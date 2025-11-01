Tarts velünk egy csendes őszi sétára – Magyarország temetői, az emlékezés legszebb helyszínei

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 13:15
Mindenszentek és halottak napján valamennyi mécses egy-egy emléket őriz, minden látogatás egy rövid visszatérés a múltba. Ilyenkor Magyarország temetői szomorúan szép fényben tündökölnek. Galériánkban az ország legszebb sírkertjeit látogatjuk meg.
Ahogy közeledik mindenszentek és a halottak napja, újra útra kelünk: virágot viszünk, gyertyát gyújtunk, és egy kicsit elidőzünk ott, ahol máskor csak átsietnénk. Ilyenkor Magyarország temetői is megtelnek fénnyel, illattal, emlékekkel. Van bennük valami különös nyugalom – a rend, a csend és az emlékezés keveréke, amit ilyenkor sehol máshol nem találni.

Magyarország temetői ősszel
Galériánkban Magyarország temetőit barangoljuk végig mindenszentek és halottak napja alkalmával. (Farkasréti temető)
Fotó: Balogh Zoltán /  MTI

Magyarország temetői az őszi elcsendesedés idején

A magyar temetők egyszerre őrzik a múltat és a személyes sorsokat: egykor élt emberek, családok, régi mesterségek nyomai rajzolódnak ki a kövek között. Ahol híres nevek pihennek, ott a múlt nagyjaihoz lépünk közel, de ugyanúgy megérint egy ismeretlen sír is, amelyen épp csak egy mécses pislákol.

Van, ahol az ösvények között művészi szobrok és díszes mauzóleumok sorakoznak, máshol a fák lombja alatt megbújó ősi sírkövek adják meg a hely csendes hangulatát. A temetők nem a gyászról szólnak, hanem az emlékezésről – arról, hogy ami fontos volt, az időtlenül megmarad. Minden virág, minden gyertyaláng egy apró jel, hogy nem felejtünk.

Mindenszentek és halottak napja apropóján most összegyűjtöttük Magyarország legszebb és leghíresebb temetőit – helyeket, ahol a múlt nem feledésbe merül, csak elcsendesedik egy kicsit. Galériánkban bejárjuk együtt a Fiumei úti sírkertet, a szatmárcsekei csónakos fejfás temetőt, és a Pécsi Köztemetőt is.

A Heves vármegyei Pétervására ódon temetőjének régi síremlékei hangulatos, misztikus látványt nyújtanak.
Az egri Kisasszony-temető egységes sírkövei katonás rendben állnak egymás mellett az örökkévalóságig.
A szombathelyi Szent Márton-sírkert kulturális örökség és egyike Magyarország és a kontinens legrégebbi és egyben legtovább is használt temetőinek.
A Pécsi Köztemető 1904-ben nyílt meg, akkor egy 24 éves asszony volt az első, akit itt helyeztek végső nyugalomra., bár a sírkert története még ennél is régebbre nyúlik vissza.
A debreceni köztemető 1932-ben nyílt meg a Nagyerdőben egy erre a célra leválasztott 100 holdas területen., Borsos József városi építész és Pohl Ferenc városi főkertész tervei alapján.
A Fiumei úti sírkert, más néven a Kerepesi úti temető 1849-ben nyílt meg, és már az 1870-es években dísztemetővé nyilvánították.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szatmárcsekei Református Temető különleges csónakformájú fejfáiról, illetve arról nevezetes, hogy itt nyugszik Kölcsey Ferenc magyar költő.
Aba Novák Vilmos festő és grafikus sírja a Farkasréti temetőben.
