejthetetlen élmény a szánkózás

A téli időszak egyik legkedveltebb kültéri kikapcsolódása a szánkózás. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt vidám, felejtethetetlen perceket okozhat, ám csakis akkor, ha betartjuk a szabályokat, figyelünk a biztonságra, és kizárólag a kijelölt terepen csúszunk. Fontos alapszabály például, hogy működő sípálya szánkózásra nem alkalmas. Ezek a helyek kifejezetten veszélyesek, még akkor is, ha első pillantásra csábítónak tűnnek. Biztos választásnak számítanak azonban a következő, évtizedek óta jól bevált és közkedvelt helyszínek.
A hegyvidéki klasszikus és az egyik legbiztosabb szánkózós hely. A budapesti Anna-réten bevett téli program a szánkózás, és a hóhelyzet is könnyen ellenőrizhető. Kivilágított pályán, jól kiépített környezetben várják a szánkózni vágyókat.
Dobogókő évek óta a szánkózók egyik legnépszerűbb célpontja, főleg a budapestiek körében. A helyszínen sípálya is működik, szánkózni az attól elkülönülő domboldalakon lehet. Ezek a részek havazás után rendszeresen megtelnek családokkal.
A Mátrába indulva fontos tudni, hogy a mátraszentistváni sípark területén tilos szánkózni. A környező településeken viszont rengeteg természetes lehetőség adódik. Mátraszentimrén és Bagolyirtáson a korábbi sípályák környéke alkalmas lehet csúszkálásra, Mátraházán pedig jelzett útvonal vezet a szánkózásra használt lejtőhöz. Mátrafüreden két külön szakaszt is találunk, de csak akkor érdemes nekivágni, ha a hóvastagság valóban megfelelő.
Mint azt fentebb már írtuk, a sípályákon általában tilos szánkózni, hivatalosan kijelölt szánkópálya azonban nincs a Kékestetőn. Ettől függetlenül a környéken, a sípályáktól elkülönülő területeken előfordulnak szánkózók, de figyelni kell, mert a tevékenység nem mindenhol engedélyezett.
Bánkút elsősorban síközpont. Bánkút környékén egy kijelölt, nagyjából 170 méteres szakaszon lehet szánkózni. Nem hosszú, nem extrém, de családoknak ideális lehet, ha elég hó gyűlt össze.
A Nagyvillámnál található bob- és alpesi pálya nem szánkópálya, és havas időben sem erre való. A sípályán szánkózni itt sem szabad. A környező domboldalakon viszont – megfelelő körültekintéssel – lehet szánkózni, de ez nem hivatalos létesítmény.
