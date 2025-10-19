3+1 izgalmas múzeum, amit a gyerekek is imádni fognak

Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 08:15
Ha az őszi-téli hónapokban szeretnél kimozdulni a családdal és egy kis fényt vinnél a sötét hónapokba, hoztunk neked néhány kihagyhatatlan programot. Összegyűjtöttünk három olyan budapesti helyet, ahol a gyerekek garantáltan tátott szájjal nézelődnek majd. Íme 3+1 izgalmas múzeum gyerekkel való látogatáshoz!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A családoknak egy-egy izgalmas múzeumlátogatás tökéletes alkalom lehet a kikapcsolódásra és hogy kis időre kiszakadjanak a hétköznapok mókuskerekéből. Az alább bemutatott varázslatos helyeken életre kel a mesevilág, és a felnőttek is újra gyereknek érezhetik magukat. Remek kikapcsolódás akár az őszi szünet napjaira. Íme három elképesztő múzeum gyerekkel való látogatáshoz!

Múzeum gyerekkel: Lumina Park
Múzeum gyerekkel: a Lumina Park meglátogatása kihagyhatatlan őszi program.
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Múzeum gyerekkel? Naná!

1. Lumina Park 

Amikor leszáll az este, a Margitsziget megtelik fénnyel, hiszen a Palatinus Strand területén újra megnyílik a Lumina Park, ezúttal Varázsvilág tematikával. Október 22. és március 1. között több mint kétszáz fényinstallációt láthatunk, amelyek között a Jégvarázs, Tarzan és Pocahontas világa is megelevenedik – sőt a versailles-i kastély fénysziluettje is feltűnik a sétány végén.

A Lumina Parkban minden este más a hangulat: a zene, a hideg levegő és a színes fények egyvelege garantáltan felejthetetlen élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak. A park sötétedéstől 21 óráig tart nyitva, a jegyeket pedig érdemes elővételben megvenni, mert a hétvégék gyorsan betelnek.

Garden of Lights, a fények kertje
Garden of Lights, a fények kertje
Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

2. Garden of Lights

A város szívében, az ELTE Füvészkert árnyas fái között idén ősszel Sohaország kel életre. A Garden of Lights fénymeséje ezúttal Pán Péter világába repít, ahol az ismerős szereplők és a mese ikonikus helyszínei fogadják a betérőket. A nemzetközi fénykiállítás több európai nagyvárost is meghódított már, és most ismét Budapestre érkezik – a megnyitó október 17-én volt.

A gyerekeknek a hely maga az álom, amelyben minden bokor mögül egy újabb csillogó jelenet bukkan elő, a felnőtteknek pedig ritka alkalom, hogy visszacsöppenjenek a gyerekkorukba, miközben a természet és a technológia varázslatosan összefonódik.

Cinema Mystica
Cinema Mystica 
Fotó: Mohai Balázs / MTI

3. Cinema Mystica 

A Cinema Mystica a digitális művészet temploma, ahol a fény, a hang és az érzékelés határai elmosódnak. A legújabb kiállítás, a Form in Flux – Patterns of Consciousness az élet mögötti mintázatokat kutatja: szimmetriák, lüktető formák, geometrikus alakzatok mesélnek arról, hogyan kapcsolódik össze minden, ami él. Ezen a helyen a gyerekeket lenyűgözheti a mozgó fények kavalkádja, a felnőttek pedig elmerülhetnek a gondolataikban.

A kiállítás egy több érzékszervre ható utazás, amely örökre bevési magát az emlékezetünkbe. Fontos megjegyezni, hogy a tárlat 12 éven alatti gyerekek számára szülői felügyelettel ajánlott, mivel a sötét terek és a vizuális effektek a kisebbek számára ijesztők lehetnek. 

A múzeum október 20. és 24. között zárva tart, de október 25-től újra látogatható.

Light Art Museum
Light Art Museum
Fotó: Branstetter Sándor / MTI

+1 tipp: Light Art Museum – nem csak gyerekeknek

A Light Art Museum (LAM) az egykori Belvárosi Piac tágas csarnokában vár, ahol a fény, a hang és a technológia találkozásából születnek meg a művek – itt minden installáció szó szerint életre kel. A legújabb, szeptembertől látható nemzetközi válogatás közel negyven műalkotást mutat be. A világhírű alkotók látványos installációi, vetítései és immerzív művei nemcsak a szemnek szólnak, hanem gondolkodásra is ösztönöznek. A tárlat olyan világokba vezet, ahol az ember része egy nagyobb, élő rendszernek – az evolúció kezdetétől a jövő felé, a molekuláris szintektől a csillagközi távlatokig. A kiállítást leginkább az iskolás korú, nagyobb gyerekek fogják érteni és élvezni, a kisebbeknek a sötétebb terek és a fényhatások miatt kissé ijesztő lehet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
