Nem skandináv ország, mégis itt hullik a legtöbb hó a világon

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 12:45
Amikor hazánkban vagy Európa egyes részein néhány nap alatt vastag hóréteg borítja be az utcákat, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ennél nincs tovább. Pedig a világ bizonyos pontjain az extrém havazás nem rendkívüli esemény, hanem a tél állandó velejárója.
Porosz Viktória
  • A havazás nem csak Skandináviában és Kanadában lehet extrém.
  • Vannak városok, ahol a hó hónapokon át meghatározza a mindennapokat.
  • A világ egyik legdurvább havazása sűrűn lakott nagyvárosokat is érint.

Ha szóba kerül a hatalmas havazás, valószínűleg Észak-Európa, Kanada vagy Alaszka ugrik be elsőre. A statisztikák viszont mást mutatnak. Van egy ország, ahol a nagyvárosokban is olyan mennyiség hullik le minden évben, ami messze megelőzi a klasszikusan havasnak tartott térségeket. A meteorológiai adatok szerint Japán számít a világ leghavasabb országának, legalábbis ha a nagyvárosokban lehulló hó mennyiségét nézzük. Ebben a rangsorban még Oroszország, Alaszka és Norvégia is lemarad mögötte.

Havazás Japánban, a Zao Onsen síközpontban
Az extrém havazás Japánban nem ritka / Fotó: Richard Whitcombe /  Shutterstock 

Hol esik a legtöbb hó a világon?

A legalább százezer lakosú városokat vizsgáló nemzetközi statisztikák szerint az élmezőnyben több japán város is megtalálható. Ezek közül a legismertebb Aomori, amelyet gyakran a világ leghavasabb városaként emlegetnek. A több mint négyszázezer lakosú városban évente átlagosan közel nyolc méter hó hullik. Novembertől áprilisig vastag hótakaró borítja az utcákat, a járdák mentén pedig egyre magasabb hó- és jégfalak alakulnak ki, ahogy a hókotrók újra és újra letolják a havat az úttestről. 

Hasonló kihívásokkal élnek együtt Sapporo, Hokkaidó legnagyobb városának lakói. Itt az éves átlagos hóesés megközelíti az öt métert, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy a város ad otthont a világhírű Yuki Matsuri téli fesztiválnak. Ilyenkor monumentális hó- és jégszobrok lepik el a köztereket, és a tél egyszerre válik látvánnyá és közösségi élménnyé.

A harmadik rekorder Toyama, amely a Japán-tenger partján fekszik. Itt évente átlagosan 3,6 méter hó esik, miközben a város tengeri konyhája egész évben fontos része a mindennapoknak. A hó és a friss halételek furcsa, mégis teljesen természetes párost alkotnak.

Hószobrok a Yuki Matsuri téli fesztiválon Japánban
A világhírű Yuki Matsuri téli fesztivál hatalmas hószobrai / Fotó: kitzcorner /  Shutterstock 

Miért pont Japánban esik ennyi hó?

A rendkívüli havazás mögött több tényező áll. Télen hideg légtömegek érkeznek Szibéria felől, amelyek a tengeren áthaladva nedvességgel telítődnek. Amikor ez a levegő hegyvidéki területekhez ér, gyorsan lehűl, a nedvesség pedig hó formájában hullik le. Ez akár napokon át is fennmaradhat, ezért fordul elő, hogy a hó ilyenkor szinte megszakítás nélkül esik. A helyiek tudják, mikor kezdődik, és arra is fel vannak készülve, hogy hosszú ideig velük marad.

Rekordok és szélsőségek

Japán nem csak a városi havazások bajnoka. Itt tartják számon a világ egyik legrégebbi hórekordját is: az Ibuki-hegy térségében 1927 februárjában 11,82 méter hóvastagságot mértek. Ez a rekord közel száz éve tartja magát, és azóta sem sikerült megdönteni. Vannak hegyvidéki pontok, ahol a hófolyosók nem turistalátványosságnak készülnek, hanem egyszerűen azért, hogy egyáltalán lehessen közlekedni.

Hófal előtt fotózkodó anya a gyerekével
A havazás Japán egyes városaiban hónapokon át tart, a hófalak az utcák természetes részei / Fotó: FanPro /  Getty Images

Havazás, ami hónapokra meghatározza a városok életét 

Ebben az országban a télhez igazított életforma alakult ki. Az infrastruktúra, a közlekedés és a mindennapi rutin mind arra épül, hogy a hó hosszú hónapokon át jelen van. Miközben máshol egy nagyobb havazás rendkívüli helyzetet jelent, itt ez a megszokott forgatókönyv.

Japánban nemcsak a havazás, hanem az erős szél is nehezíti a helyzetet:

