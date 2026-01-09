Mesés fotók a hóborította Magyarországról – Amikor a tél egyszerre kemény próbatétel és romantikus látványosság

A hóborította Magyarország ezernyi képe öntötte el hirtelen a médiát: Budapesten az elakadó járművek, nehezen járható mellékutak, késő járatok és hosszan tartó reggeli dugók jelezték, hogy a városi infrastruktúrát komolyan próbára teszi a tartós havazás. Ám a sok bosszúság közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni a havas táj szépségéről. Ezért elhoztuk neked Budapest és Magyarország leghangulatosabb téli fotóit.

Hóborította Magyarország: Nagy Imre budapesti szobra is a hópaplan alatt

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A szokatlanul nagy havazás különösen Budapesten borította fel a mindennapokat.

A budapesti közlekedési nehézségek és elmaradó programok mellett ritkán látott téli látvány született.

A hóborította városok és tájak különleges, fotókon is erős arcukat mutatták meg.

Hóborította Magyarország – nehézségek és szépségek a mindennapokban

A havazás a turizmus számára is kettős hatással járt. Bizonyos programok elmaradtak, kirándulóhelyek váltak nehezen megközelíthetővé, azt meg, hogy Budapesten városnéző sétára induljunk, egyelőre elfelejthetjük. Ugyanakkor a főváros, sőt, az egész ország ritkán látott arcát is felfedte: hóval fedett hidak, a Várnegyed csendes utcái, a Margitsziget fehérbe öltözött fái, vagy a Mátra kedvelt síparadicsoma, a Balaton vaskos jégtáblái és a Pilis izgalmas ösvényei most sokak számára kifejezetten vonzóvá váltak.

Galériánkban a legszebb, leglátványosabb téli képeket láthatod a havas, téli Magyarországról, amelyre az utóbbi években nem igen akadt példa.