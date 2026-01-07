Orbán Viktor elmondta: ez az előnye a mostani hóhelyzetnek

A hírcsatornáján közzétett videóban üzent Orbán Viktor. A miniszterelnök először is azt kérte, mindenki vigyázzon magára a mostani hóhelyzetben: még ott is, ahol egyszerűnek látszik a helyzet, könnyen baleset érheti az embert.
Lassítás, nyugalom, körültekintés
- emelte ki a kormányfő, aki ezután arról beszélt, a sok rosszban lássák meg az emberek a jót is.
A mezőgazdaságnak kifejezetten jó az, ami most történik, nehezíti az életünket, a közlekedést, kényelmetlenséget okoz. A mezőgazdaság végre nagy mennyiségű csapadékhoz jutott, és jó reményünk van arra, hogy ha még esik, akkor a mezőgazdaság teljesíténye a 26-os évben meghaladhatja az előző évekét. Aszály elleni védekezés a hóesés, akkor is, hogy ha éppen fenékre ült az ember a csúszós utakon
- mondta el a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.