Szarvaskend másfél órára felkerült a futballtérképre - elképesztő volt a hangulat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 18:50 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 16. 18:59
Mintegy 3500 fanatikus szurkoló gyűlt össze az alig több, mint 200 lelkes Szarvaskenden szeptember 13-án. A Vármegyei bajnokság I. osztályában futballozó sportegyesület a Fradit fogadta a Magyar Kupában, az esemény pedig a környező településekről is vonzotta az érdeklődőket. Szarvaskend pedig, ha rövid időre is, de futball-lázban égett.
Van-e egyáltalán esélye a Ferencvárosnak a lelkesedésből focizó szarvaskendi sírkövesek ellen a Magyar Kupában? A kérdésfelvetés persze vicc volt, de a Vas vármegyei egyesület hívei úgy vélték, hiba és alapvetően sportszerűtlen tett lett volna úgy pályára lépniük az amatőr labdarúgóknak, hogy előre feladják a meccset. A fővárosi csapat végül 15 gólt lőtt a szarvaskendiek kapujába, a drukkerek mégis hősként ünnepelték kedvenc játékosaikat.

Itt még nyugodt Szarvaskend, csapatuk, 0-0-ra áll. A vége 0-15 lett
Itt még nyugodt Szarvaskend, csapatuk, 0-0-ra áll. A vége 0-15 lett

Somogyi Nikolett Viola polgármester a Borsnak a mérkőzés előtt elmondta: a falu a meccsből mindenképpen nyertesként jön ki.

- Most egy napig mindenki ránk figyel – mosolygott a politikus.

A Szarvaskend SE átlagos mérkőzésein akár 50-60 szurkoló is összegyűlik. A csapatnak persze nem csupán a helyiek, hanem a környező települések szülöttei is szurkolnak. Persze mint az ország valamennyi pontján, Vas vármegyében is rengeteg fradista él, akik ritkán jutnak el kedvenceik budapesti stadionjába, ezért most kiváltképp örültek, hogy a zöld-fehér mezes sportolók mentek hozzájuk.

Szarvaskend szurkolói akkor sem keseredtek el, amikor a csapatuk egyre-másra kapta a gólokat

A két csapat szurkolói elvegyülten gyülekeztek a pálya bejáratánál a mérkőzés előtt. Utálkozásnak nyoma sem volt.

- Itt a legcsúnyább rigmus is a Hajrá, Szarvaskend. Nem szoktuk szidni az ellenfél anyukáját! - jegyezte meg lapunknak egy helyi drukker.

- Én ide születtem 58 évvel ezelőtt. Országos szinten egyébként pont a Fradiért dobog a szívem, de úgy vélem, most árulás lenne nekik szurkolnom – nevetett Miklós.

A falusi ember leleményességét igazolja, hogy többen egészen sajátos módszert választottak a mérkőzés megtekintésére. Egy kisebb csapat egy autó platójára helyezett OSB-lapra állított széken ugrálva biztatta a szarvaskendi aranylábúakat.

- Ez nem az évszázad, hanem az évezred mérkőzése! - kiáltotta egy fiatal férfi.

 

