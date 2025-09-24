Az őszi Balaton csak rád vár, ha elszöknél kicsit a világ elől: a Kis-Balatontól Szigligetig – Galéria

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 09:45
A nyári nyüzsgés után a tó környéke lelassul, a vibrálást felváltja a nyugalom és a színek kavalkádja. A felfedezésre váró táj most különösen varázslatos, hiszen az őszi Balaton egyszerre ad élményt a szemnek, a szívnek és az ízlelőbimbóknak.
Etédi Alexa
Ősszel a Balaton partján sétálva még a levegő is más, mint nyáron: a hullámok ilyenkor tompábban csapódnak, a napfény aranyosan szűrődik át a párás levegőn. A Balaton-felvidék lankáin szüret utáni csend honol, a szőlősorokon még ott marad néhány késői fürt, a pincékből pedig a must édes illata száll fel. Galériánkban az őszi Balaton melankolikus, de színpompás pillanatai nyomába eredtünk.

őszi Balaton partja színes lombú fákkal
Ellenállhatatlan színorgia az őszi Balaton partján.
Fotó: Botond Horvath / shutterstock

Az őszi Balaton élményei

A dombok vörösbe és aranyba öltöznek, és a táj olyan, mintha egy festmény kelt volna életre. A Kis-Balaton nádasai és színes lombjai fölött vadludak és kócsagok szállnak, az ég alatt sötét rajokként rajzolva át a látképet.

A falvak utcáin lassabb a ritmus, a kávézók teraszain meleg pokrócok várják a vendégeket. A Tihanyi-félsziget őszi panorámája különösen lenyűgöző, ahogy a levélzet sárgája, vöröse és a tó kékje egymásnak feszül. Balatonfüred elárvult sétányán halk beszélgetések és a víz illata kísérik a sétálókat.

A kisebb kikötőkben már kevesebb hajó ringatózik, de annál intimebb a pillanat. Az őszi naplementék hosszan elnyúlnak, rózsaszínben és bíborban festve a vizet. Ez a tó ilyenkor kevésbé a fürdőzők, sokkal inkább a felfedezők, a csend szerelmesei és a természetjárók birodalma. Az őszi Balatonban ott a nyár emléke, de már a tél ígérete is, egyszerre nosztalgikus és felemelő élmény.

Az őszi Balaton színei, fényei egészen különleges atmoszférát kínálnak a tájnak, amely a fülledt nyári időszak után a lelassult, csendes, elmélyülős pillanatokat kínálja az ide látogatóknak.
A Kis-Balaton, a Kányavári-sziget is színes ruhába öltözik, ahogy az idő enyhül és a táj elcsendesedik.
A Balaton-felvidék végtelen szőlősorai a szüretre készülnek, ilyenkor a gasztronómiai kínálatot érdemes keresni, hiszen a Balaton ősszel kulináris csodákkal várja a turistákat,
A Balaton partját ősszel elhagyják a strandolók, helyüket az a néhány sétáló, kerékpározó veszi át, akik a lelassult, elcsendesedett Balaton hangulatára kíváncsiak.
A rőt vörösbe fordul Balaton-felvidék vulkanikus hegyeivel, szőlőkkel befutott domboldalaival igazán festői kirándulási lehetőségeket kínál az őszi időszakban.
Balatonfüred még októberben is hangulatos, és gyönyörű: a tó kékjét a vízpart színes lombjai egészítik ki, amelyek szép időben kellemes sétára is csábítanak.
A Balaton-felvidéki tanúhegyek a körülöttük elterülő szőlőkkel igazán festői látványt nyújtanak, ahogy magukra öltik az őszi színeket.
A balatonfüredi vízparti promenád is csendes magányba burkolózik, pedig ez az időszak a legideálisabb egy feltöltődést és nyugalmat kínáló sétára.
Ködös őszi reggel a Balaton partján, ahol a színpompás lombozatot magukra öltött fák a lassan felszálló párát és a melengető napsütést várják.
Színpompás alkonyat az ezer árnyalatú őszi Balaton-felvidéken szőlősorokkal és középkori romokkal. Kell ennél romantikusabb helyszín?
Lesenceistvánd festői kis Szűz Mária kápolnáját végtelen szőlősorok ölelik körbe, amelyek az őszi szüret után nyugovóra térnek.
Őszi naplemente a szigligeti dűlők mellett, ahol a sétaút a festői Szentháromság kápolnához vezet.
