UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Visegrádi-hegység titkos csodája: a Spartacus-ösvény hazánk egyik legszebb turistaútja

A Visegrádi-hegység titkos csodája: a Spartacus-ösvény hazánk egyik legszebb turistaútja

Spartacus-ösvény
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 16:15
túraVisegrádi-hegységkirándulás
Aki szereti a természetben tölteni a szabadidejét, és bejárna egy olyan útvonalat, ahol égig érő fák, klasszikus erdei terep és kanyargó hegyoldalban húzódó ösvények találhatók, valamint a Dunára és a környező magaslatokra is csodás kilátás nyílik, annak jó szívvel ajánljuk a Visegrádi-hegység legkultikusabb túráját. A Spartacus-ösvény minden korosztály számára izgalmas pálya.

A Visegrádi-hegység egyik legkülönlegesebb és legkedveltebb túraútvonala a Spartacus-ösvény, amit minden évszakban előszeretettel látogatnak a túrázók és kirándulók, sőt vannak, akik futva és kutyával is végigmennek rajta. Előnye, hogy szinte végig szintben halad, azaz nincsenek hatalmas szintemelkedések, kaptatós hegymenetek, így teljes kényelemben végigsétálhatók a kilométerek családdal, gyerekekkel is.

Spartacus-ösvény, hegyek
A hegyek és a panoráma szerelmeseinek kötelező program a Spartacus-ösvény bejárása. 
Fotó: skovalsky /  Shutterstock 

A Spartacus-ösvény története

A Spartacus-ösvény valójában egy régi vadászösvény, ami az 1930-as évek óta létezik, és amit csupán 2015 őszén tettek hivatalosan is bejárható útvonallá. A területen a 60-as években a Helyi Ipari Szövetkezetek Spartacus Turista Egyesülete tevékenykedett, feltehetően innen ered az elnevezés is. Ők mozdították ugyanis előre azt, hogy a vadászösvényből valódi turistaút legyen. Mindez sok időbe telt, de az olyan fokozatosan megtett lépéseknek köszönhetően, mint az időszakos, hétvégi bejárás lehetősége, és az út egyre népszerűbbé válása megnyitotta a zöld utat. Szó szerint, ugyanis az egyre keresettebb kirándulóhely zöld turistajelzést kapott.

Spartacus-ösvény, hegyek, ösvény
A Spartacus-ösvény legszebb pontján egyszemélyes az út, itt érdemes körültekintően haladni. 
Fotó: haifisch88 /  Shutterstock 

Itt valóban elveszhetünk a látványban

A mintegy 10 km-es Visegrádon végződő gyalogtúra Pilisszentlászlón kezdődik, a község központjából a zöld jelzést kell követni. Kb. egy 1-2 km megtétele után jutunk el a Spartacus „bejáratához”, amiről tábla is informál. Akik viszont jobban szeretik a körtúrákat, vagy éppen a parkoló autójukhoz szeretnének visszaérkezni, azoknak az Apát-kúti-völgy felé érdemes venni az irányt, majd onnét Pilisszentlászló felé a P jelzéseket követve juthatnak el a kiindulópontra. Ez valamivel hosszabb, kb. 14 km-es túrát jelent, ám a vadregényes táj megéri a fáradságot. 

Tipp:

Mivel egy nagyon közkedvelt útvonalról van szó, a népszerű időszakokban, azaz hétvégente vagy ünnepnapokon kifejezetten zsúfolt lehet. Ezzel érdemes számolni, vagy más időpontra tervezni a kirándulást. 

A terep könnyen járható, és – a megfelelő túracipőn kívül – különösebb felkészültséget, illetve felszerelést sem igényel, arra azonban érdemes számítani, hogy a Spartacus-ösvény több helyen is kifejezetten keskeny, pontosabban egyszemélyes, némely szakaszán pedig a hegyoldalban kanyarog. Ezért nedves, csapadékos, ködös időben nagy odafigyelést igényel a bejárása. Ha viszont szép időjárás, tökéletesen élvezetes lesz a gyaloglás, főleg, hogy a jól megtisztított és karbantartott ösvény lehetővé teszi, hogy tényleg csak a természetre figyeljünk. Érdemes is, ugyanis a bükkök, a tavaszi időszakban a látványos virágtakaró, a Dunakanyar felsejlő látképe és a környező hegyek, például a Nagymaros és Zebegény között magasodó Szent Mihály-hegy szépsége mind segítenek a jelen megélésében, és a hétköznapi nehézségek elfelejtésében. Utóbbiak a túra legszebb pontjai, a kopár, sziklás, keskeny „járdával” rendelkező hegyoldalból csodás a kilátás, nem véletlen, hogy éppen itt készül a legtöbb turistafotó.

Nézd meg ezt a rövid videós összefoglalót is: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu