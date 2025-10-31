Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ködlepte hegykoszorúk, végtelen túraútvonalak : 5 felfedezni való hely a Börzsönyben ráérős őszi hétvégékre

Ködlepte hegykoszorúk, végtelen túraútvonalak : 5 felfedezni való hely a Börzsönyben ráérős őszi hétvégékre

Börzsöny
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 09:45
kirándulástúrázás
Az egyik legszebb és legszínesebb évszak tökéletes időpont arra, hogy a hazai erdőkben barangoljunk, melyek csodás arcukat mutatják ilyenkor. Például a Börzsönyben, ahol megannyi különleges helyet fedezhetünk fel. Összegyűjtöttük azokat, amiket egyszer az életben mindenképpen érdemes megnézni.

A Börzsöny a Dunakanyartól északra, Pest és Nógrád vármegye területén található, nemcsak autóval, de tömegközlekedéssel is könnyen elérhető, sok egyéb mellett ezért is annyira közkedvelt kiránduló- és túrázóhely a természetjárók körében. És persze azért is, mert csodálatos táj, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább felvillanyozó látványosságokat és útvonalakat.

Börzsöny, Julianus-kilátó
Páratlan a panoráma a Börzsönyben található Julianus-kilátóból. 
Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 

Innen rálátni az egész Börzsönyre: Julianus-kilátó

A Hegyes-tető csúcsán 482 méteres magasságban áll az a mintegy 15 méteres toronykilátó, ahonnan az egész Dunakanyart, sőt, a Visegrádi-hegységet és a Börzsönyt is láthatjuk. A csúcsra Zebegény és Nagymaros irányából is feljuthatunk a sárga, illetve a kék turistajelzésű kb. 4 km-es emelkedős úton keresztül. A meredek kaptató azonban megéri a fáradságot: a két település között elhelyezkedő kilátó tetejéről ugyanis olyan 360 fokos panorámát kaphatunk, amit valószínűleg sosem felejtünk majd el. 

Börzsöny, Gyadai tanösvény függőhíd
A különleges tanösvény függőhídja minden bizonnyal a Börzsöny legizgalmasabb gyalogos átkelőhelye.
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

A szendehelyi Gyadai tanösvény

A Börzsöny peremén vonuló, 13 állomásból álló oktató tanösvény kicsiknek és nagyoknak is ajánlott úti cél, melyet számtalan látnivaló színesít. A 6 km-es Katalinpusztai Kirándulóközpontból induló gyalogtúra a családok egyik kedvence, hiszen nemcsak egyszerű időtöltést kínál, hanem közelebb visz a természethez, ismeretterjesztő jellegénél fogva pedig azokkal is megszeretteti a túrázást, akik eddig távol álltak tőle. A nagyjából 3 óra alatt bejárható ösvény leglátványosabb és legizgalmasabb része a gyalogos függőhíd. 

Börzsöny, Nagy-Hideg-hegy
A Börzsönyben a Nagy-Hideg-hegyet is érdemes meglátogatni a kék jelzésen haladva.
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

A fellegekbe törő Nagy-Hideg-hegy 

Akik szeretik a komolyabb lélegzetvételű barangolásokat, azoknak érdemes az Országos Kéktúra útvonalat követve felsétálni a Nagy-Hideg-hegyre, ami a Börzsöny harmadik legmagasabb pontja a maga 864 méteres magasságával. Itt áll a nagy múltú turistaház is, ahol megpihenni, de falatozni, és akár éjszakázni is lehet, ha több naposra terveztük a kirándulást. A hegytetőre Királyrét felől 12,7 km, illetve a Kisinóci turistaház irányából 7 km séta megtétele után lehet. Ide nem árt a felkészültség, ugyanis mindegyik útvonal meredeken vezet fel. A népszerű kirándulóhely a téli hónapokban síelési lehetőségeket is kínál.

Börzsöny, elhagyatott kisvasút
A Börzsönyben fekvő Csarna-völgyben lelhetünk rá az elhagyatott kisvasút sínpárjaira. 
Fotó: Mark Pozsonyi /  Shutterstock 

Az elhagyatott kisvasút Kemence közelében 

A köznyelvben „Börzsöny elfeledett kisvasútja” néven emlegetett vonal egészen elképesztő, ugyanakkor hátborzongató élményt adhat az arra járóknak. A tájegység északi részén, Kemence település közelében még ma is működik a szebb napokat látott kisvasút. A Kemencei Erdei Múzeumvasút azonban a teljes 7,2 km helyett már csak 4,1 km-en jár áprilistól októberig. Az elhagyatott sínpárok a további szakaszon találhatók, történetük 1993-ban kezdődött és a pálya gondozatlansága, valamint hosszú évek természeti csapásai (esőzések, áradások és villámárvizek) vezettek odáig, hogy a nyomvonal hol részben, hogy teljes egészében beleolvadt a környezetbe, néhol szó szerint a levegőben lógva uralja a természetet. A hajdani útvonalat bejárók valóságos kuriózumként kezelik a helyet, ahonnét a Nagy-Hideg-hegyre is eljuthatunk. 

Börzsöny, Nógrádi vár
A Nógrádi vár a Börzsöny egyik legszebb látnivalója. 
Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 

A Nógrádi vár Nógrádban

Nem maradhatnak ki a magyarországi várak szerelmesei sem az ajánlásból, főleg, hogy a Börzsönyben megbúvó Nógrád község évszázadok óta őriz egy igazi különlegességet. Hazánk legrégebbi, az 1100-as évek előtt épült, szabálytalan alaprajzú belső tornyos kővára a település, és a vármegye névadója is, ami koronaként nyúlik a magasba. A domboldalból kiemelkedő romot már a látványért is érdemes megtekinteni, vagy éppen összekötni egy környékbeli gyalogos túrával. Az 1997-ben helyreállított, 2024-ben pedig védőkorláttal ellátott létesítmény jelenleg részlegesen látogatható. 

A Börzsöny további kisvasútjai is érdekelnének? Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu