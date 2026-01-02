Ezek a legjobb hazai szánkópályák – Mutatjuk, hol csússzatok idén télen

A legjobb hazai szánkópályák évek, évtizedek óta tartó népszerűségét nem kell magyarázni: ha megérkezik az első hó, a családok, baráti társaságok és lelkes téli élmény-hajszolók azonnal útnak indulnak. A szánkózás szabályai egyszerűek, a felszerelés olcsó, a hangulat garantált – és a legfontosabb, hogy Magyarországon meglepően sok, kifejezetten erre kijelölt pálya várja a látogatókat.

A legjobb hazai szánkópályák idén télen is várják a siklani vágyókat

Fotó: Altrendo Images / Shutterstock

Hol találhatók jelenleg a legjobb, hógarantált hazai szánkópályák.

Mely helyszínek ideálisak családoknak, kezdőknek vagy hosszabb csúszásokhoz.

Mire érdemes figyelni indulás előtt: hóhelyzet, webkamerák, biztonsági alapok.

A szánkózásról általában – de miért érdemes a legjobb hazai szánkópályák közül választani?

Fontos tudni, hogy a szánkópálya nem azonos a sípályával: más meredekséggel, kialakítással és jóval hosszabb vízszintes kifutóval rendelkezik. Éppen ezért a biztonság érdekében szánkóval szigorúan csak szánkópályán szabad csúszni, sisakban, megfelelő bakancsban, úgy, hogy a pálya közepén ne álljunk meg, visszafelé pedig csak az oldalán sétáljunk.

Szánkózás előtt nézd meg a webkamerákat, mert a legtöbb helyen a hóhelyzet dönti el, mely pálya használható. Az ünnepi időszak különösen alkalmas a kirándulásra: a hegyek ilyenkor a legszebbek, a hüttékben forralt bor és tea vár, és a csúszkálás akár egy rövid családi túrával is összeköthető.

Bármennyire is önfeledt élményt jelent a téli szánkózás, az odafigyelés mindig minden körülmények között kötelező, hiszen kisgyermekek is lehetnek a pályán!

Fotó: Family Veldman / 123RF

A legjobb hazai szánkópályák 2025/26 telén