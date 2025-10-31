Ködlepte hegykoszorúk, végtelen túraútvonalak : 5 felfedezni való hely a Börzsönyben ráérős őszi hétvégékre

A Börzsöny a Dunakanyartól északra, Pest és Nógrád vármegye területén található, nemcsak autóval, de tömegközlekedéssel is könnyen elérhető, sok egyéb mellett ezért is annyira közkedvelt kiránduló- és túrázóhely a természetjárók körében. És persze azért is, mert csodálatos táj, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább felvillanyozó látványosságokat és útvonalakat.

Páratlan a panoráma a Börzsönyben található Julianus-kilátóból.

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Innen rálátni az egész Börzsönyre: Julianus-kilátó

A Hegyes-tető csúcsán 482 méteres magasságban áll az a mintegy 15 méteres toronykilátó, ahonnan az egész Dunakanyart, sőt, a Visegrádi-hegységet és a Börzsönyt is láthatjuk. A csúcsra Zebegény és Nagymaros irányából is feljuthatunk a sárga, illetve a kék turistajelzésű kb. 4 km-es emelkedős úton keresztül. A meredek kaptató azonban megéri a fáradságot: a két település között elhelyezkedő kilátó tetejéről ugyanis olyan 360 fokos panorámát kaphatunk, amit valószínűleg sosem felejtünk majd el.

A különleges tanösvény függőhídja minden bizonnyal a Börzsöny legizgalmasabb gyalogos átkelőhelye.

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

A szendehelyi Gyadai tanösvény

A Börzsöny peremén vonuló, 13 állomásból álló oktató tanösvény kicsiknek és nagyoknak is ajánlott úti cél, melyet számtalan látnivaló színesít. A 6 km-es Katalinpusztai Kirándulóközpontból induló gyalogtúra a családok egyik kedvence, hiszen nemcsak egyszerű időtöltést kínál, hanem közelebb visz a természethez, ismeretterjesztő jellegénél fogva pedig azokkal is megszeretteti a túrázást, akik eddig távol álltak tőle. A nagyjából 3 óra alatt bejárható ösvény leglátványosabb és legizgalmasabb része a gyalogos függőhíd.

A Börzsönyben a Nagy-Hideg-hegyet is érdemes meglátogatni a kék jelzésen haladva.

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A fellegekbe törő Nagy-Hideg-hegy

Akik szeretik a komolyabb lélegzetvételű barangolásokat, azoknak érdemes az Országos Kéktúra útvonalat követve felsétálni a Nagy-Hideg-hegyre, ami a Börzsöny harmadik legmagasabb pontja a maga 864 méteres magasságával. Itt áll a nagy múltú turistaház is, ahol megpihenni, de falatozni, és akár éjszakázni is lehet, ha több naposra terveztük a kirándulást. A hegytetőre Királyrét felől 12,7 km, illetve a Kisinóci turistaház irányából 7 km séta megtétele után lehet. Ide nem árt a felkészültség, ugyanis mindegyik útvonal meredeken vezet fel. A népszerű kirándulóhely a téli hónapokban síelési lehetőségeket is kínál.