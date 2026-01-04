Szánkók mindenütt: Megrohamozták a családok a Siklósi várat és a Hármashatár-hegyet - Galéria

Bár a hőmérő higanyszála kúszik felfelé és a hóréteg már olvadásnak indult, a tél még egy utolsó, varázslatos kalandot tartogatott a téli szünet utolsó napjára. A családok nem is teketóriáztak: az ország több pontján is előkerültek a sufniból a szánkók és a hótányérok.

Szánkókkal rohamozták meg a Siklósi vár tövét a gyerekek

Fotó: Kiss Gábor / MTI

Siklóson, a vár tövében gyűltek össze a legkisebbek, ahol a történelmi falak között visszhangzott a gyerekzsivaj. A lankás domboldal tökéletes terepnek bizonyult egy-egy gyors lecsúszáshoz. Ezzel párhuzamosan a fővárosban is zajlott az élet: a Hármashatár-hegyen szinte mozdulni sem lehetett a kirándulóktól. A friss levegő és a még mindig fehérbe öltözött táj kicsiket és nagyokat egyaránt a szabadba csábított.

Bár a hó már nem olyan ropogós, mint pár napja, a látvány még mindig lenyűgöző. Ez a napsütéses, havas vasárnap méltó zárása volt az ünnepi pihenésnek, mielőtt holnap reggel újra megszólalnak az iskolák csengői.

Nézd meg galériánkban, hogyan élvezték a gyerekek a tél utolsó morzsáit!