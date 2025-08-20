A Visegrádi-hegység titkos csodája: a Spartacus-ösvény hazánk egyik legszebb turistaútja

A Visegrádi-hegység egyik legkülönlegesebb és legkedveltebb túraútvonala a Spartacus-ösvény, amit minden évszakban előszeretettel látogatnak a túrázók és kirándulók, sőt vannak, akik futva és kutyával is végigmennek rajta. Előnye, hogy szinte végig szintben halad, azaz nincsenek hatalmas szintemelkedések, kaptatós hegymenetek, így teljes kényelemben végigsétálhatók a kilométerek családdal, gyerekekkel is.

A hegyek és a panoráma szerelmeseinek kötelező program a Spartacus-ösvény bejárása.

Fotó: skovalsky / Shutterstock

A Spartacus-ösvény története

A Spartacus-ösvény valójában egy régi vadászösvény, ami az 1930-as évek óta létezik, és amit csupán 2015 őszén tettek hivatalosan is bejárható útvonallá. A területen a 60-as években a Helyi Ipari Szövetkezetek Spartacus Turista Egyesülete tevékenykedett, feltehetően innen ered az elnevezés is. Ők mozdították ugyanis előre azt, hogy a vadászösvényből valódi turistaút legyen. Mindez sok időbe telt, de az olyan fokozatosan megtett lépéseknek köszönhetően, mint az időszakos, hétvégi bejárás lehetősége, és az út egyre népszerűbbé válása megnyitotta a zöld utat. Szó szerint, ugyanis az egyre keresettebb kirándulóhely zöld turistajelzést kapott.

A Spartacus-ösvény legszebb pontján egyszemélyes az út, itt érdemes körültekintően haladni.

Fotó: haifisch88 / Shutterstock

Itt valóban elveszhetünk a látványban

A mintegy 10 km-es Visegrádon végződő gyalogtúra Pilisszentlászlón kezdődik, a község központjából a zöld jelzést kell követni. Kb. egy 1-2 km megtétele után jutunk el a Spartacus „bejáratához”, amiről tábla is informál. Akik viszont jobban szeretik a körtúrákat, vagy éppen a parkoló autójukhoz szeretnének visszaérkezni, azoknak az Apát-kúti-völgy felé érdemes venni az irányt, majd onnét Pilisszentlászló felé a P jelzéseket követve juthatnak el a kiindulópontra. Ez valamivel hosszabb, kb. 14 km-es túrát jelent, ám a vadregényes táj megéri a fáradságot.

Tipp: Mivel egy nagyon közkedvelt útvonalról van szó, a népszerű időszakokban, azaz hétvégente vagy ünnepnapokon kifejezetten zsúfolt lehet. Ezzel érdemes számolni, vagy más időpontra tervezni a kirándulást.

A terep könnyen járható, és – a megfelelő túracipőn kívül – különösebb felkészültséget, illetve felszerelést sem igényel, arra azonban érdemes számítani, hogy a Spartacus-ösvény több helyen is kifejezetten keskeny, pontosabban egyszemélyes, némely szakaszán pedig a hegyoldalban kanyarog. Ezért nedves, csapadékos, ködös időben nagy odafigyelést igényel a bejárása. Ha viszont szép időjárás, tökéletesen élvezetes lesz a gyaloglás, főleg, hogy a jól megtisztított és karbantartott ösvény lehetővé teszi, hogy tényleg csak a természetre figyeljünk. Érdemes is, ugyanis a bükkök, a tavaszi időszakban a látványos virágtakaró, a Dunakanyar felsejlő látképe és a környező hegyek, például a Nagymaros és Zebegény között magasodó Szent Mihály-hegy szépsége mind segítenek a jelen megélésében, és a hétköznapi nehézségek elfelejtésében. Utóbbiak a túra legszebb pontjai, a kopár, sziklás, keskeny „járdával” rendelkező hegyoldalból csodás a kilátás, nem véletlen, hogy éppen itt készül a legtöbb turistafotó.