„Csúszik a szánkó, röppen a dombon”: ezeken a helyeken felejthetetlen élmény a szánkózás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 08:52
belföldi utazáshavazáscsaládi program
Amikor leesik a hó, sokan a jól ismert hegyvidéki helyek felé indulnak. Csakhogy nem minden havas lejtő alkalmas szánkózásra, sőt vannak helyek, ahol kifejezetten tilos. Összeszedtük azokat a helyszíneket, amelyek bevett szánkózós terepek, és azokat is, ahol inkább ne próbálkozz.
Porosz Viktória
  • Ha igazán felejthetetlen szánkózási élményt szeretnénk, tisztában kell lennünk a jól bevált helyekkel.
  • A helyszín kiválasztásánál a legfontosabb szempont a biztonság kell legyen.
  • Érdemes tudni azt is, mely helyeken ne üljünk semmiképp szánkóra.

A téli időszak egyik legkedveltebb kültéri kikapcsolódása a szánkózás. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt vidám, felejtethetetlen perceket okozhat, ám csakis akkor, ha betartjuk a szabályokat, figyelünk a biztonságra, és kizárólag a kijelölt terepen csúszunk. Fontos alapszabály például, hogy működő sípálya szánkózásra nem alkalmas. Ezek a helyek kifejezetten veszélyesek, még akkor is, ha első pillantásra csábítónak tűnnek. Biztos választásnak számítanak azonban a következő, évtizedek óta jól bevált és közkedvelt helyszínek.

Szánkózás a Normafánál
Budapesten a Normafa a legismertebb hely, ahol megengedett, sőt kifejezetten jó élmény is a szánkózás.
Fotó: Bors

3 hely, ahol élvezetes és biztonságos szánkózás vár

Normafa

A hegyvidéki klasszikus és az egyik legbiztosabb szánkózós hely. A budapesti Anna-réten bevett téli program a szánkózás, és a hóhelyzet is könnyen ellenőrizhető. Kivilágított pályán, jól kiépített környezetben várják a szánkózni vágyókat.

Dobogókő környéke

Dobogókő évek óta a szánkózók egyik legnépszerűbb célpontja, főleg a budapestiek körében. A helyszínen sípálya is működik, szánkózni az attól elkülönülő domboldalakon lehet. Ezek a részek havazás után rendszeresen megtelnek családokkal.

Mátraháza és Mátrafüred környéke

A Mátrába indulva fontos tudni, hogy a mátraszentistváni sípark területén tilos szánkózni. A környező településeken viszont rengeteg természetes lehetőség adódik. Mátraszentimrén és Bagolyirtáson a korábbi sípályák környéke alkalmas lehet csúszkálásra, Mátraházán pedig jelzett útvonal vezet a szánkózásra használt lejtőhöz. Mátrafüreden két külön szakaszt is találunk, de csak akkor érdemes nekivágni, ha a hóvastagság valóban megfelelő. 

Nem hivatalos szánkózó helyek

Kékestető

Mint azt fentebb már írtuk, a sípályákon általában tilos szánkózni, hivatalosan kijelölt szánkópálya azonban nincs a Kékestetőn. Ettől függetlenül a környéken, a sípályáktól elkülönülő területeken előfordulnak szánkózók, de figyelni kell, mert a tevékenység nem mindenhol engedélyezett.

Bánkút

Bánkút elsősorban síközpont. Bánkút környékén egy kijelölt, nagyjából 170 méteres szakaszon lehet szánkózni. Nem hosszú, nem extrém, de családoknak ideális lehet, ha elég hó gyűlt össze. 

Visegrád – Nagyvillám környéke

A Nagyvillámnál található bob- és alpesi pálya nem szánkópálya, és havas időben sem erre való. A sípályán szánkózni itt sem szabad. A környező domboldalakon viszont – megfelelő körültekintéssel – lehet szánkózni, de ez nem hivatalos létesítmény.

Mire figyelj?

  • Indulás előtt mindig érdemes tájékozódni a friss hóhelyzetről.
  • Sípályára sose menj szánkóval, akkor sem, ha a pálya épp nem üzemel.
  • Csak olyan helyen csússz, ahol az kifejezetten megengedett.
  • Ha nem egyértelmű, hogy szabad-e csúszni, inkább keress másik helyet.

