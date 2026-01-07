Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor elmondta: ez az előnye a mostani hóhelyzetnek

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 16:07
hóhelyzetmezőgazdaságkormányfő
Minden rosszban van valami jó. Orbán Viktor elmagyarázta, miért kedvező a hó a mezőgazdaság szempontjából.
Bors
A szerző cikkei

A hírcsatornáján közzétett videóban üzent Orbán Viktor. A miniszterelnök először is azt kérte, mindenki vigyázzon magára a mostani hóhelyzetben: még ott is, ahol egyszerűnek látszik a helyzet, könnyen baleset érheti az embert. 

Ezt üzente Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor elmondta: ezért kedvező a gazdaság szempontjából a havazás

Lassítás, nyugalom, körültekintés

- emelte ki a kormányfő, aki ezután arról beszélt, a sok rosszban lássák meg az emberek a jót is.

A mezőgazdaságnak kifejezetten jó az, ami most történik, nehezíti az életünket, a közlekedést, kényelmetlenséget okoz. A mezőgazdaság végre nagy mennyiségű csapadékhoz jutott, és jó reményünk van arra, hogy ha még esik, akkor a mezőgazdaság teljesíténye a 26-os évben meghaladhatja az előző évekét. Aszály elleni védekezés a hóesés, akkor is, hogy ha éppen fenékre ült az ember a csúszós utakon 

- mondta el a kormányfő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu