Téli mesevilág a Dobogó-kőről elénk táruló panoráma.

Dobogó-kő télen – A Dunakanyar téli túraparadicsoma csak rád vár

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 12:45
A Visegrádi-hegység legmagasabb pontja kivételes elhelyezkedésének köszönhetően az ország egyik legmegbízhatóbb téli úti célja, ha hóra és hideg, kristálytiszta levegőre vágyunk. A havas táj és a köd fölé emelkedő hegycsúcsok látványa miatt a Dobogó-kő télen egy valóságos természeti csodát kínál.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Visegrádi-hegység legmagasabb pontján, a 700 méter tengerszint feletti magasságban fekvő Dobogó-kő a fővárosiak és a Dunakanyarba látogatók kedvelt kirándulóhelye. Bár a csúcs és környéke egész évben vonzó, a táj, a túraútvonalak és a látványosságok téli, havas környezetben nyújtják talán a legfelejthetetlenebb élményt. A nyugalmat, lenyűgöző panorámát és aktív kikapcsolódási lehetőséget kínáló Dobogó-kő télen is ideális úti cél egy jó túrázáshoz.

Dobogó-kő télen és este,kilátással a Dunára és a sarki fényre.
Dobogó-kő télen: kilátással a Dunára, felette a ritka égi jelenség, az aurora borealis, vagyis a sarki fény. 
Fotó: Mark Pozsonyi /  Shutterstock 
  • Páratlan kilátás: havas Dunakanyar panoráma 700 méter magasságból.
  • Választható túrák: könnyebb (Thirring-körút) és nehezebb (Rám-szakadék) téli útvonalak.
  • Melegedő helyek: híres menedékházak (Zsindelyes, Eötvös) várják a túrázókat.

Dobogó-kő télen: Miért érdemes ide jönni túrázni?

A Dobogó-kőre vezető utak kiváló megközelíthetősége, valamint az itt található, széles panorámát kínáló kilátópontok adják népszerűségének alapját. A település, Dobogókő – amelynek nevét a csúccsal ellentétben egybe kell írni – és környéke a magyar turistamozgalom egyik bölcsője, amelynek szellemiségét a Báró Eötvös Loránd Menedékház (az ország egyik első turistaháza, ma múzeum is működik benne) és a mellette álló, ma is turistaházként funkcionáló kőépület őrzi.

Báró Eötvös Lóránd Menedékház Dobogó-kőn egy korabeli fotón.
Az 1898-ban megnyílt Báró Eötvös Lóránd Menedékház egy 1907-ben készült fotón. Az épület a magyar turizmus bölcsője volt. 
Fotó: Brueck & Sohn, Kunstverlag, Meissen

A hegységben minden évszakban pár fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, ami nyáron hűsítő menedéket ad, télen pedig garantálja, hogy nagyobb eséllyel találkozunk hóval és igazi téli hangulattal.

A téli természet a maga csendjével és kristálytiszta levegőjével másfajta élményt kínál, mint a nyári nyüzsgés. Dobogó-kőn a Dunakanyarra nyíló, lenyűgöző havas panoráma különösen megkapó látvány. Szép, nyugodt idő esetén tiszta, fagyos levegő borul a tájra, ami lehetővé teszi a messzire tekintő, pazar kilátást a Nagy-Villámra, Visegrádra és a Duna kanyarulataira.

Dobogó-kő télen, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Dunakanyarra.
Dobogó-kő télen igazi mesevilággá változik.
Fotó: wikipedia

A kirándulók számára több, jól jelzett túraútvonal is rendelkezésre áll, melyek nehézségi szintje eltérő, így a kezdő és a tapasztalt túrázók is megtalálják a számításukat.

   • Rövid, könnyebb útvonalak: 
A településhez közeli útvonalak, mint a Rezső-körút és a Thirring-körút (más néven Turul vagy Táltos körút) a dobogó-kői sziklaformációk között vezetnek, és látványos, de viszonylag rövid (nagyjából egy órás, 2,8 km-es, közepes nehézségű) sétát kínálnak. A Thirring-körút sziklás, de nem igényel nagy szintemelkedést. A Zsivány-sziklák útvonala is könnyebbnek számít (kb. 3 km). Ezek ideálisak télen, amikor a korai sötétedés miatt a hosszabb túrák kockázatosabbak.

téli erdő a Rám-szakadék közelében.
A téli erdőben való barangolás igazi feltöltődést nyújt, még akkor is, ha csak egy rövid, vagy könnyebb túrára vállalkozunk.
Fotó: wikipedia

   • Hosszabb, nehezebb túrák: 
A felkészültebbek számára a településről induló, népszerű Dobogókő – Prédikálószék – Vadálló-kövek – Rám-szakadék körtúra is teljesíthető, azonban a Rám-szakadék téli körülmények között, különösen jegesedés esetén, fokozottan nehéz és óvatosságot igényel. A Dömös felől induló Rám-szakadék – Dobogókő útvonalon, ami 7,1 km és 600 méter szintemelkedést jelent, 0°C alatt javasolt a csúszásgátló vagy hágóvas használata a balesetek elkerülése érdekében. A túrázás tervezésekor mindig érdemes tájékozódni a Pilisi Parkerdő aktuális jelzéseiről.

A Rám-szakadék téli körülmények között óvatosságot igényel.
A Rám-szakadék igazi kihívást jelenthet a kevésbé felkészült túrázóknak, téli körülmények között fokozott óvatosságot igényel. 
Fotó: wikipedia

Téli sportok és vendéglátás

A túrázás mellett a nagy erejű energiavonalak találkozásánál fekvő Dobogó-kő a téli sportok kedvelőinek is kínál lehetőséget. A településen található síterep – megfelelő hóviszonyok esetén – sípályával üzemel, melyet a magyar sízés bölcsőjének is tekintenek (az első sípályát 1923-ban hozták itt létre). Ezen felül szánkózásra is van lehetőség, de kijelölt szánkópálya hiányában óvatosan és körültekintően kell területet választani.

Több panzió és vendégház is működik a településen, amelyek közül némelyik wellness szolgáltatásokkal, forralt borozással és téli tematikájú programokkal teszi még vonzóbbá az itt-tartózkodást.

A téli kirándulás kulcsa Dobogó-kőn a felkészültség. Mivel a hőmérséklet alacsonyabb az átlagosnál, a megfelelő réteges öltözet, csúszásmentes, vízálló lábbeli elengedhetetlen. A korai sötétedés miatt az időzítésre fokozottan figyelni kell, és hasznos lehet egy termoszt forró teával megtölteni. A dobogókői Menedékház webkamerája segíthet az aktuális időjárás felmérésében, még indulás előtt.

Ilyen gyönyörű a téli Dobogó-kő:

