Mesés fotók a hóborította Magyarországról – Amikor a tél egyszerre kemény próbatétel és romantikus látványosság

A hóborította Magyarország ezernyi képe öntötte el hirtelen a médiát: Budapesten az elakadó járművek, nehezen járható mellékutak, késő járatok és hosszan tartó reggeli dugók jelezték, hogy a városi infrastruktúrát komolyan próbára teszi a tartós havazás. Ám a sok bosszúság közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni a havas táj szépségéről. Ezért elhoztuk neked Budapest és Magyarország leghangulatosabb téli fotóit.
A havazás a turizmus számára is kettős hatással járt. Bizonyos programok elmaradtak, kirándulóhelyek váltak nehezen megközelíthetővé, azt meg, hogy Budapesten városnéző sétára induljunk, egyelőre elfelejthetjük. Ugyanakkor a főváros, sőt, az egész ország ritkán látott arcát is felfedte: hóval fedett hidak, a Várnegyed csendes utcái, a Margitsziget fehérbe öltözött fái, vagy a Mátra kedvelt síparadicsoma, a Balaton vaskos jégtáblái és a Pilis izgalmas ösvényei most sokak számára kifejezetten vonzóvá váltak.
Galériánkban a legszebb, leglátványosabb téli képeket láthatod a havas, téli Magyarországról, amelyre az utóbbi években nem igen akadt példa.
Ezt a videói is érdemes megnézni:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.