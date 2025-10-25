BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Akár kirándulni, akár barlangtúrára menni, az Aggteleki Nemzeti Park ideális őszi úti cél.

Őszi túraötletek a hétvégére: ezek a lenyűgöző látnivalók várnak rád az Aggteleki Nemzeti Parkban

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 07:45
Ősszel a természet különleges színeket ölthet, és mi lehetne jobb alkalom a felfedezésre, mint a csendes, titokzatos karsztvidékek? Az Aggteleki Nemzeti Park barlangjai, szurdokvölgyei és történelmi romjai minden kirándulót lenyűgöznek ilyenkor.

Magyarország negyedik nemzeti parkja, az ország északi határán húzódó Aggteleki Nemzeti Park a karsztvidékek szerelmeseinek igazi paradicsoma. 1985-ben alakították ki az Aggteleki Tájvédelmi Körzetből, hazánkban elsőként, kifejezetten a geológiai értékek – a mesés cseppkőbarlangok és a felszíni karsztformák – védelmére. A park azonban ritka növények és állatok sokaságának is otthont ad.

Az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozó Baradla-Domica barlangrendszer kiépített sétaútja
Az Aggteleki Nemzeti Park leghíresebb barlangja, a Baradla-Domica barlangrendszer, amely 1995 óta UNESCO Világörökség
Fotó: Tainar /  Shutterstock 

Az Aggteleki Nemzeti Park karsztcsodái – kirándulás a föld alatti világba

A park több mint 20 ezer hektáron terül el az Aggteleki- és Gömör–Tornai-karszt magyarországi részén. Alapvetően dombsági és alacsonyhegységi táj, néhány kiemelkedő pontja azonban már a középhegységi magasságot súrolja. A területet a Baradla-barlangról híres Aggteleki-karszt uralja, de a park délnyugati, északkeleti és délkeleti részei is számos kisebb tájegységet rejtenek: ilyen a Putnoki-dombság, az Alsó-hegy, a Szalonnai-, és a Rudabányai-hegység, valamint a Bódva völgye.

A karsztvidék mészkőfennsíkjain a pleisztocén óta folyamatos karsztfejlődés zajlik, a felszínt tölcsérszerű töbrök, vakvölgyek és sziklákkal tarkított karsztmezők teszik izgalmassá. A vidék vízrendszere is különleges: a Jósva-patak a park legnagyobb vízhozamú forrását táplálja, és több kisebb patak, tó, valamint mesterséges víztározó, például a Tengerszem-tó és a Ménes-völgyi halastó pettyezi a területet.

Az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozó Tengerszem-tó
A Jósvafő határában található Tengerszem-tó szintén az Aggteleki Nemzeti Park természeti csodái közé tartozik
Fotó: B Gabriel /  Shutterstock 

Az Aggteleki-karszt és a határon túli Szlovák-karszt együttese 1995 óta UNESCO világörökség, és nem véletlenül: csak Magyarország területén 273 barlang található, köztük a Baradla–Domica-rendszer, a mérsékelt égöv leghosszabb aktív patakos barlangja. A barlangok között függőleges aknák, zsombolyok és vízfolyásos járatok egyaránt találhatók. A cseppkövek, heliktitek, aragonitbokrok és mésztufagátak látványa egyszerre bámulatos és tanulságos – a természet millió éves építkezésének dokumentuma. Ezért sem szabad soha hozzányúlni ezekhez a természeti csodákhoz: amit a természet évezredek alatt oly gondosan épített, azt egy pillanat alatt tönkre tehetjük egy figyelmetlen mozdulattal.

Cseppkő az Aggteleki Nemzeti Park barlangjaiban
Az Aggteleki Nemzeti Park barlangjaiban számos lenyűgöző sztalaktitot és sztalagmitot, vagyis függő és álló cseppkövet találunk.
Fotó: grafvision /  Shutterstock 

A Baradla-barlang különlegessége, hogy akusztikája és kiépítettsége lehetővé teszi koncertek rendezését, a kisebb barlangokban pedig kalandtúrákon keresztül fedezhetjük fel a föld alatti világ titkait.

Aggtelek növény- és állatvilága

Az Aggteleki-karszt növényzete rendkívül változatos, köszönhetően a különböző tájképeknek és mikroklímáknak. A mélyebb szurdokokban bükkösök, a fennsíkokon hárs–kőris sziklai sztyepperdők, míg a déli lejtőkön molyhos tölgyesek váltják egymást, melyek az ősz sárga-vörös árnyalatait magukra öltve gyönyörű látványt nyújtanak. Különleges növények közé tartozik a tornai vértő és az osztrák sárkányfű.

Az állatvilág sem kevésbé gazdag: a parkban 413 védett és fokozottan védett faj él, köztük gímszarvasok, őzek, vaddisznók, ritka ragadozók, például farkasok és hiúzok, illetve az ország legnagyobb hucul ménese. A madárvilág is változatos: a császármadártól a jégmadárig számos faj fordul itt elő. A karsztvizekben 42 halfaj él, míg a barlangokban több száz barlanglakó és barlangkedvelő faj, köztük ritkaságok, például a magyar vakfutrinka található.

Hucul ménes az Aggteleki Nemzeti Park tenyészetében
Szintén az Aggteleki Nemzeti Park látványossága Magyarország legnagyobb hucul ménese, amely a leginkább azonos azzal a fajtával, amelyet honfoglaló őseink használtak
Fotó: Anita Huszti /  Shutterstock 

Kulturális és történelmi kincsek

Persze az Aggteleki Nemzeti Park nemcsak természeti, hanem kulturális kincseket is rejt. Szögliget mellett emelkedik a Szádvár, egy XIII. századi várrom, melyhez tanösvény vezet, így az egész család számára izgalmas célpont lehet. Martonyi közelében találjuk a Háromhegyi pálos kolostorromot, míg a térség településein középkori templomok, barokk kastélyok, valamint népi építészeti motívumok mesélnek a múltról.

Szádvár várromja az Aggteleki nemzeti Park területén
A Szádvár XIII. századi várromjához vezető tanösvény bebarangolása izgalmas családi program lehet.
Fotó: naszalyg93 /  Shutterstock 

A rudabányai ősemberszabású-lelőhely világviszonylatban is kiemelkedő helyszín, a terület változatos története az őskortól a bronzkoron át, egészen a középkorig nyomon követhető.

Tanösvények és kirándulási tippek

A parkban hét tanösvény vezet végig a legérdekesebb látnivalókon: a Baradla-tanösvény, a Tohonya-Kuriszlán, az Alsó-hegyi Zsombolyos, a Szádvár, a Borz-, a Fürkész- és a Bódva-völgyi tanösvény mind különleges élményeket kínálnak. Ősszel a színes erdők, a ködös völgyek és a hűvös, friss levegő tökéletes hátteret nyújt a természetjárásnak, a fotózásnak és a nyugodt, csendes sétáknak.

Őszi erdő menedékházzal az Aggteleki Nemzeti Parkban
Az Aggteleki nemzeti Park ősszel is elbűvölő kirándulási lehetőségeket nyújt, amelyet egy barlangi túrával össze is lehet kapcsolni.
Fotó: B Gabriel /  Shutterstock 

