Orbán Viktor elmondta: ez az előnye a mostani hóhelyzetnek

A hírcsatornáján közzétett videóban üzent Orbán Viktor. A miniszterelnök először is azt kérte, mindenki vigyázzon magára a mostani hóhelyzetben: még ott is, ahol egyszerűnek látszik a helyzet, könnyen baleset érheti az embert.

Orbán Viktor elmondta: ezért kedvező a gazdaság szempontjából a havazás

Lassítás, nyugalom, körültekintés

- emelte ki a kormányfő, aki ezután arról beszélt, a sok rosszban lássák meg az emberek a jót is.

A mezőgazdaságnak kifejezetten jó az, ami most történik, nehezíti az életünket, a közlekedést, kényelmetlenséget okoz. A mezőgazdaság végre nagy mennyiségű csapadékhoz jutott, és jó reményünk van arra, hogy ha még esik, akkor a mezőgazdaság teljesíténye a 26-os évben meghaladhatja az előző évekét. Aszály elleni védekezés a hóesés, akkor is, hogy ha éppen fenékre ült az ember a csúszós utakon

- mondta el a kormányfő.