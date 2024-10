Fontos bejelentést tettek a magyar temetők Mindenszentek napjával kapcsolatban: ez mindenkit érint

Mindenszentek és halottak napja alkalmából korábban nyitnak és tovább látogathatók a fővárosi temetők csütörtöktől vasárnapig - közölte a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a társaság temetkezési divíziója a korábbi évekhez hasonlóan idén is gondoskodik arról, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről ebben az időszakban, ezért az általuk fenntartott temetők csütörtökön reggel 7-től este 8 óráig, pénteken, szombaton és vasárnap 7.30-tól 20 óráig tartanak majd nyitva. A farkasréti és az óbudai temetőben pénteken, mindenszentek napján 16 órakor közös mécsesgyújtást rendeznek, csatlakozva a IV. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz - ismertették. A budapesti temetőkben emellett számos egyházi megemlékezést is tartanak - közölte a társaság. Közleményükben arra is kitértek, hogy a köztemetők irodái szerdától szombatig 7.30-tól 17 óráig tartanak ügyeletet, a különböző, temetkezéssel kapcsolatos ügyekben. Mindenszentek és halottak napján pedig a farkasréti temető irodájában lehetőséget biztosítanak a sírhelyek részletfizetésre történő újraváltására is. A kegyeleti helyszínek nyugalmának biztosítása érdekében péntektől vasárnapig - a korábbi évekhez hasonlóan - gépjárművel tilos behajtani a fővárosi temetőkbe, ez alól kivétel a Rákoskeresztúri új köztemető, ahova - a temetői forgalomtól és telítettségtől függően - péntek reggel 7 órától vasárnap este 8 óráig díjmentesen lehet gépjárművel bemenni. A temetők környékén jellemző jelentős gépkocsiforgalom és a korlátozott parkolási lehetőségek miatt azt kérik a megemlékezőktől, hogy elsősorban a közösségi közlekedést vegyék igénybe.