A hó csodás titka - Hogyan alakul ki pontosan a havazás?

Sok gyermek most láthatja először testközelből a gyönyörű havazást, amely a természet egyik legszebb csodája. Nemcsak a szemünknek esik jól, a lelkünket is feltölti a fehérbe borult táj. A természeti csoda mögött pedig kevesen ismerik a logikus magyarázatot: mégis hogyan jön létre?
Nem sokan tudják ugyanis, hogy a havazás egy összetett természeti jelenség eredménye. A legnagyobb tévhit pedig az, hogy esőként "születik" és lefelé kezd el megfagyni.
A csodát a természet játszi könnyedséggel hozza létre, amely ezután rengeteg embernek okoz örömöt.
Na, de a másik fontos kérdés: mikor tudunk hógolyózni?
A hőmérséklettől függ minden! A hó minősége ugyanis attól függ, milyen hideg van odafent. Ez határozza meg az alakjukat is. Erős fagyban ugyanis inkább könnyű, száraz porhó keletkezik, míg 0 Celsius-fok közelében a pelyhek nedvesebbek, tapadósabbak lesznek, tehát kiválóan alkalmasak hóemberépítésre vagy hógolyócsatára.
Meglepő még az is, hogy a klasszikus, csillagszerű hópelyhek alakja minden esetben a hatos szimmetriát követik, mégis megannyi formában fedezhetőek fel. Ennek oka, hogy változó hőmérséklet- és páraviszonyok között hullanak lassan a föld felé, így az egymáshoz tapadó jégkristályok, már-már véletlenszerűen, egyre bonyolultabb formákat hoznak létre - írja a Köpönyeg.
A hó sorsa a földre érkezés után sem ér véget. A hőmérséklet-ingadozás, a szél és más befolyásoló tényezők hatására a friss porhó idővel szemcséssé válik, majd átalakulhat csonthóvá vagy akár kemény, kérges réteggé is. Ez a folyamat különösen fontos a gleccserek és a tartós hótakaró kialakulásában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.