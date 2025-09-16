Szarvaskend másfél órára felkerült a futballtérképre - elképesztő volt a hangulat

Van-e egyáltalán esélye a Ferencvárosnak a lelkesedésből focizó szarvaskendi sírkövesek ellen a Magyar Kupában? A kérdésfelvetés persze vicc volt, de a Vas vármegyei egyesület hívei úgy vélték, hiba és alapvetően sportszerűtlen tett lett volna úgy pályára lépniük az amatőr labdarúgóknak, hogy előre feladják a meccset. A fővárosi csapat végül 15 gólt lőtt a szarvaskendiek kapujába, a drukkerek mégis hősként ünnepelték kedvenc játékosaikat.
Somogyi Nikolett Viola polgármester a Borsnak a mérkőzés előtt elmondta: a falu a meccsből mindenképpen nyertesként jön ki.
- Most egy napig mindenki ránk figyel – mosolygott a politikus.
A Szarvaskend SE átlagos mérkőzésein akár 50-60 szurkoló is összegyűlik. A csapatnak persze nem csupán a helyiek, hanem a környező települések szülöttei is szurkolnak. Persze mint az ország valamennyi pontján, Vas vármegyében is rengeteg fradista él, akik ritkán jutnak el kedvenceik budapesti stadionjába, ezért most kiváltképp örültek, hogy a zöld-fehér mezes sportolók mentek hozzájuk.
A két csapat szurkolói elvegyülten gyülekeztek a pálya bejáratánál a mérkőzés előtt. Utálkozásnak nyoma sem volt.
- Itt a legcsúnyább rigmus is a Hajrá, Szarvaskend. Nem szoktuk szidni az ellenfél anyukáját! - jegyezte meg lapunknak egy helyi drukker.
- Én ide születtem 58 évvel ezelőtt. Országos szinten egyébként pont a Fradiért dobog a szívem, de úgy vélem, most árulás lenne nekik szurkolnom – nevetett Miklós.
A falusi ember leleményességét igazolja, hogy többen egészen sajátos módszert választottak a mérkőzés megtekintésére. Egy kisebb csapat egy autó platójára helyezett OSB-lapra állított széken ugrálva biztatta a szarvaskendi aranylábúakat.
- Ez nem az évszázad, hanem az évezred mérkőzése! - kiáltotta egy fiatal férfi.
