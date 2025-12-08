Freddie feszengve mesélt tinikoráról: "Volt egy mélypont..."

Ha a rajongók Freddie-re néznek egy magas, sportos, jóképű férfit látnak, ám nem volt ez mindig így. A Sztárban Sztár All Stars döntős versenyzője most a TV2 Titkok Ramónával című műsor vendégeként mesélt arról, hogy karrierje kezdete előtt hatalmas átalakuláson ment keresztül, ugyanis egyáltalán nem volt jó pasi, sőt mai napig kételkedik magában emiatt az időszak miatt. Most kiderült, milyen volt akkor.

Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie fiatalon igen sokat küzdött az önelfogadással, hiszen a külsejével rengeteg problémája volt (Fotó: Bors)

Nem véletlenül tartja a mondás, hogy egyes férfiak, akárcsak a jó bor, a korral nemesednek. Valószínűleg így van ez Freddie esetében is, aki tinédzserként rengeteget küzdött a külsejével, és az önelfogadással, ami a lelkében máig megmaradt.

„Jó, hogy nem maradt nyoma annak, hogy néztem ki. Szerintem senkinek nem áll jól a pubertás, olyan fiú még nem született, szóval ezen a néhány éven csak túl kell esni, és jó lett volna gyorsabban, de jól elhúzódott” – vágott bele nagy sóhajjal Freddie.

Volt egy mélypont, amikor rendkívül gyorsan és aránytalanul nőttem meg. Egy nyár alatt több mint 20 centit nyúltam, és 14 éves koromra 185 centi voltam. Utána 16 éves koromban még nőttem, de nagyon vékony voltam. Amikor mentünk a családdal nyaralni abban az időben, arról vannak képek, de valami egészen elképesztő, ahogy a vállam két oldalt szinte kilyukasztja a pólót, mert a 193 centimhez 63 kiló voltam akkor, körülbelül 30 kilóval voltam vékonyabb, nagyjából ezzel a magassággal

– mesélte az énekes, de ez még nem minden.

Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztár zsűritagjaként jelen volt, amikor Freddie elsírta magát a színpadon, most bővebben is mesélt az önszeretetről (Fotó: Bors)

Freddie szülei tiltották a borotválkozást?

A zenész már jó néhány éve boldog házasságban él feleségével, Fehérvári Dóra táncművésszel, akit karrierje kezdetén, a Rising Star alatt ismert meg. Persze akkor már tinilányok hada volt szerelmes belé, ami néhány évvel azelőtt korántsem volt így.

„Mindezt kiegészítette az, hogy első gyerekként nem engedtek borotválkozni nagyon sokáig. Nem tudom miért, bár sokáig én sem mertem rákérdezni, pedig nagyon kényelmetlenül éreztem magam. Egy ilyen nagyon kellemetlen, túlságosan erős serdülő bajszom volt, amitől évekig nem szabadulhattam meg. 17 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy elég volt, és az első borotválkozásom olyan volt, hogy mindenhol elvágtam magam” – idézte fel Freddie gyerekkorából.

Emellett szemüveges is voltam, fogszabályzót hordtam, és a mai napig nincs rendben igazából a fogsorom, mert annyira gyűlöltem, annyira sok volt már a többivel együtt, hogy két év helyett, egy év után levetettem. Ráadásul a szemüvegem is erős volt, és nem volt arra pénzünk, hogy be legyen csiszolva szóval a lencse oldalról vastagabb volt mint a keret, és amikor felvettem olyan volt mintha kisebb lenne a szemem

– mesélte a meglepő történetet, amire a műsorvezető a rút kiskacsa történetét idézte fel.