Az őszi Balaton csak rád vár, ha elszöknél kicsit a világ elől: a Kis-Balatontól Szigligetig – Galéria

Ősszel a Balaton partján sétálva még a levegő is más, mint nyáron: a hullámok ilyenkor tompábban csapódnak, a napfény aranyosan szűrődik át a párás levegőn. A Balaton-felvidék lankáin szüret utáni csend honol, a szőlősorokon még ott marad néhány késői fürt, a pincékből pedig a must édes illata száll fel. Galériánkban az őszi Balaton melankolikus, de színpompás pillanatai nyomába eredtünk.

Ellenállhatatlan színorgia az őszi Balaton partján.

Fotó: Botond Horvath / shutterstock

Az őszi Balaton élményei

A dombok vörösbe és aranyba öltöznek, és a táj olyan, mintha egy festmény kelt volna életre. A Kis-Balaton nádasai és színes lombjai fölött vadludak és kócsagok szállnak, az ég alatt sötét rajokként rajzolva át a látképet.

A falvak utcáin lassabb a ritmus, a kávézók teraszain meleg pokrócok várják a vendégeket. A Tihanyi-félsziget őszi panorámája különösen lenyűgöző, ahogy a levélzet sárgája, vöröse és a tó kékje egymásnak feszül. Balatonfüred elárvult sétányán halk beszélgetések és a víz illata kísérik a sétálókat.

A kisebb kikötőkben már kevesebb hajó ringatózik, de annál intimebb a pillanat. Az őszi naplementék hosszan elnyúlnak, rózsaszínben és bíborban festve a vizet. Ez a tó ilyenkor kevésbé a fürdőzők, sokkal inkább a felfedezők, a csend szerelmesei és a természetjárók birodalma. Az őszi Balatonban ott a nyár emléke, de már a tél ígérete is, egyszerre nosztalgikus és felemelő élmény.