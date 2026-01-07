Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Figyelem! Elsőfokú riasztást adtak ki hófúvás miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 15:35
Országos figyelmeztetés érkezett hófúvás veszélye miatt.

Országos figyelmeztetés! Elsőfokú, citromságra riasztást adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. hófúvás veszélye miatt – közölte a Katasztrófavédelem

Országos figyelmeztetés érkezett hófúvás miatt
Országos figyelmeztetés érkezett hófúvás miatt / Forrás: Pexels (illusztráció!)

Erős havazásra kelhettünk, az autókat ellepte a hatalmas hótakaró. Most országos riasztás érkezett a hófúvás miatt.

Figyelem! Országos figyelmeztetés érkezett a hófúvás miatt

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki gyenge hófúvás veszélye miatt a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az érintett térségek friss hóval fedett területein a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számol majd be a Katasztrófavédelem.

 

 

