Amikor a borvidék diktálja a tempót – ilyen egy hétvége Etyeken, Budapest szőlőskertjében

Péntek – megérkezés a szőlők közé
A borvidékre vezető út fokozatosan csendesedik el. A táj egyre nyitottabbá válik, a domboldalakon futó szőlősorok pedig szinte észrevétlenül terelik át az embert a szürke hétköznapokból a pihenésbe. A hétvége valójában már akkor elkezdődik, amikor a welcome bor után a csomagok a szobában landolnak, és kiderül: itt most tényleg nem kell sietni sehová.
A Rókusfalvy Borhotelben körbenézve inkább egy borvidéki menedék jut eszünkbe, mint egy egyszerű szállás. Modern eleganciája és borvidéki hangulata jól áll egymásnak. Egy rövid wellness, egy séta a környéken, majd hosszúra nyúló beszélgetések a teraszon – az este nem kíván nagy gesztusokat. A naplemente viszont kihagyhatatlan: amikor a fény lassan végiggördül a dombokon, Etyek megmutatja a legszebb arcát.
Este még belefér a Fizz Bárban egy pohár pezsgő vagy a névadó Etyek Fizz koktél, mielőtt a borvidéki csend teljesen átveszi az irányítást.
Szombat – tájak, borok és a felfedezés öröme
Reggel a környék már hívogat. Etyek ideális a könnyű sétákhoz és rövid kirándulásokhoz, ezért reggeli után érdemes rögtön elindulni. A Törley szőlősorai között futó BuBa (Budapest–Balaton kerékpárút) egyszerre látványos és biztonságos útvonal. A Rókusfalvy Etyek e-bike-jaival kiváló aktív programlehetőség nyílik: könnyedén elérhetők a környék rejtett kincsei, vagy akár a váli Love-szobor is.
Közvetlenül Etyeken belül is számos felfedeznivaló vár kétkeréken: a Körpince sora, a Botpusztai-tó, a Magyar-kút, a Kálvária-domb, az elhagyatott etyeki kápolna vagy a Kecskegödör mind-mind ideális megállók egy nyugodt tekerés során.
Egy kis bringázás után jól esik visszatérni a Borhotelbe egy frissítőre, majd gyalog vagy e-busszal folytatni a felfedezést. A macskaköves etyeki sétányok – a présházakkal, pincékkel és kis vendéglátóhelyekkel – nem klasszikus látványosságok, inkább a borvidék élő terei. A neves etyeki pincészetek és a kisebb, családi borászatok egyaránt jelen vannak. A közös bennük az, hogy beszélgetni akarnak. Nemcsak a borról, hanem a dűlőkről, az évjáratokról, a mindennapokról is. Ettől válik Etyek igazán hitelessé.
Gasztrosétány: a környék gasztro- és borkultúrája az Újhegyen nyílik meg igazán. Itt a helyi borászok, kézművesek és vendéglátók kínálata várja az érkezőt. A jól ismert Rókusfalvy Birtokon egy borkóstoló nem egyszerű program, hanem lehetőség a terroir és a családi borászat történetének megismerésére. A vezetett kóstolók autentikus környezetben engednek bepillantást a pincészet világába, miközben a ház boraival lépésről lépésre fedezhetjük fel az etyeki karaktereket.
Öreghegy: az etyeki borvidék karakteres, patinás oldala. Itt a tér szellősebb, hiszen nagyobb birtokok sorakoznak egymás mellett, valódi sváb házakkal és autentikus présházakkal. Ezek nemcsak megőrizték, hanem ma is élik a borvidék hagyományait. A vastag falú pincék, a rendezett udvarok és a szőlőre nyíló kapuk mögött generációkon átívelő történetek húzódnak meg. Az Öreghegyen a borászat léptéke, a múlt tisztelete és a nyugodt jelen egyszerre van jelen – sétálva, megállva, beszélgetve válik igazán érthetővé.
Este – amikor az élmények összeérnek
A nap végén az est fénypontja a vacsora, amely a Rókusfalvy Fogadóban nem egy egyszerű étkezés, hanem élmény. Letisztult ízek, jól választott borok és nyugodt hangulat jellemzik. A Dining Guide és a Gault&Millau által is ajánlott étteremben a romantikus vidéki atmoszféra és a gasztronómiai élmény kéz a kézben jár, koronát téve a már amúgy is tartalmas napra.
Vasárnap – hazavinni Etyek hangulatát
Vasárnap reggel még belefér egy kávé, egy utolsó séta a szőlők között a hazaindulás előtt, vagy egy kirándulás az alcsúti arborétumba. Jó átmenet ez a borvidék csendje és a hétköznapok között. A présházak, a dombok és a nyugodt táj ilyenkor különösen csábítóak, mintha maradásra bírnának. Hazafelé már biztosan tudjuk: ide még vissza kell jönnünk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.