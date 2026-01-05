Dobogó-kő télen – A Dunakanyar téli túraparadicsoma csak rád vár

A Visegrádi-hegység legmagasabb pontján, a 700 méter tengerszint feletti magasságban fekvő Dobogó-kő a fővárosiak és a Dunakanyarba látogatók kedvelt kirándulóhelye. Bár a csúcs és környéke egész évben vonzó, a táj, a túraútvonalak és a látványosságok téli, havas környezetben nyújtják talán a legfelejthetetlenebb élményt. A nyugalmat, lenyűgöző panorámát és aktív kikapcsolódási lehetőséget kínáló Dobogó-kő télen is ideális úti cél egy jó túrázáshoz.

Dobogó-kő télen: kilátással a Dunára, felette a ritka égi jelenség, az aurora borealis, vagyis a sarki fény.

Fotó: Mark Pozsonyi / Shutterstock

Páratlan kilátás: havas Dunakanyar panoráma 700 méter magasságból.

Választható túrák: könnyebb (Thirring-körút) és nehezebb (Rám-szakadék) téli útvonalak.

Melegedő helyek: híres menedékházak (Zsindelyes, Eötvös) várják a túrázókat.

Dobogó-kő télen: Miért érdemes ide jönni túrázni?

A Dobogó-kőre vezető utak kiváló megközelíthetősége, valamint az itt található, széles panorámát kínáló kilátópontok adják népszerűségének alapját. A település, Dobogókő – amelynek nevét a csúccsal ellentétben egybe kell írni – és környéke a magyar turistamozgalom egyik bölcsője, amelynek szellemiségét a Báró Eötvös Loránd Menedékház (az ország egyik első turistaháza, ma múzeum is működik benne) és a mellette álló, ma is turistaházként funkcionáló kőépület őrzi.

Az 1898-ban megnyílt Báró Eötvös Lóránd Menedékház egy 1907-ben készült fotón. Az épület a magyar turizmus bölcsője volt.

Fotó: Brueck & Sohn, Kunstverlag, Meissen

A hegységben minden évszakban pár fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, ami nyáron hűsítő menedéket ad, télen pedig garantálja, hogy nagyobb eséllyel találkozunk hóval és igazi téli hangulattal.

A téli természet a maga csendjével és kristálytiszta levegőjével másfajta élményt kínál, mint a nyári nyüzsgés. Dobogó-kőn a Dunakanyarra nyíló, lenyűgöző havas panoráma különösen megkapó látvány. Szép, nyugodt idő esetén tiszta, fagyos levegő borul a tájra, ami lehetővé teszi a messzire tekintő, pazar kilátást a Nagy-Villámra, Visegrádra és a Duna kanyarulataira.

Dobogó-kő télen igazi mesevilággá változik.

Fotó: wikipedia

A kirándulók számára több, jól jelzett túraútvonal is rendelkezésre áll, melyek nehézségi szintje eltérő, így a kezdő és a tapasztalt túrázók is megtalálják a számításukat.

• Rövid, könnyebb útvonalak:

A településhez közeli útvonalak, mint a Rezső-körút és a Thirring-körút (más néven Turul vagy Táltos körút) a dobogó-kői sziklaformációk között vezetnek, és látványos, de viszonylag rövid (nagyjából egy órás, 2,8 km-es, közepes nehézségű) sétát kínálnak. A Thirring-körút sziklás, de nem igényel nagy szintemelkedést. A Zsivány-sziklák útvonala is könnyebbnek számít (kb. 3 km). Ezek ideálisak télen, amikor a korai sötétedés miatt a hosszabb túrák kockázatosabbak.