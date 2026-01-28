Lego-rajongók figyelem: nézzük mennyit találtok el a nagy lego-teszten!

68 évvel ezelőtt épp ezen a napon, 1958. január 28-án szabadalmaztatták a legót, azt az építőkockát, ami végül meghódította a világot, sikere pedig azóta is töretlen. De vajon honnan indult útjára, és minek köszönhető, hogy mára már nincs olyan gyerek, akinek ne lenne otthon jó pár doboznyi építőkockája? Na persze nem csak a gyerekek körében közkedvelt a Dániából származó építőkocka, a felnőttek közül is rengetegen szerelmesei a különleges gyűjtői daraboknak, amiknek összerakásával napokon, heteken át lehet bíbelődni. Mostani cikkünkben hozunk pár LEGO-érdekességet, de arra is kíváncsiak vagyunk, ti mennyire ismeritek a kezdetben még fából készített játékot.

68 éve szabadalmaztatták: a LEGO világ egyik legtöbbet eladott játéka

Fotó: Felirbe / Unsplash

Íme a LEGO története: az ácsműhelytől a világhírnévig

Igen, jól olvastátok, a ma már műanyag építőelemek egy dán ácsműhelyből indultak útjukra az 1950-es években. Ole Kirk Christiansen ácsmesternek nem volt könnyű élete, háza és műhelye porig égett, majd nemsokkal később feleségét is elvesztette, így egyedül maradt négy gyermekével. Helyzetén a nagy gazdasági válság sem segített, ám érdekes mód épp ez indította el a világsiker felé.

Míg korábban főként bútorokat gyártott, át kellett állnia valami olyanra, amit még a válság közepette is megengedhettek maguknak az emberek: ezek voltak a fajátékok.

A főként hajó, kocsi és repülőgép figurák kezdetben nagyok és egyszerűek, de kifogástalan minőségűek voltak. Az ácsmester jelmondata így szólt: "csak a kiváló elég jó".

Egy újabb csapás, ami a LEGO javára vált

Miután 1940-ben kitört a második világháború, a németek megszállták Dániát. A fém és a gumi a hadiiparnak kellett, a faiparban pedig fennakadások keletkeztek, egyre nagyobb volt a hiány.

Christiansen ekkor gondolt egyet és minden kritika ellen hitelből vásárolt egy drága műanyagöntő gépet.

Az ácsmester elkezdett kísérletezni: először egy szétszedhető teherautót készített, majd egymáshoz kapcsolódó műanyag játéktéglákat gyártott. Először 1949-ben kerültek a boltok polcaira a műanyag játékkockák, majd 1955-ben már egy sokkal komplettebb verzió is készen állt. Ekkortól lehetett megvásárolni az első várostervező verziót, ami lehetővé tette, hogy a gyerekek a kockából házakat, vagy akár egy egész várost építsenek fel.