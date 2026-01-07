Figyelem! Elsőfokú riasztást adtak ki hófúvás miatt

Országos figyelmeztetés! Elsőfokú, citromságra riasztást adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. hófúvás veszélye miatt – közölte a Katasztrófavédelem.
Erős havazásra kelhettünk, az autókat ellepte a hatalmas hótakaró. Most országos riasztás érkezett a hófúvás miatt.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki gyenge hófúvás veszélye miatt a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az érintett térségek friss hóval fedett területein a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.
Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számol majd be a Katasztrófavédelem.
