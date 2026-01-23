Ezeket a szuper magyar sípályákat még most keresd fel

A január eleji extra havazásnak és a tartós hidegnek köszönhetően a magyar sípályák többségén az elmúlt napokban is stabil maradt a hóréteg, így a legtöbb hazai síterep továbbra is fogadja a síelőket és snowboardosokat. A hideg éjszakák (akár mínusz 21 Celsius-fok is előfordulhat) nemcsak a hó minőségét őrzik meg, hanem lehetőséget adnak a hóágyúzásra is, ami különösen fontos az alacsonyabban fekvő pályákon.

A hónap eleji havazásnak és a kitartó hideg időnek köszönhetően a magyar sípályák többsége nyitva tart / Fotó: Komka Péter / MTI

Több magyar sípályán is megfelelő a hóvastagság, a hideg idő stabil pályaállapotot biztosít

Mátraszentistvánon, Eplényben, Visegrádon és a Zemplénben is üzemelnek liftek és pályák

Új síterep nyitása nem várható, a már működő magyar sípályák viszont tartják a szintet

A magyar sípályák helyzete országszerte

A Mátraszentistváni Síparkban jelenleg kifejezetten jó állapotú pályák várják a látogatókat. A hóvastagság a hegyen eléri a 80 centimétert, de a völgyben is van 35 centiméter, a 8 sípálya együtt 3,4 kilométer hosszú, egybefüggő rendszert alkot. A 8 felvonó kapacitása elegendő ahhoz, hogy a forgalmasabb napokon se alakuljon ki tartós torlódás.

Az Eplényben működő Síaréna Vibe Park szintén nyitva tart, ahol a pályákon közel hét kilométernyi síelhető szakasz áll rendelkezésre. A hóvastagság itt a hegyen 34, a völgyben 19 centiméter, de egyenletes, az üzemelő sífelvonók száma (a 10-ből 5) pedig lehetővé teszi a folyamatos haladást a pályák között.

Eplény is tárt karokkal várja a téli sportok szerelmeseit / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A visegrádi Nagyvillám Sípályán a 9-ből 6 felvonó működik, a síelhető pályák hossza 700 méter. A hóvastagság mérsékeltebb (35/20 centiméter), de a rendszeres karbantartás miatt a pályák jól síelhetők. A Duna–Ipoly Nemzeti Park területén fekvő síterep elsősorban rövidebb kikapcsolódásra alkalmas.

Sátoraljaújhelyen, a Magas-hegyen található 600 méter hosszú pályán egy lift üzemel, a hóréteg 50-45 centiméter vastag. A síiskola nyitva van, a szánkópálya pedig külön díj nélkül használható, ami a családos látogatók számára jelent vonzerőt.

Ahová ne indulj el...

Bár a hónap elején még a pécsi Misina-tetőn található sípálya is működött, a síterep jelenleg zárva van, a sípályák nem működnek, ahogy a Kékestetőn és Bánkúton sem.