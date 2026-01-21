Amikor a borvidék diktálja a tempót – ilyen egy hétvége Etyeken, Budapest szőlőskertjében

Péntek – megérkezés a szőlők közé

A borvidékre vezető út fokozatosan csendesedik el. A táj egyre nyitottabbá válik, a domboldalakon futó szőlősorok pedig szinte észrevétlenül terelik át az embert a szürke hétköznapokból a pihenésbe. A hétvége valójában már akkor elkezdődik, amikor a welcome bor után a csomagok a szobában landolnak, és kiderül: itt most tényleg nem kell sietni sehová.

Forrás: Rókusfalvy Fogadó Kft.

A Rókusfalvy Borhotelben körbenézve inkább egy borvidéki menedék jut eszünkbe, mint egy egyszerű szállás. Modern eleganciája és borvidéki hangulata jól áll egymásnak. Egy rövid wellness, egy séta a környéken, majd hosszúra nyúló beszélgetések a teraszon – az este nem kíván nagy gesztusokat. A naplemente viszont kihagyhatatlan: amikor a fény lassan végiggördül a dombokon, Etyek megmutatja a legszebb arcát.

Este még belefér a Fizz Bárban egy pohár pezsgő vagy a névadó Etyek Fizz koktél, mielőtt a borvidéki csend teljesen átveszi az irányítást.

Forrás: Rókusfalvy Fogadó Kft.

Szombat – tájak, borok és a felfedezés öröme

Reggel a környék már hívogat. Etyek ideális a könnyű sétákhoz és rövid kirándulásokhoz, ezért reggeli után érdemes rögtön elindulni. A Törley szőlősorai között futó BuBa (Budapest–Balaton kerékpárút) egyszerre látványos és biztonságos útvonal. A Rókusfalvy Etyek e-bike-jaival kiváló aktív programlehetőség nyílik: könnyedén elérhetők a környék rejtett kincsei, vagy akár a váli Love-szobor is.

Forrás: Rókusfalvy Fogadó Kft.

Közvetlenül Etyeken belül is számos felfedeznivaló vár kétkeréken: a Körpince sora, a Botpusztai-tó, a Magyar-kút, a Kálvária-domb, az elhagyatott etyeki kápolna vagy a Kecskegödör mind-mind ideális megállók egy nyugodt tekerés során.

Egy kis bringázás után jól esik visszatérni a Borhotelbe egy frissítőre, majd gyalog vagy e-busszal folytatni a felfedezést. A macskaköves etyeki sétányok – a présházakkal, pincékkel és kis vendéglátóhelyekkel – nem klasszikus látványosságok, inkább a borvidék élő terei. A neves etyeki pincészetek és a kisebb, családi borászatok egyaránt jelen vannak. A közös bennük az, hogy beszélgetni akarnak. Nemcsak a borról, hanem a dűlőkről, az évjáratokról, a mindennapokról is. Ettől válik Etyek igazán hitelessé.