Mesés fotók a hóborította Magyarországról – Amikor a tél egyszerre kemény próbatétel és romantikus látványosság

havas táj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 10:15
Magyarországhavazás
Az idei tél szokatlanul nagy mennyiségű havat hozott, amely országszerte akár hetekre is átírja a mindennapokat, különösen Budapesten. A hóborította Magyarország ritkán látható, lenyűgöző arcát is felfedi, bemutatjuk a legszebb téli tájait.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A hóborította Magyarország ezernyi képe öntötte el hirtelen a médiát: Budapesten  az elakadó járművek, nehezen járható mellékutak, késő járatok és hosszan tartó reggeli dugók jelezték, hogy a városi infrastruktúrát komolyan próbára teszi a tartós havazás. Ám a sok bosszúság közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni a havas táj szépségéről. Ezért elhoztuk neked Budapest és Magyarország leghangulatosabb téli fotóit.

Nagy Imre szobra a hóborította Magyarország egyik látványossága.
Hóborította Magyarország: Nagy Imre budapesti szobra is a hópaplan alatt
Fotó: Ladóczki Balázs / Origo
  • A szokatlanul nagy havazás különösen Budapesten borította fel a mindennapokat.
  • A budapesti közlekedési nehézségek és elmaradó programok mellett ritkán látott téli látvány született.
  • A hóborította városok és tájak különleges, fotókon is erős arcukat mutatták meg.

Hóborította Magyarország – nehézségek és szépségek a mindennapokban

A havazás a turizmus számára is kettős hatással járt. Bizonyos programok elmaradtak, kirándulóhelyek váltak nehezen megközelíthetővé, azt meg, hogy Budapesten városnéző sétára induljunk, egyelőre elfelejthetjük. Ugyanakkor a főváros, sőt, az egész ország ritkán látott arcát is felfedte: hóval fedett hidak, a Várnegyed csendes utcái, a Margitsziget fehérbe öltözött fái, vagy a Mátra kedvelt síparadicsoma, a Balaton vaskos jégtáblái és a Pilis izgalmas ösvényei most sokak számára kifejezetten vonzóvá váltak.

Galériánkban a legszebb, leglátványosabb téli képeket láthatod a havas, téli Magyarországról, amelyre az utóbbi években nem igen akadt példa.

Budapest közlekedését megbénította a leesett hómennyiség, a hófehérbe öltözött város azonban egészen meseszerű.
A fagyos Balatonon, ahol a naplemente lenyűgöző színeket varázsolt a jégtáblák fölé.
Nagykanizsa még a karácsonyi fényeket viseli magán, amelyek a havas tájjal egészen mesebeli hangulatot kölcsönöznek a városnak.
Budapest a hótakaró alatt: a hókotrók alig győzik a város hatalmas hórétegének eltakarítását.
A Pilisben lenyűgöző ilyenkor egy frissítő kirándulás, azonban ne felejtsünk el elegendő meleg holmit magunkkal vinni.
A hópaplannal burkolt pesti Duna-part a Margit-híd hídfőjének közelében.
Mátraszentistvánon ilyenkor pezseg igazán az élet, a téli sportok szeremesei most igazán elemükben lehetnek.
A parlament és a budai vár hótakaró alatt: élvezzük a képet, amíg lehet, ki tudja, mikor lesz ismét ilyen festői a főváros.
Galéria: Ilyen a hóborította Magyarország
1/8
Budapest közlekedését megbénította a leesett hómennyiség, a hófehérbe öltözött város azonban egészen meseszerű.

