Ezek a legjobb hazai szánkópályák – Mutatjuk, hol csússzatok idén télen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 11:45
télMagyarország
A szánkózás a tél egyik legegyszerűbb, mégis legvidámabb öröme – feltéve, ha tudjuk, hol találjuk a legjobb lejtőket. Az idei ünnepi szezonban a legjobb hazai szánkópályák nemcsak hangulatos környezetet, hanem biztonságos és változatos terepeket is kínálnak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A legjobb hazai szánkópályák évek, évtizedek óta tartó népszerűségét nem kell magyarázni: ha megérkezik az első hó, a családok, baráti társaságok és lelkes téli élmény-hajszolók azonnal útnak indulnak. A szánkózás szabályai egyszerűek, a felszerelés olcsó, a hangulat garantált – és a legfontosabb, hogy Magyarországon meglepően sok, kifejezetten erre kijelölt pálya várja a látogatókat.

A legjobb hazai szánkópályák izgalmas családi programokat kínálnak.
A legjobb hazai szánkópályák idén télen is várják a siklani vágyókat
Fotó: Altrendo Images /  Shutterstock 
  • Hol találhatók jelenleg a legjobb, hógarantált hazai szánkópályák.
  • Mely helyszínek ideálisak családoknak, kezdőknek vagy hosszabb csúszásokhoz.
  • Mire érdemes figyelni indulás előtt: hóhelyzet, webkamerák, biztonsági alapok.

A szánkózásról általában – de miért érdemes a legjobb hazai szánkópályák közül választani?

Fontos tudni, hogy a szánkópálya nem azonos a sípályával: más meredekséggel, kialakítással és jóval hosszabb vízszintes kifutóval rendelkezik. Éppen ezért a biztonság érdekében szánkóval szigorúan csak szánkópályán szabad csúszni, sisakban, megfelelő bakancsban, úgy, hogy a pálya közepén ne álljunk meg, visszafelé pedig csak az oldalán sétáljunk.

Szánkózás előtt nézd meg a webkamerákat, mert a legtöbb helyen a hóhelyzet dönti el, mely pálya használható. Az ünnepi időszak különösen alkalmas a kirándulásra: a hegyek ilyenkor a legszebbek, a hüttékben forralt bor és tea vár, és a csúszkálás akár egy rövid családi túrával is összeköthető.

A legjobb hazai szánkópályákon gyerekek is szánkózhatnak.
Bármennyire is önfeledt élményt jelent a téli szánkózás, az odafigyelés mindig minden körülmények között kötelező, hiszen kisgyermekek is lehetnek a pályán!
Fotó: Family Veldman / 123RF

A legjobb hazai szánkópályák 2025/26 telén

  • Normafa – Anna-rét (Budapest)
    A főváros ikonikus téli terepe, a Normafa, ahol nemcsak a kilátás, hanem a hangulat is verhetetlen. Az Anna-rét széles, enyhén lejtő dombjai a kisebb gyerekekkel érkezők kedvencei, és a hóágyúk telepítése miatt egyre kiszámíthatóbb a hóhelyzet. A környék jól megközelíthető, éttermek és melegedők várják a látogatókat.
  • Visegrád – Nagyvillám szánkópálya
    150 méteres, rendezett, ingyenesen használható pálya, amely akár késő estig is nyitva tart. A sípályák melletti dombon alakították ki – hóágyú nincs, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a hószintet. Ha a síterep működik, a hüttében forró italokkal lehet ráhangolódni az esti csúszásra.
  • Mátraszentistván – Hócsúszda Park
    Igazi élménypark, ahol 130 méteres tubing- és szánkópályák várják a látogatókat. Mátraszentistván előnye, hogy a szánkót nem is kell vinni: helyben adják a felszerelést, és a pályákat rendszeresen karbantartják. A webkamerák segítségével indulás előtt megnézhető az aktuális hóhelyzet.
A legjobb hazai szánkópályák a fiatal párok kedvelt szánkózó terepe is.
Szánkózásra fel, az ünnepek idején is várnak a magyarországi szánkópályák!
Fotó: Vladimir Cosic / 123RF
  • Kékestető – Angyalok tisztása
    A 60–80 méteres szánkópálya mellett a Déli sípálya alján akár közel 1 kilométeres szakaszon is lehet csúszni, ha az időjárás engedi. A környezet különösen szép, és a magashegyi adottságok miatt itt esik a legtöbb hó. A panoráma pedig minden alkalommal rátesz egy lapáttal az élményre.
  • Dobogókő
    Klasszikus kirándulóhely, ahol a sípálya mellett kijelölt szánkópálya működik. A lejtő közel 200 méteres, díjmentesen használható, és gyalogosan közelíthető meg. A környék éttermei és kilátópontjai miatt egész napos programmal is összehangolható.

A tél rövid, a jó hó még rövidebb – ezért érdemes figyelni az időjárást, előre tervezni, és kihasználni minden havas napot. A legjobb hazai szánkópályák változatos terepet, biztonságos körülményeket és valódi ünnepi hangulatot kínálnak. Szánkózásra fel, hiszen ez az a téli időtöltés, ami kicsiket, nagyokat egyaránt izgalomba hoz!

