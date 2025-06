Monumentális LEGO kiállítás nyílt Budapesten

Nem csak a gyerekek játszhatnak a játszóházban

A modellkiállítás nemcsak látnivalókat kínál, hanem a Fun Park játszóház területét is, ahol minden látogató, felnőttek és gyerekek egyaránt számtalan saját modellt építhetnek. Emellett a legkisebbek számára egy DUPLO játszótér is rendelkezésre áll. Megismételhetik modelljeinket, új terveket készíthetnek, és akár rajzolhatnak vagy írhatnak is a LEGO kockákkal.