Ködlepte hegykoszorúk, végtelen túraútvonalak : 5 felfedezni való hely a Börzsönyben ráérős őszi hétvégékre

A Börzsöny a Dunakanyartól északra, Pest és Nógrád vármegye területén található, nemcsak autóval, de tömegközlekedéssel is könnyen elérhető, sok egyéb mellett ezért is annyira közkedvelt kiránduló- és túrázóhely a természetjárók körében. És persze azért is, mert csodálatos táj, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább felvillanyozó látványosságokat és útvonalakat.
A Hegyes-tető csúcsán 482 méteres magasságban áll az a mintegy 15 méteres toronykilátó, ahonnan az egész Dunakanyart, sőt, a Visegrádi-hegységet és a Börzsönyt is láthatjuk. A csúcsra Zebegény és Nagymaros irányából is feljuthatunk a sárga, illetve a kék turistajelzésű kb. 4 km-es emelkedős úton keresztül. A meredek kaptató azonban megéri a fáradságot: a két település között elhelyezkedő kilátó tetejéről ugyanis olyan 360 fokos panorámát kaphatunk, amit valószínűleg sosem felejtünk majd el.
A Börzsöny peremén vonuló, 13 állomásból álló oktató tanösvény kicsiknek és nagyoknak is ajánlott úti cél, melyet számtalan látnivaló színesít. A 6 km-es Katalinpusztai Kirándulóközpontból induló gyalogtúra a családok egyik kedvence, hiszen nemcsak egyszerű időtöltést kínál, hanem közelebb visz a természethez, ismeretterjesztő jellegénél fogva pedig azokkal is megszeretteti a túrázást, akik eddig távol álltak tőle. A nagyjából 3 óra alatt bejárható ösvény leglátványosabb és legizgalmasabb része a gyalogos függőhíd.
Akik szeretik a komolyabb lélegzetvételű barangolásokat, azoknak érdemes az Országos Kéktúra útvonalat követve felsétálni a Nagy-Hideg-hegyre, ami a Börzsöny harmadik legmagasabb pontja a maga 864 méteres magasságával. Itt áll a nagy múltú turistaház is, ahol megpihenni, de falatozni, és akár éjszakázni is lehet, ha több naposra terveztük a kirándulást. A hegytetőre Királyrét felől 12,7 km, illetve a Kisinóci turistaház irányából 7 km séta megtétele után lehet. Ide nem árt a felkészültség, ugyanis mindegyik útvonal meredeken vezet fel. A népszerű kirándulóhely a téli hónapokban síelési lehetőségeket is kínál.
A köznyelvben „Börzsöny elfeledett kisvasútja” néven emlegetett vonal egészen elképesztő, ugyanakkor hátborzongató élményt adhat az arra járóknak. A tájegység északi részén, Kemence település közelében még ma is működik a szebb napokat látott kisvasút. A Kemencei Erdei Múzeumvasút azonban a teljes 7,2 km helyett már csak 4,1 km-en jár áprilistól októberig. Az elhagyatott sínpárok a további szakaszon találhatók, történetük 1993-ban kezdődött és a pálya gondozatlansága, valamint hosszú évek természeti csapásai (esőzések, áradások és villámárvizek) vezettek odáig, hogy a nyomvonal hol részben, hogy teljes egészében beleolvadt a környezetbe, néhol szó szerint a levegőben lógva uralja a természetet. A hajdani útvonalat bejárók valóságos kuriózumként kezelik a helyet, ahonnét a Nagy-Hideg-hegyre is eljuthatunk.
Nem maradhatnak ki a magyarországi várak szerelmesei sem az ajánlásból, főleg, hogy a Börzsönyben megbúvó Nógrád község évszázadok óta őriz egy igazi különlegességet. Hazánk legrégebbi, az 1100-as évek előtt épült, szabálytalan alaprajzú belső tornyos kővára a település, és a vármegye névadója is, ami koronaként nyúlik a magasba. A domboldalból kiemelkedő romot már a látványért is érdemes megtekinteni, vagy éppen összekötni egy környékbeli gyalogos túrával. Az 1997-ben helyreállított, 2024-ben pedig védőkorláttal ellátott létesítmény jelenleg részlegesen látogatható.
