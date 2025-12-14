Greznár Antalnak már a dédszülei is körhintások voltak: „Akad százéves darab is”

Vattacukortól mázas ujjak, lebegő körhinták és céllövöldék mindenhol: gyerekkorunk búcsúi ma már csupán múltbéli emlékek. Az egykori ringlispíleket felváltották a dodzsemek, a gyerekzsivajt pedig a hangos zene. Akad azonban egy család, amelynek tagjai még tudják, milyenek voltak a régi vásárok, a birtokukban lévő régi körhinta pedig azonnal a múltba repíti azt, aki ráül a több mint 100 éves szerkezetre. Ők a Greznár-család. Minden generációjuk ezt a hivatást választotta, legalábbis azok biztosan, akikről Greznár Antal tud. Ő és a testvérei már beleszülettek ebbe a dinasztiába, természetes volt számukra, hogy már négyéves koruktól a nagyapjuk mellett segédkeztek a vásárokban. Akkor még faluról falura jártak, hogy elvigyék a búcsúkba a méltán híres hintáikat, ma azonban már csak egy-két helyen lehet találkozni velük. Ilyen az Óbudai adventi vásár is, ahol 11 éve várja a család azokat, akik egy igazán felejthetetlen élményre vágynak.

Az Óbudai karácsonyi vásáron régi körhinta várja a látogatókat Greznár Antal jóvoltából.

„Mi voltunk a falu sztárjai”

Greznár Antal boldogan tekint vissza gyermekkorára, hiszen a vásárok forgatagában nőtt fel.

– Nyáron egyik faluból a másikba mentünk, nekünk száz helyen száz barátunk, száz ismerősünk volt, mivel ahová jártunk búcsúkba, ott a környező házakban mindig mindenkivel nagyon jóban voltunk. Számomra azok az emberek a mai napig ugyanolyan ismerőseim, mint otthon, Soroksáron a szomszédok, vagy az osztálytársaim. Igazán szeretetteljes volt ebből a szempontból a gyerekkorunk, eléggé el is voltunk kényeztetve, mert furcsa, de egy kicsit sztárok voltunk mindenhol. Tehát ha bármelyik faluban bementem egy boltba, tudták, hogy ki vagyok, és mindenhol szeretettel fogadtak – idézi fel Antal, aki még mindig vágyik rá, hogy visszatérjen azokba a kis helyiségekbe, ahol egyszer-egyszer jártak.

Régi körhinta, vurstlis játékok: „Ez a mi örökségünk”

A körhintázás azonban nem volt mindig egyszerű. Már Antal dédapjának is ez volt a szakmája, de az első világháború idején eltűnt a fronton, így a háború után Antal nagyapjának újra kellett építenie az üzletet. Egy gyerekhintával indultak, ami a mai napig megvan a Fővárosi Állat – és Növénykertben, ez Antal öröksége.