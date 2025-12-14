Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Greznár Antalnak már a dédszülei is körhintások voltak: „Akad százéves darab is”

Greznár Antalnak már a dédszülei is körhintások voltak: „Akad százéves darab is”

vurstli
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 16:15
belföldi utazásKörhintakarácsonyi vásár
A Greznár-család generációk óta körhintákkal foglalkozik, nevük elválaszthatatlanná vált a vidámparktól. Játékszereik között nemcsak régi vurstlis játékok, hanem régi körhinta is található, például az Óbudai adventi vásáron.
Bors
A szerző cikkei

Vattacukortól mázas ujjak, lebegő körhinták és céllövöldék mindenhol: gyerekkorunk búcsúi ma már csupán múltbéli emlékek. Az egykori ringlispíleket felváltották a dodzsemek, a gyerekzsivajt pedig a hangos zene. Akad azonban egy család, amelynek tagjai még tudják, milyenek voltak a régi vásárok, a birtokukban lévő régi körhinta pedig azonnal a múltba repíti azt, aki ráül a több mint 100 éves szerkezetre. Ők a Greznár-család. Minden generációjuk ezt a hivatást választotta, legalábbis azok biztosan, akikről Greznár Antal tud. Ő és a testvérei már beleszülettek ebbe a dinasztiába, természetes volt számukra, hogy már négyéves koruktól a nagyapjuk mellett segédkeztek a vásárokban. Akkor még faluról falura jártak, hogy elvigyék a búcsúkba a méltán híres hintáikat, ma azonban már csak egy-két helyen lehet találkozni velük. Ilyen az Óbudai adventi vásár is, ahol 11 éve várja a család azokat, akik egy igazán felejthetetlen élményre vágynak.

Régi körhinta az Óbudai karácsonyi vásáron
Az Óbudai karácsonyi vásáron régi körhinta várja a látogatókat Greznár Antal jóvoltából.

„Mi voltunk a falu sztárjai”

Greznár Antal boldogan tekint vissza gyermekkorára, hiszen a vásárok forgatagában nőtt fel.

– Nyáron egyik faluból a másikba mentünk, nekünk száz helyen száz barátunk, száz ismerősünk volt, mivel ahová jártunk búcsúkba, ott a környező házakban mindig mindenkivel nagyon jóban voltunk. Számomra azok az emberek a mai napig ugyanolyan ismerőseim, mint otthon, Soroksáron a szomszédok, vagy az osztálytársaim. Igazán szeretetteljes volt ebből a szempontból a gyerekkorunk, eléggé el is voltunk kényeztetve, mert furcsa, de egy kicsit sztárok voltunk mindenhol. Tehát ha bármelyik faluban bementem egy boltba, tudták, hogy ki vagyok, és mindenhol szeretettel fogadtak – idézi fel Antal, aki még mindig vágyik rá, hogy visszatérjen azokba a kis helyiségekbe, ahol egyszer-egyszer jártak.

Régi körhinta, vurstlis játékok: „Ez a mi örökségünk”

A körhintázás azonban nem volt mindig egyszerű. Már Antal dédapjának is ez volt a szakmája, de az első világháború idején eltűnt a fronton, így a háború után Antal nagyapjának újra kellett építenie az üzletet. Egy gyerekhintával indultak, ami a mai napig megvan a Fővárosi Állat – és Növénykertben, ez Antal öröksége.

– Az én dédnagymamám 1886-ban már hintáslányként született. Tehát az ő szülei már ezzel foglalkoztak. A nagypapámék – akik újra felépítetté az üzletet – Tatabánya környékén utaztak a hintákkal és hogyha egyik faluból a másik faluba át akartak menni, akkor először is el kellett menni valamelyik nagyvárosba és ott liszenszet kérni a rendőrségen. Ha a rendőrség megadta az engedélyt, akkor mehettek, de volt, hogy elvették a lovaikat, így nagypapám egy kétkerekű kordéllyal, nagymamámmal együtt húzta a dolgokat egyik faluból a másikba. Cudar világ volt, de ők kitartottak mellette és szívvel-lélekkel csinálták. Volt hat hajós hintájuk, aztán ahogy modernizálódott a világ, lett a nagypapámnak láncos szerkezete. Mindig a legmodernebb holmikat hozták el, mindig a kornak megfelelő játékokat gyártották, vásárolták, és azokkal járták a vidéket. Volt például hullámvasutunk is. Ahogy én megszülettem, már körhintás voltam. Négyéves lehettem, amikor az első feladatomat kaptam. Vasárnap, ahogy vége volt a búcsúnak, éjszaka szét kellett szedni a hintákat, így a deszkák összeszedése volt a feladatom kisgyerekként, amikkel kiékelték a szerkezeteket. Amikor már számolni tudtunk, akkor a nagypapám gyerekkörhintájánál rengeteget segítettünk. Közben persze mi is felültünk rá. Így ment ez míg fel nem nőttünk, ez vált a mesterségünkké. Egészen a 2000-es évek előttig készítettem modernebb körhintákat, de aztán kezdett tönkremenni a szakma, mindent eladtunk, és visszaváltottunk erre a hagyományőrzésre. Így is megvannak a maga nehézségei, nagyon kemény követelményeknek kell megfelelni műszakilag és az adminisztráció is sokkal nehezebb. De amíg bírjuk, addig csináljuk. Ez a mi örökségünk – vallja Antal, aki ikertestvérével és feleségével együtt csinálja a vállalkozást.

Greznár-család korábbi generációja antik körhinta előtt
A Greznár-család generációk óta foglalkozik körhintákkal és bazári játékokkal.

„Emléket akartunk állítani”

Antal felesége is körhintás családból származik, az Óbudai adventi vásáron lévő játékszer az ő nagypapájáé volt. Ennek a darabnak az a különlegessége, hogy néhány eleme több mint 100 éves és az évtizedek alatt sem változott a formája és a kinézete.

– Egy-két elemét modernizáltuk és fáról vasra cseréltük, de ez nem változtatott a kinézetén. A lovak közül is sok még eredeti fa volt, amit kézzel faragtak. Az autók is az ötvenes években készültek, vagy akár a hattyúk, ami igaz, hogy műanyagból van, de azt kevesen tudják, hogy ez egy olasz mérnökök által kidolgozott műanyag, ami megegyezett a vas szilárdságával – mesél a gyönyörű remekműről Antal, amit minden járókelő megcsodál, aki csak arra jár. A világ és a szakma Antal gyerekkora óta teljesen átalakult. A Greznár család már nem tervez újabb generációt kinevelni. 

– Mi nem sarkalltuk arra a gyerekeket, hogy folytassák ezt az egészet, más hivatást választottak. Így velünk a családban vége szakad a hintás dinasztiának, de persze vannak még más családok, akik ezt csinálják. Mi éppen emiatt szerettünk volna emléket állítani ennek mesterségnek. Úgy éreztük, hogy meg kell jeleníteni ezt a szakmát a múzeumi világban, mert ugyanúgy, ahogy az őseink eltűntek a háború után, ugyanúgy mi is el fogunk, és jönnek mások, jönnek újabbak helyettünk. Így megkerestük ezzel a Néprajzi Múzeumot  – meséli a férfi. Egyik hintájukat így már a műemlékvédelmi hivatal is védi. Ha azonban valaki nem a múlt elemeként akar tekinteni ezekre a csodákra, hanem testközelből ki akarja próbálni őket, akkor azt megteheti az Óbudai adventi vásáron. Antal ugyanis itt lesz, amíg bírja, addig csinálja, emléket állítva őseinek és örökségének: a körhintázásnak – írja a Fanny magazin.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu