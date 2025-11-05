Kellemes őszi kirándulást keresel? 5+1 ok, amiért a Kishegy tökéletes úti cél

A Balatonlellétől mintegy 3 km-re elhelyezkedő, Külső-Somogyi dombság részeként számon tartott Kishegy megközelíti a tengerszint feletti 300 méteres magasságot, nem véletlenül kínál páratlan kilátást a Balatonra és az északi parton vonuló tanúhegyekre. Ez a vidék amellett, hogy a délipart egyik kiemelkedő bortermő vidéke, tökéletes úti cél az őszi hétvégékre. Nemcsak azért, mert különleges borokat kóstolhatunk és gasztronómiai élményeket gyűjthetünk, hanem mert nagyokat sétálhatunk, elmerülhetünk az erdei környezetben, megtekinthetjük az ikonikus kilátót, sőt, sütögethetünk, kutyát sétáltathatunk és korszerű játszótéren is időzhetünk a gyerekekkel.

Kishegy és a 2021-ben átadott panorámaterasz feledhetetlen látvánnyal ajándékozza meg a látogatókat.

5+1 érv Kishegy meglátogatása mellett:

Kiadós sétát tehetünk

A Balatonlelle településről megközelíthető Kishegy kacskaringós úton közelíthető meg, ám az autót már a hegy lábánál érdemes letennünk, hogy az egykori falvak jelenlétére emlékeztető öreg gémeskúttól egészen a kápolnáig, majd onnét az erdőig sétáljunk. Felfelé haladva időnként ajánlott megállni és visszapillantani azért, hogy már menet közben belefeledkezhessünk pár pillanatra az egyre jobban kirajzolódó északi part látványába. A történelem részesei lehetünk

A szép tájban egyszer csak kirajzolódik az 1758-ban felszentelt barokk kápolna, ami a szőlősgazdák védőszentje, Szent Donát nevét viseli. A Somogy vármegye legszebb műemléki kápolnájaként számon tartott épületet kívülről és belülről is tanácsos megtekinteni. Ezen a ponton parkoló szolgálja azok kényelmét, akik nem tudnak vagy nem szeretnének egészen lentről sétálni. A kápolnától 15 percnyi gyalogútra található a kilátóterasz, amit az aktív mozgás szerelmesei akár kerékpárral is megközelíthetnek. Feledhetetlen panorámát kaphatunk

Már erről a pontról is ámulatba ejtő látvány tárul a szemünk elé: a Balaton északi partjának vonulatait felsorakoztató látkép tökéletes fotóhelyszín. Sokan minden évszakban ellátogatnak ide, és mindez meg is éri a fáradtságot, hazánk legnagyobb tava ugyanis más-más arcát mutatja az év különféle időszakaiban. Erdei látogatókká válhatunk

A következő állomás a Kishegyi Parkerdő, ahol égig érő fák kísérik utunkat. A tökéletes csend és a friss levegő kicseréli a városi embert, ősszel pedig különösen jó ötlet ide látogatni, hiszen a természet megannyi színnel kápráztat el. Ha a kirándulásra gyerekekkel érkezünk, még terméseket is gyűjthetünk, aki pedig nagyobb túrára vágyik, szintén nem fog csalódni: az elnevezés ellenére ugyanis nem csupán egy egyszerű parkról beszélünk. Kiláthatunk a balatoni világra

A Balaton déli partjának egyik ikonikus, 2021-ben épített kilátója valójában egy panorámaterasz, ami 20 négyzetméteren képes befogadni a nézelődni vágyókat. Itt mindenkinek lehetősége van megállni, lecsendesedni, magába szippantani a nyugalmat és csendet, és amiért a legtöbben érkeznek, az elképesztő látványt. A faépítmény a hazai tenger és az északi parti tanúhegyek mellett a déli parti településekre és magaslatokra is rálátást enged.

+1 Gasztroélmények A borok és finom ételek kedvelői sem fognak csalódni, ha ellátogatnak Kishegyre, ahol hangulatos pincék és különleges fogásokat felvonultató vendéglátóhelyek várják az éhes és szomjas látogatókat.

Szeretnél egy rövid összefoglalót megnézni, mielőtt ellátogatsz Kishegyre? Kattints erre a videóra:

