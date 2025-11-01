Tarts velünk egy csendes őszi sétára – Magyarország temetői, az emlékezés legszebb helyszínei

Ahogy közeledik mindenszentek és a halottak napja, újra útra kelünk: virágot viszünk, gyertyát gyújtunk, és egy kicsit elidőzünk ott, ahol máskor csak átsietnénk. Ilyenkor Magyarország temetői is megtelnek fénnyel, illattal, emlékekkel. Van bennük valami különös nyugalom – a rend, a csend és az emlékezés keveréke, amit ilyenkor sehol máshol nem találni.

Galériánkban Magyarország temetőit barangoljuk végig mindenszentek és halottak napja alkalmával. (Farkasréti temető)

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Magyarország temetői az őszi elcsendesedés idején

A magyar temetők egyszerre őrzik a múltat és a személyes sorsokat: egykor élt emberek, családok, régi mesterségek nyomai rajzolódnak ki a kövek között. Ahol híres nevek pihennek, ott a múlt nagyjaihoz lépünk közel, de ugyanúgy megérint egy ismeretlen sír is, amelyen épp csak egy mécses pislákol.

Van, ahol az ösvények között művészi szobrok és díszes mauzóleumok sorakoznak, máshol a fák lombja alatt megbújó ősi sírkövek adják meg a hely csendes hangulatát. A temetők nem a gyászról szólnak, hanem az emlékezésről – arról, hogy ami fontos volt, az időtlenül megmarad. Minden virág, minden gyertyaláng egy apró jel, hogy nem felejtünk.

Mindenszentek és halottak napja apropóján most összegyűjtöttük Magyarország legszebb és leghíresebb temetőit – helyeket, ahol a múlt nem feledésbe merül, csak elcsendesedik egy kicsit. Galériánkban bejárjuk együtt a Fiumei úti sírkertet, a szatmárcsekei csónakos fejfás temetőt, és a Pécsi Köztemetőt is.