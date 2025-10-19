3+1 izgalmas múzeum, amit a gyerekek is imádni fognak

A családoknak egy-egy izgalmas múzeumlátogatás tökéletes alkalom lehet a kikapcsolódásra és hogy kis időre kiszakadjanak a hétköznapok mókuskerekéből. Az alább bemutatott varázslatos helyeken életre kel a mesevilág, és a felnőttek is újra gyereknek érezhetik magukat. Remek kikapcsolódás akár az őszi szünet napjaira. Íme három elképesztő múzeum gyerekkel való látogatáshoz!
Amikor leszáll az este, a Margitsziget megtelik fénnyel, hiszen a Palatinus Strand területén újra megnyílik a Lumina Park, ezúttal Varázsvilág tematikával. Október 22. és március 1. között több mint kétszáz fényinstallációt láthatunk, amelyek között a Jégvarázs, Tarzan és Pocahontas világa is megelevenedik – sőt a versailles-i kastély fénysziluettje is feltűnik a sétány végén.
A Lumina Parkban minden este más a hangulat: a zene, a hideg levegő és a színes fények egyvelege garantáltan felejthetetlen élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak. A park sötétedéstől 21 óráig tart nyitva, a jegyeket pedig érdemes elővételben megvenni, mert a hétvégék gyorsan betelnek.
A város szívében, az ELTE Füvészkert árnyas fái között idén ősszel Sohaország kel életre. A Garden of Lights fénymeséje ezúttal Pán Péter világába repít, ahol az ismerős szereplők és a mese ikonikus helyszínei fogadják a betérőket. A nemzetközi fénykiállítás több európai nagyvárost is meghódított már, és most ismét Budapestre érkezik – a megnyitó október 17-én volt.
A gyerekeknek a hely maga az álom, amelyben minden bokor mögül egy újabb csillogó jelenet bukkan elő, a felnőtteknek pedig ritka alkalom, hogy visszacsöppenjenek a gyerekkorukba, miközben a természet és a technológia varázslatosan összefonódik.
A Cinema Mystica a digitális művészet temploma, ahol a fény, a hang és az érzékelés határai elmosódnak. A legújabb kiállítás, a Form in Flux – Patterns of Consciousness az élet mögötti mintázatokat kutatja: szimmetriák, lüktető formák, geometrikus alakzatok mesélnek arról, hogyan kapcsolódik össze minden, ami él. Ezen a helyen a gyerekeket lenyűgözheti a mozgó fények kavalkádja, a felnőttek pedig elmerülhetnek a gondolataikban.
A kiállítás egy több érzékszervre ható utazás, amely örökre bevési magát az emlékezetünkbe. Fontos megjegyezni, hogy a tárlat 12 éven alatti gyerekek számára szülői felügyelettel ajánlott, mivel a sötét terek és a vizuális effektek a kisebbek számára ijesztők lehetnek.
A múzeum október 20. és 24. között zárva tart, de október 25-től újra látogatható.
A Light Art Museum (LAM) az egykori Belvárosi Piac tágas csarnokában vár, ahol a fény, a hang és a technológia találkozásából születnek meg a művek – itt minden installáció szó szerint életre kel. A legújabb, szeptembertől látható nemzetközi válogatás közel negyven műalkotást mutat be. A világhírű alkotók látványos installációi, vetítései és immerzív művei nemcsak a szemnek szólnak, hanem gondolkodásra is ösztönöznek. A tárlat olyan világokba vezet, ahol az ember része egy nagyobb, élő rendszernek – az evolúció kezdetétől a jövő felé, a molekuláris szintektől a csillagközi távlatokig. A kiállítást leginkább az iskolás korú, nagyobb gyerekek fogják érteni és élvezni, a kisebbeknek a sötétebb terek és a fényhatások miatt kissé ijesztő lehet.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.