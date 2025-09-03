Egy nap a múlt ölelésében – Őszi barangolás a mesebeli Szigligeten

Van valami egészen varázslatos abban, amikor az ősz beköltözik a Balaton-felvidék zegzugos falvaiba. Ilyenkor érdemes útra kerekedni és elidőzni kicsit Szigligeten, ahol a történelem nemcsak a romos várban, hanem a házak között, a kanyargós ösvényeken és a csendes kávézók teraszain is ott bujkál.
Van egy hely a Balaton partján, ahol mintha megállt volna az idő. Szigliget egyáltalán nem hivalkodó, inkább olyan, mint egy régi történet, amelyet újra és újra szívesen meghallgatnánk. A nyugodt község a Badacsony és Keszthely között fekvő félszigeten terül el, ahova az év bármely időszakában érdemes ellátogatni. Ősszel különösen csalogató lehet, amikor a fák lombjai aranyra váltanak és a csendes természet veszi át a főszerepet.
Szigliget, a Balaton-felvidék valódi gyöngyszeme
Ha egy kis kikapcsolódásra vágysz a nyári rohanás után, akkor barangold be Szigliget mesebeli utcáit, kapaszkodj fel a várba és élvezd a nyugalmat, amit ez a különleges hely áraszt magából.
Így juthatsz el Szigligetre, ha végre elhatároztad magad
A község Budapestről autóval könnyedén elérhető, körülbelül 2 és fél óra alatt kényelmesen eljuthatsz az autópályán. Amennyiben a tömegközlekedést választod, érdemes több napra tervezned, mivel így hosszabb és bonyolultabb lesz az utazás.
Szigliget, ahol az ódon falak mesélnek
A település történelme több évszázadra nyúlik vissza, hiszen már a középkorban is fontos stratégiai pont volt a Balaton északi partján. A község fölé magasodó várat a 13. században építették, hogy védelmet nyújtson a környéket fenyegető támadások ellen. Az évszázadok során a vár többször gazdát cserélt, harcok színtere volt, majd a 18. századra már inkább romantikus rommá vált, miközben a település továbbra is megőrizte a báját.
Szigliget látnivalói
Szigligeti vár: a pannonhalmi bencések által felhúzott erődöt 2021-ben teljes körűen felújították, így ma már eredeti pompájában megtekinthető. A várhoz vezető ösvény önmagában is kalandos, azonban a tetőről nyíló kilátás minden erőfeszítést megér.
Óvári-kilátó: a Szigligeti vár mellett található a Királyné szoknyája nevezetű vulkáni eredetű domb, amelyen egykor óvár állt. A romokra egy kilátó épült, ahonnan mesés panorámában lehet részünk.
Avasi templomrom: a település egyik legrégebbi épülete az Avasi templomrom, amely a török támadások során indult pusztulásnak. Egy monda szerint az épület előtt egy kőkecske állt, amelyet egy török katona kettévágott, mert tudta, hogy a szoborban aranypénz van.
Szigligeti gasztronómia – a legjobb vendéglátóhelyek egy helyen
Folly Arborétum, Borászat és Étterem: a természet szeretete találkozik a gasztronómiai és borászati élménnyel a Folly Arborétumban található étteremben, ahol a kínálat szezonális alapanyagokra épül. Az ételek készítése során a tradíciót a modern konyhatudománnyal ötvözik.
Kikötő Étterem: a hely a Balaton partján várja a vendégeit október végéig. Itt páratlan kilátás mellett élvezhetjük az ínycsiklandó ételeket, amelyek között klasszikus fogásokat és szezonális ajánlatokat is találunk.
Várvendéglő: az étterem a vár tövében, a 18. századi Lengyel-Putheány-kúriában található, ahol a vendégek a magyar és nemzetközi konyha remekei közül válogathatnak, melyeket minőségi alapanyagokból készítenek el.
Szigligeti Fagylaltozó: ez egy hangulatos, családias cukrászda és kávézó, közvetlenül a vár tövében. A cukrászda különlegessége, hogy helyben készült minőségi fagylaltok, sütemények közül válogathatunk.
Kastély Kávézó és Cukrászda: egy barátságos hely Szigliget központjában, mindössze 500 méterre a Szigligeti Várudvartól. A cukrászdában széles kínálatból válogathatnak a vendégek, akik az olyan igazi klasszikusokat is megtalálják, mint a somlói galuska vagy a kókuszkocka.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a Szigligeti várról:
