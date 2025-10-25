Őszi túraötletek a hétvégére: ezek a lenyűgöző látnivalók várnak rád az Aggteleki Nemzeti Parkban

Magyarország negyedik nemzeti parkja, az ország északi határán húzódó Aggteleki Nemzeti Park a karsztvidékek szerelmeseinek igazi paradicsoma. 1985-ben alakították ki az Aggteleki Tájvédelmi Körzetből, hazánkban elsőként, kifejezetten a geológiai értékek – a mesés cseppkőbarlangok és a felszíni karsztformák – védelmére. A park azonban ritka növények és állatok sokaságának is otthont ad.
A park több mint 20 ezer hektáron terül el az Aggteleki- és Gömör–Tornai-karszt magyarországi részén. Alapvetően dombsági és alacsonyhegységi táj, néhány kiemelkedő pontja azonban már a középhegységi magasságot súrolja. A területet a Baradla-barlangról híres Aggteleki-karszt uralja, de a park délnyugati, északkeleti és délkeleti részei is számos kisebb tájegységet rejtenek: ilyen a Putnoki-dombság, az Alsó-hegy, a Szalonnai-, és a Rudabányai-hegység, valamint a Bódva völgye.
A karsztvidék mészkőfennsíkjain a pleisztocén óta folyamatos karsztfejlődés zajlik, a felszínt tölcsérszerű töbrök, vakvölgyek és sziklákkal tarkított karsztmezők teszik izgalmassá. A vidék vízrendszere is különleges: a Jósva-patak a park legnagyobb vízhozamú forrását táplálja, és több kisebb patak, tó, valamint mesterséges víztározó, például a Tengerszem-tó és a Ménes-völgyi halastó pettyezi a területet.
Az Aggteleki-karszt és a határon túli Szlovák-karszt együttese 1995 óta UNESCO világörökség, és nem véletlenül: csak Magyarország területén 273 barlang található, köztük a Baradla–Domica-rendszer, a mérsékelt égöv leghosszabb aktív patakos barlangja. A barlangok között függőleges aknák, zsombolyok és vízfolyásos járatok egyaránt találhatók. A cseppkövek, heliktitek, aragonitbokrok és mésztufagátak látványa egyszerre bámulatos és tanulságos – a természet millió éves építkezésének dokumentuma. Ezért sem szabad soha hozzányúlni ezekhez a természeti csodákhoz: amit a természet évezredek alatt oly gondosan épített, azt egy pillanat alatt tönkre tehetjük egy figyelmetlen mozdulattal.
A Baradla-barlang különlegessége, hogy akusztikája és kiépítettsége lehetővé teszi koncertek rendezését, a kisebb barlangokban pedig kalandtúrákon keresztül fedezhetjük fel a föld alatti világ titkait.
Az Aggteleki-karszt növényzete rendkívül változatos, köszönhetően a különböző tájképeknek és mikroklímáknak. A mélyebb szurdokokban bükkösök, a fennsíkokon hárs–kőris sziklai sztyepperdők, míg a déli lejtőkön molyhos tölgyesek váltják egymást, melyek az ősz sárga-vörös árnyalatait magukra öltve gyönyörű látványt nyújtanak. Különleges növények közé tartozik a tornai vértő és az osztrák sárkányfű.
Az állatvilág sem kevésbé gazdag: a parkban 413 védett és fokozottan védett faj él, köztük gímszarvasok, őzek, vaddisznók, ritka ragadozók, például farkasok és hiúzok, illetve az ország legnagyobb hucul ménese. A madárvilág is változatos: a császármadártól a jégmadárig számos faj fordul itt elő. A karsztvizekben 42 halfaj él, míg a barlangokban több száz barlanglakó és barlangkedvelő faj, köztük ritkaságok, például a magyar vakfutrinka található.
Persze az Aggteleki Nemzeti Park nemcsak természeti, hanem kulturális kincseket is rejt. Szögliget mellett emelkedik a Szádvár, egy XIII. századi várrom, melyhez tanösvény vezet, így az egész család számára izgalmas célpont lehet. Martonyi közelében találjuk a Háromhegyi pálos kolostorromot, míg a térség településein középkori templomok, barokk kastélyok, valamint népi építészeti motívumok mesélnek a múltról.
A rudabányai ősemberszabású-lelőhely világviszonylatban is kiemelkedő helyszín, a terület változatos története az őskortól a bronzkoron át, egészen a középkorig nyomon követhető.
A parkban hét tanösvény vezet végig a legérdekesebb látnivalókon: a Baradla-tanösvény, a Tohonya-Kuriszlán, az Alsó-hegyi Zsombolyos, a Szádvár, a Borz-, a Fürkész- és a Bódva-völgyi tanösvény mind különleges élményeket kínálnak. Ősszel a színes erdők, a ködös völgyek és a hűvös, friss levegő tökéletes hátteret nyújt a természetjárásnak, a fotózásnak és a nyugodt, csendes sétáknak.
