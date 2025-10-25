Őszi túraötletek a hétvégére: ezek a lenyűgöző látnivalók várnak rád az Aggteleki Nemzeti Parkban

Magyarország negyedik nemzeti parkja, az ország északi határán húzódó Aggteleki Nemzeti Park a karsztvidékek szerelmeseinek igazi paradicsoma. 1985-ben alakították ki az Aggteleki Tájvédelmi Körzetből, hazánkban elsőként, kifejezetten a geológiai értékek – a mesés cseppkőbarlangok és a felszíni karsztformák – védelmére. A park azonban ritka növények és állatok sokaságának is otthont ad.

Az Aggteleki Nemzeti Park leghíresebb barlangja, a Baradla-Domica barlangrendszer, amely 1995 óta UNESCO Világörökség

Fotó: Tainar / Shutterstock

Az Aggteleki Nemzeti Park karsztcsodái – kirándulás a föld alatti világba

A park több mint 20 ezer hektáron terül el az Aggteleki- és Gömör–Tornai-karszt magyarországi részén. Alapvetően dombsági és alacsonyhegységi táj, néhány kiemelkedő pontja azonban már a középhegységi magasságot súrolja. A területet a Baradla-barlangról híres Aggteleki-karszt uralja, de a park délnyugati, északkeleti és délkeleti részei is számos kisebb tájegységet rejtenek: ilyen a Putnoki-dombság, az Alsó-hegy, a Szalonnai-, és a Rudabányai-hegység, valamint a Bódva völgye.

A karsztvidék mészkőfennsíkjain a pleisztocén óta folyamatos karsztfejlődés zajlik, a felszínt tölcsérszerű töbrök, vakvölgyek és sziklákkal tarkított karsztmezők teszik izgalmassá. A vidék vízrendszere is különleges: a Jósva-patak a park legnagyobb vízhozamú forrását táplálja, és több kisebb patak, tó, valamint mesterséges víztározó, például a Tengerszem-tó és a Ménes-völgyi halastó pettyezi a területet.

A Jósvafő határában található Tengerszem-tó szintén az Aggteleki Nemzeti Park természeti csodái közé tartozik

Fotó: B Gabriel / Shutterstock

Az Aggteleki-karszt és a határon túli Szlovák-karszt együttese 1995 óta UNESCO világörökség, és nem véletlenül: csak Magyarország területén 273 barlang található, köztük a Baradla–Domica-rendszer, a mérsékelt égöv leghosszabb aktív patakos barlangja. A barlangok között függőleges aknák, zsombolyok és vízfolyásos járatok egyaránt találhatók. A cseppkövek, heliktitek, aragonitbokrok és mésztufagátak látványa egyszerre bámulatos és tanulságos – a természet millió éves építkezésének dokumentuma. Ezért sem szabad soha hozzányúlni ezekhez a természeti csodákhoz: amit a természet évezredek alatt oly gondosan épített, azt egy pillanat alatt tönkre tehetjük egy figyelmetlen mozdulattal.