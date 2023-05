"Szilánkosra tört a karom, a sofőr csak káromkodott" - szörnyű baleset történt a nagymamával a pesti buszon

Szerencsétlen véletlenek összjátéka nyomán sérült meg egy budapesti BKV buszon Rudnik Ibolya. A 73 éves nagymama éppen unokájához igyekezett a 8E busszal, amikor egy hirtelen fékezés után elvágódott a jármű közepén és az eszméletét is elvesztette. Szilánkosra tört a karja, kártérítést szeretne kapni.

Fotó: Bors

A nagymama most szemtanúkat keres, akik látták, hogy mi is történt vele. Reméli, hogy lesznek olyan utastársai, akik igazolni tudják a történteket.

Ibolyának szilánkosra tört a balesetben a keze. Fotó: olvasói

Unokájához igyekezett

Az esetem még május 7-én dél körül történt

– kezdte Ibolya a Metropolnak.

- A 15. kerületben az Apolló utcai megállónál felszálltam a 8E buszra az első ajtón. Én mindig szoktam köszönni sofőrnek. Most is így tettem, de láttam, hogy telefonál és nem hallja. Felszállt a többi utas is, akik hamar helyet is foglaltak. Mozgáskorlátozott vagyok, mert az egyik lábamban protézis van, a másik pedig két és fél centivel rövidebb, ezért könyökmankóval járok, így nekem pár másodpercre szükségem lett volna még, hogy le tudjak ülni - mondta a Metropolnak Ibolya.



Elvesztette az eszméletét

Amint bezáródtak az ajtók a sofőr már bele is taposott a gázba.

Akkorát rántott a buszon a sofőr, hogy elestem és a busz közepéig gurultam

– meséli tovább.

- Ha jól emlékszem elkaptam egy tartórudat, de kicsúszott a kezemből, mert elől is tele vagyok ütődéssel. Sajnálom, hogy ott most nem álltak emberek, mert biztosan elkaptak volna… Elvágódtam, majd pár pillanatra elveszítettem az eszméletem. Sokan ugrottak oda segíteni. Mondtam nekik, hogy várják meg, hogy kicsit magamhoz térjek. Ezután felültettek. Ekkor vettem észre, hogy a karom csak lóg és nem tudom mozgatni - sóhajtott Ibolya.

Tele van a bőre zúzódásokkal. Fotó: olvasói

Másfél órát várt a mentőre

Ibolyát felsegítették és leültették egy szabad helyre.

Leültettek egy ülésre

– emlékezett vissza.

- Kiszállt a sofőr és káromkodott, hogy ez történt. Megkérdezte ugyan, hogy hívjon-e mentőt, de csak a harmadik igenlő válaszomra hívta őket. Reménykedett benne, hogy nem kérem. Nagyon mérges voltam, hogy telefonált vezetés közben, ha nem teszi, lehet, hogy nem történt volna ez. Ezután félre állt a busszal és kiszállította az utasokat. Kiérkeztek a rendőrök és a BKK szakemberei is. Felvettek egy jegyzőkönyvet. Nem láttam mit írnak, fel sem olvasták, alá sem írtam semmit. Bár azt nem is tudtam volna… Ezután vártunk a mentőre. Negyven perc múlva ismét rájuk telefonáltunk, hogy hol vannak. Itt már én beszéltem velük, hogy kezdek nagyon rosszul lenni. Szédülök és hányingerem is van. Végül kijöttek másfél óra múlva - fogalmazott a nagymama.

Szilánkosra tört a karja

Az idős nagymamát bevitték a baleseti központba, ahol megröntgenezték.

Kiderült, hogy szilánkosra tört a jobb karom

– mondta.

- Azt mondták, hogy most azonnal megműtenek, de végül csak egy rögzítő kötést tettek fel. Tíz nappal később kellett visszamennem. Csináltak egy CT-t, ami nagyon rossz eredményeket mutatott. Mondták, hogy elkerülhetetlen a műtét. Egyelőre még nem tudni, hogy protézist vagy titán lemezt fognak becsavarozni - mondta Ibolya.

Kártérítést szeretne az asszony

Ibolya felkereste a BKK-t és bejelentette a kárigényét.

A sofőr még csak bocsánatot sem kért tőlem

– mondta tovább.

"Miután elmúlt a sokk a baleset után, akkor rájöttem, hogy kártérítést kell kérjek. Mivel nem tudom, hogy mennyi ideig tárolják a buszokon lévő kamerafelvételeket, ezért minél hamarabb cselekedni akartam. Nagyon nehéz elérni őket, de végre sikerült. Azt mondták, hogy 30 napon belül fognak válaszolni… "

A Metropol az esettel kapcsolatban megkereste a BKK-t. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.